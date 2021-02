Kaity Nguyễn: Chưa bao giờ đủ can đảm để nói với ba mẹ rằng “Con làm được!”

Để hiểu hơn về Kaity, chúng tôi quyết định lấy 3 loại rượu làm concept chính cho buổi trò chuyện này, đại diện cho những tính cách, những góc khuất khác nhau của Kaity. Có loại thì phổ biến, dễ uống và hợp để nhâm nhi, nhưng cũng có những cái tên xa lạ, khó chạm đến và chỉ cần một ngụm là “knock out".



Dù biết sự đời có nhiều tréo ngoe, nhưng tôi không giấu được sự ngờ vực của mình khi Kaity thú nhận: “Mình không thoải mái với đám đông và rất ngại nếu bước vào nơi nào mà mọi ánh mắt đổ dồn về mình". Gì thế? Nữ diễn viên sở hữu 2 tác phẩm kỉ lục doanh thu phòng vé, được đánh giá là tương lai điện ảnh nước nhà và sở hữu ngoại hình, thần thái ngày một xuất thần đây ư?

Đọc nhanh được thái độ của tôi, cô bạn tiếp lời: “Gala WeChoice Awards là lần đầu tiên trong đời Kaity đứng trao giải trước nhiều khán giả như vậy, ở dưới còn có các đàn anh đàn chị. Mọi người không tưởng tượng được mình đã căng thẳng thế nào đâu. Trên đường đi, Kaity ngồi trên xe run cầm cập, nóng hết cả người, đến mức chị Trang (Trang Hý - PV) phải liên tục trấn tĩnh và động viên".

Nhưng bạn đã làm được, và làm rất tốt?

Đúng vậy! Khi đứng trên sân khấu và nhìn xuống dưới, Kaity nghĩ “thì ra không khó như tưởng tượng". Sự nhút nhát, ngại ngùng là điểm yếu mình đang học cách khắc phục mỗi ngày. Mọi người quen với hình ảnh sống động của Kaity trên màn ảnh rộng nên không ai nghĩ mình hay lo xa và dễ xấu hổ.

Kaity có cảm thấy mình nợ bản thân điều gì không?

Có, đó là những lúc đã quá khắt khe với bản thân. Lúc nào cũng suy nghĩ, tự làm khó dẫn đến stress triền miên và mất ngủ vì những kì vọng của mình. Trong khi bây giờ đang ở độ tuổi mà người ta gọi là thanh xuân, là tuổi trẻ. Công việc vẫn quan trọng và cần sự chuyên nghiệp, nhưng Kaity muốn đôi khi để bản thân thả lỏng, tận hưởng một chút đúng với lứa tuổi.

Ngay lúc này, Kaity thấy mình cần tố chất nào trong 4 thứ dưới đây: sáng tạo, bền bỉ, điềm tĩnh hay bản lĩnh?

Kaity sẽ lấy sự điềm tĩnh và bản lĩnh. Nghệ sĩ trẻ dễ bị lung lay và mù quáng chạy theo những thứ phù phiếm, không phù hợp, không thuộc về mình. Cơ hội không thiếu nhưng Kaity muốn thật sự tỉnh táo, thực tế để biết đâu là thứ cần nắm lấy.

Sinh năm 1999 và thuộc Gen Z, Kaity nghĩ những người trẻ thuộc thế hệ này cần trau dồi và chú ý đến điều gì để ngày một đi xa hơn?

Không chỉ với Gen Z mà cả Gen Y hay cả những thế hệ trước, bài học quan trọng nhất luôn là sự khiêm tốn. Hôm nay bạn thành công nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Để đi xa hơn, còn hàng trăm nấc thang khác cần chinh phục, bạn không thể đi một mình mà luôn cần sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Biết mình là ai, đối xử tốt với mọi người và đừng để những chiến thắng nhỏ làm mờ mắt.

Điền vào chỗ trống: “Cách tốt nhất để người khác thuyết phục Kaity làm điều mà bạn không muốn làm là…?”

Don’t say it, prove it! (Đừng nói, hãy chứng minh!). Tính cách này Kaity học được từ ba - một người làm kinh doanh lâu năm. Mọi thứ với ba đều phải thể hiện bằng hành động, bằng sự chứng minh, ba không nghe giải thích. Ngày trước, nhiều lần Kaity tranh cãi và hét lên “nhưng ba phải để con giải thích…” vì nghĩ ba quá vô lý và cứng nhắc. Sau này ra đời, mình hiểu ra ngàn lời nói đều vô nghĩa nếu không kèm hành động.









