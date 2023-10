Kawara My An Onsen Resort chính thức thay đổi tên thương hiệu

Kawara My An Onsen Resort sở hữu nguồn khoáng nóng Mỹ An với hàm lượng lưu huỳnh, khoáng chất cao rất tốt cho sức khoẻ, có tác dụng trong việc hỗ trợ phục hồi chức năng, tăng cường sức khỏe và làm đẹp da đã thu hút hàng trăm nghìn du khách trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm hàng năm.



Sau hơn 4 năm phục vụ hàng triệu khách hàng và xây dựng danh tiếng trong ngành du lịch nghỉ dưỡng, Kawara My An Onsen Resort đã quyết định thay đổi tên thương hiệu và bộ nhận diện thương hiệu mới, trở thành KOBI Onsen Resort Hue. Tên gọi "KOBI" không chỉ là một cái tên, mà còn đại diện cho ước mơ tạo ra một không gian kết hợp độc đáo giữa Sắc đẹp (Mỹ) và Sức khỏe (An), mục tiêu lý tưởng của mỗi con người.

Logo nhận diện thương hiệu mới của Kawara My An Onsen Resort

Đại diện của KOBI Onsen Resort chia sẻ: "KOBI" không chỉ là một cái tên, một từ, mà còn là ước mơ tạo ra một môi trường nghỉ dưỡng hoàn hảo, nơi khách hàng có thể trải nghiệm sự kết hợp độc đáo giữa Sắc đẹp (Mỹ) và Sức khỏe (An) - mục tiêu lý tưởng của mỗi con người.

Đồng thời, 'KOBI' cũng là lời cam kết mang đến cho khách hàng không chỉ một trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp mà còn một trải nghiệm chăm sóc toàn diện. Chúng tôi tin rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn xuất phát từ bên trong, từ sức khoẻ của cả thể chất và tâm hồn".

KOBI Onsen Resort Hue mang tới ý nghĩa về sự kết hợp hoàn hảo của sắc đẹp và sức khỏe cùng dịch vụ chuyên nghiệp. Trong đó, KOBI bao hàm "Bijin" (Sắc đẹp - MỸ) và "Kenko" (Sức khoẻ - AN).

"O" trong Onsen không chỉ thể hiện nét văn hóa tắm khoáng nóng đặc trưng mà còn mang ý nghĩa của sự trọn vẹn, bảo vệ toàn diện sức khỏe, tâm hồn, tinh thần… và đại diện cho ánh mặt trời cùng văn hoá phục vụ Omotenashi độc đáo của xứ sở Phù tang.

Đặc biệt, "B" còn là sự kết hợp hoa văn đặc trưng của văn hoá Việt Nam hoa đào, hoa mai) và Nhật Bản (hoa đào), tạo nên một thế giới đẹp mê hồn và đa văn hóa.

Được ví như một "Nhật Bản thu nhỏ giữa lòng cố đô Huế", KOBI Onsen Resort Hue là khu nghỉ dưỡng phức hợp với quy mô bao gồm khu WELLNESS, Onsen, khách sạn, nhà hàng, giải trí và nhiều tiện ích khác. Sở hữu nguồn khoáng nóng Mỹ An với hàm lượng lưu huỳnh cao top đầu thế giới, kết hợp cùng quy trình tắm Onsen 9 bước chuẩn Nhật nổi tiếng, mang lại hiệu quả chăm sóc toàn diện với sức khỏe và tác dụng tích cực trong việc hỗ trợ các bệnh về tim mạch, xương khớp và chăm sóc sắc đẹp.

KOBI Onsen Resort Hue được chú trọng đầu tư vào không gian, cảnh quan tỉ mỉ tạo cảm giác sang trọng và hiện đại

Bên cạnh đó, KOBI Onsen Resort Hue còn mang tới rất nhiều các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như: Tắm bùn Doro Furo, xông hơi Ganban, Xông Iki & Chuông xoay Himalaya... kết hợp với kiến trúc sân vườn thiền định giúp cân bằng Thân - Tâm - Trí, cơ thể được thư giãn, xua tan mệt mỏi và tái tạo năng lượng mới.

Hướng tới sự cân bằng về sức khỏe cả tâm hồn và thể chất không chỉ là cho bản thân mà còn là để lan tỏa đến những người thân yêu xung quanh, KOBI Onsen Resort Hue mong muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực này đến với tất cả mọi người, để đây không chỉ là một nơi nghỉ dưỡng mà còn là một hành trình trọn vẹn, một cuộc sống đẹp đẽ và khỏe mạnh.