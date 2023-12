Kẽm nhung được chị em nâng tầm mùa Tết, cầu kỳ nhất là con rồng cao hơn 1m giá gần triệu đồng

Mùa Giáng sinh vừa qua, có lẽ chúng ta cũng chẳng còn xa lạ gì với những cây thông làm từ dây kẽm nhung. Từ đó, mùa Giáng sinh có thêm một sản phẩm mới được nhiều chị em “khéo tay hay làm” lựa chọn để bán tăng thêm thu nhập.

Không chỉ dừng lại ở mùa Giáng sinh, các sản phẩm làm từ dây kẽm nhung tiếp tục gây “sốt” mùa Tết này.

Rồng bằng kẽm nhung khiến dân tình bất ngờ về độ hoành tráng

Với những tín đồ có sở thích làm đồ handmade thì những sợi dây kẽm nhung không còn quá xa lạ gì. Đặc biệt, dịp cuối năm các sản phẩm được làm từ kẽm nhung lên ngôi như cây thông Noel, các loài hoa đặc trưng ngày Tết được ưa chuộng và tìm mua nhiều.

Có thể nói, năm 2023 dây kẽm nhung đã lộn dòng trở lại một cách “lợi hại” hơn khi được hội chị em biến tấu thành những sản phẩm handmade vô cùng bắt mắt.

Và không chỉ dừng lại ở cây hoa sự sáng tạo của con người là vô hạn. Một cô gái tên Duyên Phạm chuyên làm những đồ handmade đã sáng tạo kẽm nhung để làm thành hình con rồng vô cùng hoành tráng để hưởng ứng năm mới Giáp Thìn 2024.

Ảnh những con rồng được làm từ kẽm nhung. Ảnh: NVCC

Nhiều cư dân mạng đã vô cùng bất ngờ về độ hoành tráng của con rồng được làm từ kẽm nhung như vậy. Nhiều người còn để lại lời nhắn hỏi ý muốn mua. Cụ thể, con rồng được cô gái làm từ kẽm nhung từng bộ phận rồi lắp ráp lại hoàn chỉnh.

Có thể thấy, công sức bỏ ra để làm một chú rồng không hề nhỏ, đòi hỏi sự sáng tạo và khéo léo cao. Khi trao đổi Duyên cho biết, một bé rồng có 2 size tùy chọn: size 60cm có giá 420.000 đồng và size khoảng 1m2 có giá 990.000 đồng.

Các sản phẩm từ kẽm nhung mùa Tết giúp nhiều người thu về tiền triệu

Các dây kẽm từng đoạn dài khoảng gần 30cm với đủ màu sắc được bày bán ở các cửa hàng hoặc trên các trang thương mại điện tử. Với số tiền từ 15.000-25.000 đồng là bạn có thể sở hữu 100 chiếc dây kẽm nhung có nhiều màu sắc và được lựa chọn theo ý thích.

Ảnh chụp màn hình

Sự sáng tạo vô bờ bến khiến cho những món đồ làm bằng kẽm nhung thêm phần sống động, được nhiều người lựa chọn làm quà tặng. Tuy là giá thành nguyên liệu rẻ nhưng công của người làm ra các sản phẩm từ kẽm nhung lại vô cùng “đắt” bởi nó cần có sự tỉ mỉ, kiên nhẫn. Và đặc biệt người làm cần linh hoạt để tưởng tượng cách uốn nắn kẽm sao cho phù hợp, dán các chi tiết với nhau thật tỉ mỉ…

Đáp ứng nhu cầu đó, nhiều shop nhiều chị em tận dụng hoa tay của mình đã tranh thủ tăng thêm thu nhập cho bản thân và gia đình. Giá thành của một chậu cây, hoa kẽm nhung cao từ mấy trăm đến cả triệu đồng.

Các sản phẩm hoa nhung kẽm khác (Nguồn: Umee Flower)

Kinh doanh nhưng đừng bị "thao túng tâm lý"

Theo chia sẻ của chị Minh An, một người đang kinh doanh các mặt hàng làm từ kẽm nhung cho dịp Tết này: "Không chỉ mình mà trong danh sách bạn bè bây giờ thấy ai cũng làm kẽm nhung, so với thời điểm trung thu hay 20/10 thì đơn hàng đã bắt đầu giảm dần, không còn nhận tới tấp đơn nữa. Cảm giác như ai ai cũng làm hoa đào, hoa mai rồi giỏ hoa Tết. Mình đi kiếm màu vàng, màu đỏ khan hàng lắm, giá còn tăng cao. Nhập từ mối bên Trung thì tệ tăng, xưởng không nhận order số lượng lớn, cứ mua nhỏ giọt, có đến đâu làm đến đây. Do đó thời điểm này mình cũng giãn việc, thay vì nhận làm hoa đại trà như lúc đầu thì mình chú tâm vào các sản phẩm đẹp, cầu kỳ hơn một chút, bởi những khách thích sản phẩm kỳ công thì họ cũng khá là sẵn sàng để trả một mức giá cao".

Người có kinh nghiệm kinh doanh hoa kẽm qua các dịp Trung thu, 20/10, 20/11 và Giáng sinh đã gần xong các đơn hàng mùa Tết và chuẩn bị cho dịp sau Tết. Ảnh chụp màn hình.

Chị Minh An nhắn nhủ đến những ai đang theo đuổi kinh doanh các mặt hàng bằng kẽm nhung nên bình tĩnh và tránh làm ồ ạt. Một lý do chính còn bởi Tết Nguyên đán là dịp đoàn viên, ai ai cũng muốn tự tay trang trí cho gia đình nên những người vốn được cho là khách hàng cũng đang mày mò làm chậu hoa. Hơn thế nữa, xu hướng dịp Tết của các ông bà, bố mẹ của mình vẫn là thích trưng cây cảnh, hoa tươi để thể hiện sự tươi mới, thiên nhiên. Lúc này, chị Minh An cũng bắt đầu tính tới các mẫu cho dịp sau Tết như 14/12, 08/3, do 2 ngày này đối tượng khách hàng còn có nhiều cặp đôi trẻ hơn, thích sự dễ thương.