Kéo khách trở lại Phú Quốc

Ngày 15-5 tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, UBND TP Phú Quốc đã tổ chức cuộc họp trao đổi tình hình liên quan đến các vấn đề về du lịch của địa phương. Tại hội nghị, rất nhiều nguyên nhân, vấn đề khiến đảo ngọc Phú Quốc mất du khách trong những tháng gần đây đã được nhận diện và góp ý tháo gỡ.

Du lịch đang có vấn đề

Chủ trì cuộc họp, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, thông tin lượng khách đến Phú Quốc dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 giảm 11% so với cùng kỳ. Sau lễ, lượng khách đến Phú Quốc vẫn thấp so với hằng năm. Ước tính của Hội Đầu tư Phát triển du lịch Phú Quốc, công suất phòng trong cuối tuần vừa qua của các khách sạn thành viên chỉ đạt khoảng 18%-25%.

Ông Huỳnh Quang Hưng bác bỏ thông tin Phú Quốc mất khách bất thường là do giá cả trên đảo quá đắt đỏ so với những điểm du lịch khác trong nước. Theo ông, nguyên nhân chính là do giá vé máy bay từ các địa phương đến Phú Quốc cao hơn so với nhiều nơi và cao hơn cùng kỳ những năm trước.

"Các hãng bay cùng với hiệp hội du lịch và cơ sở kinh doanh du lịch phải trao đổi, thảo luận để cân bằng giữa giá vé máy bay và giá dịch vụ. Không lý do gì giá dịch vụ giảm còn giá máy bay cứ tăng và ngược lại. Như thế là không phù hợp, không công bằng, ảnh hưởng chung đến ngành du lịch" - ông Hưng nhấn mạnh.

Một góc chợ đêm Phú Quốc

Mặc dù có nhiều đại biểu chất vấn và yêu cầu có câu trả lời thỏa đáng về việc giá máy bay đến Phú Quốc tăng cao trong thời gian qua, song phía đại diện các hãng hàng không tham dự cuộc họp không đưa ra bất cứ ý kiến phát biểu nào.

Trong khi đó, bà Lê Thị Hải Châu, Tổng Thư ký Hội Đầu tư Phát triển du lịch Phú Quốc, cho rằng giá vé máy bay cao không phải là nguyên nhân mà giá vé máy bay không ổn định mới là nguyên nhân chính khiến lượng du khách đến Phú Quốc sụt giảm.



"Ngoài yếu tố dịch chuyển thị trường du lịch thì nguyên nhân sâu xa là giá vé máy bay không ổn định. Điều này gây khó khăn cho các đại lý lữ hành tổ chức tour, đưa khách đến Phú Quốc. Sự bất ổn này đẩy chi phí cho chuyến du lịch đến Phú Quốc dao động từ 8-10 triệu đồng/người cho kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại khách sạn tiêu chuẩn 5 sao. Trong khi đó, nếu khách chọn đi Nha Trang và Đà Nẵng chỉ tốn từ 5 - 7 triệu đồng/khách.

Nguyên nhân nữa là một số đường bay quốc tế như Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ... đến Phú Quốc thời gian qua bị gián đoạn. Nhiều tác động diễn ra đồng thời khiến thị trường du lịch Phú Quốc gặp khó khăn, cần phải tháo gỡ từng vấn đề" - bà Châu gợi ý.

Cần quản lý chặt giá cả

Ông Trương Công Tâm, Chủ tịch Hội Hướng dẫn viên chuyên nghiệp Phú Quốc, cho rằng cần phải nhìn nhận thẳng vào các vấn đề đang tồn tại của du lịch Phú Quốc để chấn chỉnh và lấy lại uy tín với du khách.

"Giá cả ở Phú Quốc cao hơn nhiều nơi trong đất liền là sự thật diễn ra hàng chục năm nay chứ không phải bây giờ. Nhưng vì sao trước đây khách vẫn đến Phú Quốc rất đông. Do đó, vấn đề không nằm ở giá hàng hóa, dịch vụ ở Phú Quốc đắt đỏ mà là giá cả không được kiểm soát. Đành rằng các cơ sở đều niêm yết giá nhưng giá niêm yết có hợp lý hay không mới là quan trọng.

Hai cơ sở ngang tầm, sát bên nhau, bán cùng loại hàng nhưng giá niêm yết mỗi nơi mỗi khác. Như tại chợ đêm Phú Quốc, 2 nhà hàng cùng phân khúc, bán cùng loại ghẹ, cùng kích cỡ nhưng nơi bán 500.000 đồng/kg, nơi bán 800.000 đồng/kg thì sao gọi là hợp lý được?!" - ông Tâm dẫn chứng.

Cũng theo ông Tâm, ngoài vấn đề loạn giá, việc xe chở khách chạy và đậu lung tung, mất trật tự, thiếu an toàn cũng khiến Phú Quốc bị mất điểm với du khách. "Nghiêm trọng hơn là một số người làm dịch vụ vận tải nhỏ lẻ, tôi tạm gọi là "xe mồ côi".

Những xe này không có sự quản lý, hoạt động tự phát, chuyên dụ dỗ du khách bằng cách lấy giá rẻ nhưng đưa khách vào các chỗ ăn uống đắt đỏ để hưởng phần trăm hoa hồng từ các quán ăn, nhà hàng, cơ sở bán đồ lưu niệm... Những đối tượng này không chỉ khiến du khách bức xúc mà còn làm hình ảnh du lịch Phú Quốc trở nên xấu xí" - ông Tâm nói.

Tiếp thu các ý kiến, ông Huỳnh Quang Hưng cho biết UBND TP Phú Quốc sẽ có văn bản đề nghị các hãng hàng không tính toán giá vé máy bay hợp lý, phù hợp với tình hình du lịch Phú Quốc. Đồng thời, cho kiểm tra liên tục để kịp thời chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh, sao cho giá dịch vụ ở Phú Quốc được tốt nhất và bảo đảm công khai minh bạch. Ngoài ra, lãnh đạo UBND TP Phú Quốc cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông có cái nhìn khách quan hơn, công bằng hơn khi phản ánh về vấn đề như giá cả, môi trường của Phú Quốc.