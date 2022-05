Kết hợp kem chống nắng cùng vitamin C nhưng da mãi chẳng đẹp thì rất có thể chị em mắc phải 3 sai lầm này

Dù là "tín đồ" skincare lâu năm hay mới chỉ chập chững bước đi trên chặng đường chăm da thì hẳn là không dưới 1 lần bạn đã nghe về việc sử dụng combo kem chống nắng kết hợp vitamin C. Bộ đôi này khi kết hợp với nhau sẽ đem đến công dụng tuyệt vời: chống lại các gốc tự do và tia cực tím có trong ánh nắng, bảo vệ làn da suốt cả ngày dài.

Quen thuộc, hiệu quả là vậy nhưng tại sao nhiều người khi áp dụng combo trên kết quả lại không như mong muốn? Trắng lên thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy da ngày càng sạm, không đều màu thậm chí là nổi mụn nhiều hơn. Nguyên nhân gây nên tình trạng này là do 2 lỗi sai cơ bản trong việc sử dụng kết hợp kem chống nắng + vitamin C mà nhiều người mắc phải.

Không bôi đủ lượng kem chống nắng

Bôi đủ lượng kem chống nắng bình thường quan trọng 1 thì khi kết hợp sử dụng với vitamin C điều này quan trọng 10. Sau khi apply serum chứa vitamin C lên da, chị em nhất định không được chủ quan cho rằng bôi tùy hứng bao nhiêu kem chống nắng cũng được. Kem chống nắng khi không bôi đủ lượng sẽ không thể phát huy tối đa công dụng bảo vệ da, khiến các vùng da đã apply vitamin C trước đó trở nên đen, sạm và không đều màu. Bởi vitamin C khá nhạy với oxy nên rất dễ bị mất tác dụng dưới ánh sáng mặt trời.

Không apply kem chống nắng sau 2 giờ

Mỗi loại kem chống nắng sẽ có tác dụng trên da trong chỉ 1 khoảng thời gian nhất định và không có sản phẩm nào duy trì hiệu quả chống nắng, chống tia UV lên tới 7 - 8 tiếng tức cả ngày dài. Bởi vậy, chị em nên bôi lại kem chống nắng sau 2 tiếng để da được bảo vệ. Kem chống nắng kết hợp với vitamin C sẽ dựng nên lớp rào chắn bền vững bảo vệ da trước các tác nhân gây hại.

Không làm sạch da

Ai cũng biết, serum nói chung và serum có chứa vitamin C nói riêng chỉ phát huy công dụng tối ưu trên 1 làn da được làm sạch. Nhiều chị em có thói quen rửa mặt buổi tối và bỏ qua bước này vào buổi sáng, khiến bụi bẩn từ chăn gối, dầu thừa qua đêm... không được làm sạch trước khi apply serum. Lúc đó, dù có apply bao nhiêu serum vitamin C đi chăng nữa thì sản phẩm cũng không thể thẩm thấu vào da. Chị em do đó hãy nhớ phải làm sạch da trước khi sử dụng serum vitamin C nhé!

* Gợi ý các sản phẩm chống nắng và serum vitamin C:

Shiseido Urban Environment Triple Beauty Suncare Emulsion SPF50+ PA++++



Cứ hè đến, các sản phẩm chống nắng dạng sữa lại lên ngôi bởi độ tiện lợi: nhanh thẩm thấu, dễ tiệp vào da, nâng tông tự nhiên. Trong đó, sản phẩm sữa chống nắng mới của nhà Shiseido được chị em cực kì yêu thích. Ngoài khả năng bảo vệ da liên tục và mạnh mẽ, giúp da chống lại tia UVA/ UVB, chuyển hoá tia UV thành ánh sáng có lợi cho da và bụi mịn thì "em" này còn có công dụng như 1 lớp lót trang điểm giúp nâng tông da.



Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution



Với sức mạnh của bộ đôi vitamin C thế hệ mới và Salicylic Acid, tinh chất serum làm sáng da mờ thâm của Kiehl's chính là cứu tinh cho tình trạng da có nhiều vết nám/ đốm thâm mụn. Sản phẩm được đánh giá là rất lành tính bởi chiết xuất từ những thành phần tự nhiên như hoa mẫu đơn, bạch dương trắng... Kết cấu "em" serum này không màu dạng lỏng, có độ sệt nhẹ sẽ nhẹ nhàng thấm sâu vào da.

Image Prevention+ Daily Matte SPF30

Kem chống nắng của Image là sản phẩm chống nắng lai giữa vật lý và hóa học, tạo nên khả năng chống nắng phổ rộng. Bởi đó, da sẽ được bảo vệ hiệu quả trước các tác hại mà tia UVA, UVB và tác nhân bên ngoài môi trường gây ra. Bản mới của sản phẩm này giúp bổ sung Homosalate 10% có khả năng bảo vệ da tốt hơn thay vì Octinoxate cũ, khi vỗ nhẹ thì tệp vào da khá nhanh, thơm mùi cam quýt lại nên không gây khó chịu.

Pond's Bright Beauty 3D Glow Serum



Sản phẩm serum của Pond's sở hữu thành phần Glutaboost-C, ngoài khả năng dưỡng sáng, mờ thâm thì còn bền vững gấp 5 lần vitamin C thông thường nên đựng trong chai thủy tinh trong suốt cũng không sợ bị oxy hóa nhanh. Ngoài ra, sản phẩm này còn có 3% Niacinamide giúp dưỡng trắng da, thu nhỏ lỗ chân lông; 4 loại dẫn xuất Hyaluronic Acid giúp cấp ẩm, giữ nước, loại bỏ tình trạng bong tróc da mùa hanh khô.

