Kempinski - khách sạn lâu đời nhất châu Âu chuyên phục vụ giới hoàng gia: Đặt nền móng cho ngành dịch vụ xa xỉ, nhiều người khao khát chạm tới!

Khi du lịch quốc tế cực kỳ tốn kém, 'người mở đường' đã mang cả thế giới đến Berlin

Vào năm 1897, trong các chuyến hành trình dài, người dân châu Âu quen thuộc với những quán trọ và nhà nghỉ có quy mô nhỏ, ít tiện nghi. Khách sạn hạng sang là khái niệm tương đối hiện đại và xa vời.

Khách sạn nổi trên biển đầu tiên của thế giới ở Dubai mang thương hiệu Kempinski

Khi tầng lớp quý tộc của lục địa già hình thành sở thích du lịch vào khoảng thế kỷ 17, khái niệm Grand Tour ra đời, trong đó các gia đình sẽ đi xuyên châu Âu, với Italy là điểm đến chính. Cùng lúc đó, các nhà đầu tư khôn ngoan đã nắm bắt cơ hội để tạo ra những khách sạn xa hoa bậc nhất, phù hợp với vua chúa và hoàng hậu.

Các khách sạn sang trọng sở hữu hệ thống chiếu sáng bằng điện, thang máy cơ - những cải tiến hiếm thấy ở các khu nhà riêng tư. Nhiều nơi được tô điểm bằng kiến trúc và nội thất phức tạp, gợi nhớ đến những cung điện lớn ở châu Âu. Các khách sạn này đưa ra loại tiêu chuẩn dịch vụ hạng sang thường thấy ở những câu lạc bộ tư nhân uy tín và những món ăn thường thấy của các nhà hàng tốt nhất châu Âu.

Các khách sạn sang trọng trở thành nơi gặp gỡ những người cùng tầng lớp, tạo nên các kết nối xã hội và kinh doanh, đồng thời tận hưởng những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.

Berthold Kempinski, người sáng lập khách sạn Kempinski. Ảnh: Kempinski

Chính trong thời điểm khách sạn phát triển sôi động nhất, khi ngành dịch vụ xa xỉ còn sơ khai, Kempinski ra đời. Kể từ năm 1897, cái tên Kempinski đã gắn liền với sự sang trọng cổ điển của châu Âu, thể hiện ở những dự án kinh doanh của các nhà buôn bán rượu và chủ sở hữu Berthold Kempinski.

Cuộc hành trình của Kempinski được kể qua vô số khoảnh khắc chói sáng. Đến nay, ngoài khách sạn chính Kempinski, tập đoàn còn sở hữu 8 khách sạn riêng lẻ khác, trải rộng trên toàn cầu.

Rất lâu trước khi Kempinski bước vào lĩnh vực kinh doanh khách sạn, các nhà hàng ở Berlin của tập đoàn đã rất nổi tiếng. Tại M. Kempinski & Co., những người Berlin giàu có xếp hàng để thưởng thức các món ngon địa phương và quốc tế như tôm hùm, trứng cá muối.

Đối với hầu hết mọi người, du lịch quốc tế vẫn cực kỳ tốn kém, nhưng Berthold đã mang cả thế giới đến Berlin với phong cách trang trí cầu kỳ, nhạc sống và các hoạt động giải trí đặc trưng của từng điểm đến. Ngày nay, các khách sạn Kempinski tiếp tục cung cấp nền tảng trao đổi văn hóa và ẩm thực cho khách hàng.

Mỗi cơ sở kinh doanh đều có đặc điểm riêng, có bề dày lịch sử, kiệt tác kiến trúc đương đại, đến những khu nghỉ dưỡng trên núi và bãi biển thanh bình. Môi trường làm việc sang trọng, hòa mình vào văn hóa địa phương.

Trên khắp thế giới, lá cờ Kempinski tung bay trên nhiều tòa nhà tráng lệ, nhiều tòa nhà trong đó mang dấu ấn lịch sử hấp dẫn. Khi Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana khai trương vào mùa hè năm 2017, đây là khách sạn sang trọng đầu tiên ở Cuba. Một năm sau, nó cũng trở thành khách sạn đầu tiên trong nước cung cấp wifi miễn phí cho khách. Bản thân tòa nhà đã giữ một vị trí quan trọng trong lòng Habaneros.

Một phòng tại khách sạn Kempinski. Ảnh: Kempinski

Điểm đến lý tưởng của hoàng gia và giới siêu giàu

Với danh tiếng lâu đời của mình, thương hiệu Kempinski đã vượt qua những thăng trầm và khủng hoảng toàn cầu khi tiếp tục đứng vững cho đến ngày nay, vận hành 76 khách sạn 5 sao tại 31 quốc gia. Kempinski đã có mặt ở 4 châu lục. Điểm đến Châu Á đầu tiên là Trung Quốc năm 1992, đến nay đã quản lý trên 30 khách sạn ở châu lục này.

Các khách sạn tại Thái Lan và Trung Đông là điểm đến lý tưởng của hoàng gia và giới siêu giàu. Tính độc quyền là trọng tâm của Kempinski, cũng là điềm mà các khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu ưa thích. Ban lãnh đạo của Kempinski rất chọn lọc về sự phát triển, lựa chọn cẩn thận vị trí cũng như cơ sở kinh doanh, hoàn toàn phù hợp với tập khách hàng của mình.

Một phòng tại khách sạn Ciragan Palace Kempinski, Istanbul. Ảnh: Kempinski

Ciragan Palace Kempinski tại Istanbul là sự lựa chọn lý tưởng cho người nổi tiếng. Nằm trên bờ biển Bosphorus, khách sạn tuyệt đẹp đẹp này kết hợp giữa vẻ quyến rũ và truyền thống, tập hợp cung điện cũ của quốc vương và một tòa nhà hiện đại để cung cấp 310 phòng. Điểm đặc sắc nhất là 11 dãy phòng trong khu cung điện. Đây là nơi lưu trú của gia đình hoàng gia đến đại biểu chính phủ, các biểu tượng trong âm nhạc, điện ảnh, thể thao và giải trí. Bước vào tiền sảnh và rẽ trái, du khách sẽ bắt gặp Bức tường Danh vọng, bao phủ bởi các nhân vật quyền lực và nổi tiếng như Madonna, Naomi Campbell, Oprah, và Justin Timberlake.

Phòng presiden của khách sạn Kempinski tại Dubai. Ảnh: Kempinski

Ba khách sạn Kempinski tại Dubai đã kết nối với các điểm mua sắm hàng đầu của nước này, gồm Kempinski The Boulevard Dubai và Kempinski Central Avenue Dubai. Khách lưu trú tại đây có thể đắm mình trong những trải nghiệm sang trọng của cả Dubai Mall và Mall of the Emirates.

Amanda Elder, Giám đốc Thương mại của Kempinski Hotels SA và Thành viên Hội đồng Quản trị cho biết: "Danh mục đầu tư của chúng tôi gồm ba khu nghỉ dưỡng đô thị kết nối với các trung tâm mua sắm mang tính biểu tượng của Dubai khiến Kempinski trở thành đối tác ưa thích của bất kỳ ai đến thành phố để nghỉ mua sắm cuối tuần và đi du lịch cùng gia đình".

Nguồn: Kempiski.com; Repository