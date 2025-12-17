Kẻ bán giấc mơ vĩ đại Elon Musk: Kéo cổ phiếu Tesla lên đỉnh sau khi lao dốc 36% chỉ sau một tuyên bố, bản thân bỏ túi thêm hơn 200 tỷ USD

Tờ CNBC nhận định, các nhà đầu tư Tesla đã khởi đầu năm 2025 khá chật vật, tuy nhiên đến cuối năm, tình hình đã thay đổi và họ bất ngờ đón nhận nhiều tin vui để ăn mừng.

Cụ thể, sau khi cổ phiếu Tesla lao dốc 36% trong quý I, giai đoạn tệ nhất kể từ 2022, cổ phiếu Tesla đã bật tăng lại hoàn toàn, chốt phiên ở mức cao kỷ lục 489,88 USD (tăng 3,1% hôm thứ ba) và hiện tăng 21% từ đầu năm.

Thậm chí, giá đỉnh phiên trước đó là 488,54 USD, đạt gần như đúng bằng một năm trước, còn kỷ lục chốt phiên cũ là 479,86 USD.

Cú hích tuần này đến sau khi CEO Elon Musk, người giàu nhất thế giới cho biết Tesla đang thử nghiệm xe tự lái hoàn toàn tại Austin, Texas, không có người ngồi trên xe. Tuyên bố này đến gần sáu tháng sau khi triển khai chương trình thí điểm với tài xế an toàn.

Nhờ đợt tăng này, vốn hóa Tesla lên 1,63 nghìn tỷ USD, trở thành công ty đại chúng giá trị lớn thứ bảy, xếp sau Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon và Meta, nhỉnh hơn Broadcom một chút. Theo Forbes, tài sản ròng của Musk hiện khoảng 684 tỷ USD, nhiều hơn 430 tỷ USD so với Larry Page, đồng sáng lập Google đang đứng thứ hai.

Nhà đầu tư “phe bò” coi đây là tín hiệu công ty cuối cùng sẽ hiện thực hóa lời hứa lâu năm: Biến các xe điện hiện có thành robotaxi chỉ bằng việc cập nhật phần mềm.

Tuy vậy, các hệ thống lái tự động Tesla đang thử tại Austin chưa được triển khai rộng rãi và vẫn còn hàng loạt câu hỏi về an toàn.

2025 thực sự là là chuyến tàu lượn với Tesla. Hãng khởi đầu ở vị thế tưởng chừng thuận lợi nhờ vai trò của Musk trong Nhà Trắng của Tổng thống Donald Trump, người đứng đầu Bộ Phận Hiệu quả Chính phủ (DOGE) nhằm tinh giản mạnh bộ máy và cắt giảm quy định liên bang.

Nhưng việc Musk công khai ủng hộ các nhân vật cực hữu ở nhiều nơi và những phát ngôn chính trị gay gắt đã kích hoạt làn sóng tẩy chay người tiêu dùng, tiếp tục đè nặng lên danh tiếng thương hiệu và doanh số của Tesla.

Quý I, Tesla báo giao xe giảm 13% và doanh thu mảng ô tô giảm 20%. Sang quý II, cổ phiếu hồi phục nhưng doanh số vẫn đi xuống, doanh thu ô tô giảm 16%.

Nửa cuối năm tích cực hơn. Tháng 10, Tesla ghi nhận doanh thu quý III tăng 12% khi người mua tại Mỹ tranh thủ mua xe điện để tận dụng khoản tín thuế liên bang hết hạn cuối tháng 9. Cổ phiếu tăng 40% trong giai đoạn này.

Dù vậy, thách thức kinh doanh vẫn hiện hữu vì mất ưu đãi thuế, làn sóng phản đối nhắm vào Musk và cạnh tranh mạnh từ các mẫu EV giá thấp hơn hoặc hấp dẫn hơn của BYD và Xiaomi tại Trung Quốc, cũng như Volkswagen ở châu Âu.

Tháng 10, Tesla tung thêm các phiên bản giá “mềm” của Model Y và Model 3, nhưng đến nay chưa giúp thúc đẩy được doanh số tại Mỹ hay châu Âu. Ở Mỹ, các lựa chọn tối giản mới dường như đang “ăn” vào doanh số những mẫu giá cao. Theo Cox Automotive, doanh số Tesla tại Mỹ tháng 11 rơi xuống mức thấp nhất trong bốn năm.

Bất chấp môi trường khó khăn cho các hãng EV ở Mỹ, Mizuho tuần này nâng giá cổ phiếu mục tiêu Tesla lên 530 USD từ 475 USD và giữ khuyến nghị mua. Các nhà phân tích của hãng viết rằng những cải thiện được báo cáo ở công nghệ FSD (Full Self-Driving (Supervised) - Tự lái Hoàn toàn (Có giám sát)) “có thể hỗ trợ mở rộng nhanh” đội xe robotaxi tại Austin, San Francisco và “có khả năng sớm loại bỏ” người giám sát.

Hiện Tesla vận hành dịch vụ gọi xe gắn thương hiệu Robotaxi ở Texas và California, nhưng các xe vẫn có tài xế hoặc nhân viên an toàn ngồi trên xe.

Theo: CNBC