Nếu điều bạn muốn làm lại xung đột với kì vọng của ba, của gia đình?



Trừ vấn đề tài chính thì hai ba con ít khi có ý kiến khác nhau. Ba thương và tôn trọng Kaity, và mình tin sau ngần ấy thời gian, ba nhìn thấy Kaity làm được gì, và tại sao mình lại chọn cái này mà không phải cái kia. Có một câu ba hay nói với mọi người mà Kaity rất nhớ, đó là: “Tôi không muốn con gái hận tôi vì tôi đã cấm nó làm điều gì đó".

Người ta thường uống champagne khi nào? Khi “ăn” đậm, khi thành công vang dội, khi đang ngập tràn trong cảm xúc lâng lâng của chiến thắng. Sự nghiệp của Kaity thoạt nhìn giống một li champagne: dễ dàng để tìm, đầy tiếng chúc tụng và lời có cánh nhưng khi đi hậu vị vẫn có những dư âm khó lường.

So với ca hát thì diễn xuất là một công việc cần quá trình dài để tạo ra tác phẩm cũng như thấy rõ được sự công nhận. Ở Việt Nam, hào quang của diễn viên có vẻ cũng kém rực rỡ hơn so với ca sĩ, Kaity có cảm thấy sốt ruột?

Gần như mỗi ngày, nhưng Kaity cần sự sốt ruột, nôn nóng đó. Nó là thứ thúc đẩy mình tiến lên và không hài lòng với vị trí vừa phải. Ngày nào còn thấy cồn cào nghĩa là ngày đó mình vẫn đang làm việc và tạo ra giá trị, sản phẩm. Chẳng ai ép mình cả nhưng ý thức làm nghề bắt Kaity tạo cho bản thân cái sự khó chịu, không dễ dàng thoả hiệp.

Không e ngại khi nhắc đến việc sẽ tiếp tục thử sức ở lĩnh vực ca hát, nhưng nếu nghiêm túc đi theo con đường này, Kaity nghĩ bài học nào mà bạn sẽ tránh để không “ngã ngựa” như những tiền bối đi trước?

Khó để chọn ra một bài học cụ thể vì mỗi người có con đường và định hướng riêng. Bài học xương máu Kaity đang cố gắng học là hiểu mình hợp cái gì, nên đi theo dòng nhạc nào, hình ảnh ra sao. Như bạn thấy đó, chỉ đứng trao giải 3 phút mà Kaity run xỉu rồi, nên ngày mình đi hát còn xa lắm. Chắc phải đứng trên sân khấu thêm 20-30 lần nữa thì mới quen. Nhưng năm nay Kaity mới 21 tuổi thôi, mình phải thử tiếp, không được dừng lại!

Có bao giờ Kaity cảm thấy tất cả những thành tựu và lời khen người khác dành cho mình là không xứng đáng?

Đôi khi. Có một giai đoạn mình mắc kẹt trong những lời khen và sự kì vọng, dẫn đến loay hoay không biết cần làm gì. Bạn có thể làm lơ người không ưa mình, nhưng không thể làm như vậy với những người đã tin tưởng bạn. Khi được yêu mến, bạn phải sống xứng đáng với kì vọng mà người khác đặt lên, nhưng Kaity nhận ra chiếc áo sẽ luôn ở đó, sẽ luôn quá cỡ, mình không tìm cách thoát khỏi mà phải trưởng thành và tốt hơn để lớn lên cùng nó mỗi ngày.

Lý Linh của “Gái già lắm chiêu V" là vai diễn nặng tâm lý và cần sự trải đời. Nguồn tin thân cận cho biết Kaity diễn rất tốt những phân cảnh khó, đến mức các tiền bối như cô Hồng Vân, cô Lê Khanh phải bất ngờ vì không nghĩ con bé này làm được!

