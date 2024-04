Kết quả Cúp C2 châu Âu hôm nay 19/4: Liverpool bị loại, Leverkusen vào bán kết

Kết quả Cúp C2 châu Âu (Europa League) hôm nay 19/4, Liverpool bị loại dù thắng trận lượt về 1-0 trước Atalanta trong khi Leverkusen vào bán kết với trận hòa 1-1 trên sân West Ham.

Liverpool bị loại ở tứ kết Cúp C2 châu Âu. (Ảnh: Reuters).

Sau khi Liverpool thua 0-3 ở lượt đi, HLV Klopp tạo ra một số thay đổi về mặt nhân sự trong trận lượt về trên sân Atalanta. Salah - Gakpo - Diaz được nhà cầm quân người Đức gửi gắm niềm tin trên hàng công.

Với sự cơ động và quyết tâm cao độ, Liverpool nhập cuộc khẩn trương và tạo sức ép về đội chủ nhà. Ngay phút thứ 5, Arnold đã kiếm về quả phạt đền cho Liverpool khi đá bóng trúng tay hậu vệ Atalanta trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Salah dễ dàng mở tỷ số cho đại diện nước Anh.

Những phút sau đó, Liverpool chơi hứng khởi và tạo ra được nhiều cơ hội. Thế nhưng, đội bóng áo đỏ lại phung phí và không thể ghi bàn. Tỷ số 1-0 được duy trì đến hết trận nhưng là không đủ để The Kop đi tiếp. Thầy trò HLV Klopp thua chung cuộc 1-3.

Loại Liverpool, Atalanta giành vé vào bán kết và sẽ gặp Marseille. Đội bóng nước Pháp đã vượt qua Benfica trên chấm luân lưu với tỷ số 4-2. 2 đội này đã hòa nhau 2-2 sau 2 lượt trận và phải phân định bằng loạt đá 11m.

Leverkusen ăn mừng chiến thắng chung cuộc trước West Ham. (Ảnh: Reuters).

Cặp bán kết còn lại là màn so tài giữa AS Roma và Leverkusen. Thầy trò HLV Xabi Alonso hòa 1-1 trên sân West Ham và thắng chung cuộc 3-1. Trong khi đó, AS Roma thắng AC Milan 2-1 để vào bán kết cũng với tổng tỷ số 3-1.

Cũng trong rạng sáng nay, 4 đội vào bán kết Cúp C3 châu Âu (Conference League) đã được xác định là Aston Villa, Olympiacos, Fiorentina và Club Brugge.