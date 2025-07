Khách hàng Agribank nhận tin vui: Tính năng mới giúp ngăn chặn lừa đảo chuyển khoản từ ngày 21/7

Dịch vụ AgriNotify - Phát hiện, cảnh báo tài khoản nghi ngờ, lừa đảo được tích hợp trực tiếp trên nền tảng Agribank Plus. Theo đó, khi khách hàng nhập số tài khoản người nhận, trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản trong hệ thống Agribank hoặc chuyển tiền nhanh NAPAS 24/7 dịch vụ sẽ tự động đối chiếu với cơ sở dữ liệu do cơ quan chức năng cung cấp (Bộ Công an, Ngân hàng nhà nước,…) và cơ sở dữ liệu nội bộ. Trường hợp phát hiện tài khoản nằm trong danh sách nghi ngờ gian lận, lừa đảo hệ thống lập tức bật thông báo về việc tài khoản nhận có thể thuộc danh sách nghi ngờ rủi ro và cảnh báo khách hàng cân nhắc khi thực hiện giao dịch. Thông tin cảnh báo bao gồm:

- Tài khoản có rủi ro cao: Người nhận thuộc danh sách cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền.

- Tài khoản có rủi ro trung bình: Tài khoản người nhận nghi ngờ có dấu hiệu bất thường.

- Tài khoản chưa xác thực: Thông tin người nhận không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Dịch vụ được cung cấp miễn phí, thao tác đơn giản, nhanh chóng, giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra và chủ động đưa ra quyết định an toàn trong từng giao dịch.

Agribank cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng và đơn vị liên quan nhằm mở rộng phạm vi dữ liệu cảnh báo, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo tối đa an toàn cho người dùng.

Trước thực trạng các hình thức lừa đảo qua tài khoản ngân hàng ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, việc chủ động kiểm tra, xác thực thông tin trước khi thực hiện giao dịch đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho người sử dụng. Từ thực tế đó, ngày 28/6/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 17/2024/TT-NHNN, có hiệu lực từ 01/7/2024 quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán yêu cầu ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thường xuyên cảnh báo, hướng dẫn cho khách hàng về các phương thức thủ đoạn tội phạm trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán; hướng dẫn việc bảo mật thông tin dữ liệu và việc sử dụng tài khoản thanh toán an toàn (theo khoản 2 điều 19 của TT17). Việc triển khai Thông tư 17 là bước đi quan trọng nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro, bảo vệ khách hàng và đảm bảo an toàn trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về tăng cường giám sát, quản lý các tài khoản có dấu hiệu bất thường trong hệ thống tài chính, nhiều ngân hàng đã cung cấp dịch vụ cảnh báo các tài khoản có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo nhằm góp phần phòng ngừa rủi ro, bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Đồng thời, dịch vụ cũng góp phần thực hiện mục tiêu làm sạch dữ liệu, nâng cao tính an toàn, minh bạch trong hoạt động thanh toán.

Trong đó, BIDV là ngân hàng được chọn làm thí điểm từ 1/4, đến nay đã đạt được những con số rất tích cực.

Theo báo cáo của BIDV, sau gần 2 tháng áp dụng, đã có trên 100 tỷ đồng là tiền của khách hàng được giữ lại, tránh bị lừa đảo nhờ việc cảnh báo tài khoản nghi ngờ gian lận.

Vietcombank cũng đã triển khai tính năng này kể từ ngày 30/6. Ngày 4/7, VietinBank triển khai trên VietinBank iPay. Ngân hàng MB, sau thời gian thử nghiệm hiệu quả, sẽ chính thức triển khai từ ngày 14/7.

Mạnh Đức