Ai, bạn nghe chuyện hậu trường từ ai đó? *cười* Kaity không dám nhận mình đã hoàn thành xuất sắc. Ngay từ đầu, Lý Linh đã là một vai khác hẳn so với những gì mình từng thể hiện, nhưng may mắn Kaity có được sự động viên và dạy bảo của các cô chú anh chị. Tất cả những cảnh quay khó nhất, cô Hồng Vân và cô Lê Khanh đều có mặt trên set để chỉnh sửa từng thứ. Kaity là người hay ngại nên nếu không có sự thúc đẩy từ mọi người, mình chắc đã không làm được. Mình nhớ mãi có một cảnh khó, anh Nhân (Đạo diễn Bảo Nhân - PV) đã xếp lịch tận 8 tiếng vì muốn mình có đủ thời gian để nhập vai. Bạn biết đó, với một bộ phim điện ảnh thì mỗi phút mỗi giây trên phim trường đều tốn tiền tấn tiền tạ. Càng thấy được những điều đó, Kaity càng phải làm hết 200% công lực để mọi người không thất vọng.

Nếu một ngày Kaity Nguyễn thông báo giải nghệ, đó có thể là vì…?

Mình không đoán được tương lai nhưng Kaity biết công việc diễn xuất là một phần quan trọng tạo nên mình của ngày hôm nay, tạo nên tính cách này, nó là câu chuyện cuộc đời mình. Vậy nên sẽ không bao giờ có chuyện Kaity thông báo giải nghệ, mình sẽ làm việc đến hết sức, khi nào không thể cố được nữa thì thôi.

Trong trường hợp bạn chưa biết thì brandy là tên gọi chung của những loại rượu mạnh được mệnh danh là “sát thủ", có thể hạ gục bất kì ai ngay trong cái nhấp môi đầu tiên. Các dòng brandy cần rất nhiều thời gian để chưng cất và ủ trong thùng gỗ, thậm chí có loại tuổi từ 20-45 năm trở lên. Chẳng mấy người trên thế giới được dịp thử brandy vì nó chỉ dành cho những người quyền lực, giàu có và chịu chơi nhất. Một cách hình tượng hoá, brandy có thể được so sánh với những trải nghiệm của một con người - thứ cần nhiều thời gian để có đủ, cũng như những góc khuất mà không phải ai cũng chạm đến được.

Kaity từng chia sẻ quan điểm của bạn về nữ quyền là không để người đàn ông nào kiểm soát mình. Bạn đã làm được điều đó chưa?

Mọi người sẽ bất ngờ khi biết quan điểm này của Kaity lại được dạy từ chính ba - một người đàn ông. Lúc dạy mình chắc ba chưa hiểu trọn vẹn được điều này đâu nhưng ngay từ khi Kaity mới bắt đầu biết nhận thức, ba đã nhắc đi nhắc lại là con không được dựa dẫm và để một người đàn ông khác kiểm soát cuộc đời mình, con phải đi làm, có sự nghiệp riêng, nguồn tài chính riêng để khi về đến nhà mình không lép vế, không luồn cúi trước bất kì ai.





Việc hoàn toàn độc lập ở trong 1 mối quan hệ liệu có làm giảm đi sự lãng mạn cần có?

Sự độc lập ở đây không phải để đọ xem ai hơn ai mà là để người phụ nữ không phải sống ít hơn so với giá trị bản thân của mình. Mẹ Kaity bên ngoài là một người phụ nữ quyền lực, có vị trí, có sự nghiệp nhưng khi về nhà, mẹ vẫn dịu dàng, chăm sóc chồng con từng li từng tí và có sự mềm mỏng cần có. Hơn nữa trong gia đình, Kaity không nghĩ chúng ta cần hơn thua nhau từng câu từng chữ, những chuyện nhỏ nhặt nên cho qua, tất nhiên là trong giới hạn và chừng mực của từng cá nhân. Mình thắng được người mình thương mà đâu ngờ vừa mất đi người mình thắng.

Nếu không phải vì vẻ ngoài và danh tiếng, Kaity nghĩ đàn ông sẽ tìm đến bạn vì điều gì?

Vì chính sự trẻ con của mình chăng? Khi ở cạnh những người thân, Kaity “hiện" nguyên hình là một em bé, hay nũng nịu và thích được nuông chiều.

Có người nói “Phụ nữ biết đủ thì hạnh phúc", còn với Kaity thì sao, bạn đang đi tìm kiếm cái “đủ" hay luôn mong muốn, khao khát nhiều thứ hơn?

Ở mỗi thời điểm con người sẽ cần những thứ khác nhau, định nghĩa “đủ” sẽ xê xích theo. Ví dụ như khi 20 tuổi, có người yêu là đủ nhưng khi đến 30, cũng là người đó nhưng điều họ mong muốn nhiều hơn xưa, phải có gia đình, có chồng con thì mới là đủ chẳng hạn. Kaity bây giờ vẫn chỉ nghĩ cho sự nghiệp thôi, chắc đến 30 tuổi ba mới cho lấy chồng haha.

Người ta thường hỏi dấu hiệu nhận biết “the right guy", vậy bây giờ xin phép hỏi Kaity câu ngược lại: Khi nào bạn biết người mình đang nắm tay là sai bét rồi?

Tin vào trực giác của mình. Kaity nghĩ đây là một dạng năng lực bẩm sinh của con gái. Lí trí có thể vặn vẹo tìm lí do nhưng những gì trái tim cảm nhận thì luôn luôn đúng. Nếu đã thấy là sai thì trước sau gì câu chuyện cũng sẽ kết thúc.

Sự phụ nữ của Kaity sẽ được thể hiện qua những khía cạnh nào?

Nhìn vậy thôi chứ Kaity nấu ăn được lắm nha! Mình còn biết cắm hoa nữa. Người ngoài nhìn vô sẽ nghĩ chắc con bé này chẳng đụng đến việc nhà, nhưng Kaity làm được hết đó.





Nét quyến rũ nào ở bản thân mà Kaity không muốn đánh mất khi già?

Có một điều mà các cô chú hay nói với mình đó là: “Cô muốn con giữ cái sự ngây thơ này!”. Cô Hồng Vân, ba Thái Hoà đều nói như vậy. Sự ngây thơ đó chắc là cái tính tửng tửng, vui vui.

Điền vào chỗ trống: “Mình chưa bao giờ có đủ can đảm để nói với ba mẹ rằng…”

(PV: Sau khi nghe xong câu hỏi, Kaity mất khoảng 15 giây để suy nghĩ và trở nên xúc động)

“Con làm được" - Kaity ước gì trước đây mình đã tự tin khẳng định điều đó với ba mẹ. Mình sống tự lập từ nhỏ, anh hai lại sống ở nước ngoài nên lúc nào Kaity cũng sợ nếu mình không mạnh mẽ, không cứng cáp thì sẽ làm ba mẹ lo lắng, bất an. Nhưng may quá là mình cũng lì, mọi người nhìn cái trán của Kaity đi. Từ lúc đẻ ba đã nói “cái trán gì mà khổng lồ quá".

Điền vào chỗ trống: Những lúc bỗng dưng đa sầu đa cảm, điều tôi cần nhất là…

Có gia đình ở bên.

Cảm ơn Kaity Nguyễn vì buổi trò chuyện này!

Dear cô gái nhỏ!

Anh đã từng theo dõi và cân nhắc hơn 4 tháng mới quyết định giao vai Lý Linh cho em. Và em đã không khiến anh thất vọng. Anh cũng đã nói rằng đừng vội vàng, tất cả những gì đang có chỉ là bắt đầu. Phía trước sẽ còn nhiều điều cần khám phá bên trong con người thật sự của diễn viên Kaity Nguyễn. Luôn tin tưởng và tự hào về Lý Linh!

Ai cũng sẽ có những lúc yếu đuối, nhưng Kaity là một người bản lĩnh & sống thật với cảm xúc của mình. Kaity luôn mạnh mẽ đứng dậy đi tiếp, không gì có thể cản được Kaity. Nên những lúc như vậy, Chiêu chỉ cần ngồi nghe Kaity kể chuyện gì xảy ra thôi, chứ Chiêu biết bên trong Kaity đã biết mình sẽ phải làm gì rồi.

Kaity là người đối lập hoàn toàn với Trang từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, từ ngoại hình đến tính cách. Đứa mắt lồi đứa mắt hí, đứa thẩm mỹ tốt và biết chăm sóc bản thân, đứa xuề xoà, “hổng” biết gì hết trơn, 1 đứa thẳng thắn, quyết đoán, kiên định, rõ ràng, dũng cảm, hoài bão lớn, đứa còn lại mông lung, sao cũng được, cái gì cũng sợ, chỉ muốn sống đơn giản. Nên là nhiều lúc thấy khác quá chắc chơi hổng dô, nhưng mà nhiều lúc lại thấy bổ trợ nên cứ phải dính líu “quài” haha.

“Này cô bé, có cái trán hơi dô”, em vẫn đang làm mọi thứ rất tốt, từ từ mà trưởng thành và đừng tào lao với chị nữa nhé. Hãy đàng hoàng với chị như với những người khác nha em, chị xin em, chị cám ơn em!!!