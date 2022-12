Justin Young, Kim Bản, Tim Waale cùng ngân hàng số Digimi truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ Việt Nam

Giao lưu gặp gỡ 3 nhân vật nổi đình nổi đám trong giới bóng rổ



Với định hướng là "Một ngân hàng số thuận tiện, nhiều tiện ích cho người dùng" đặc biệt hướng đến người dùng trẻ, các bạn sinh viên - thế hệ tương lai của đất nước, Ngân hàng số Digimi đã có sự kết hợp với môn bóng rổ, bộ môn thể thao được đánh giá có nhiều ưu thế giúp rèn luyện thể lực, phát triển chiều cao thanh thiếu niên Việt Nam và được nhiều bạn trẻ yêu thích, đam mê và ngày càng phát triển mạnh trong các trường phổ thông, Đại học thông qua 3 đại sứ thương hiệu: Justin Young, Kim Bản và Tim Waale. Cả 3 ngôi sao bóng rổ đều có một điểm chung là những cầu thủ bóng rổ hết mình theo đuổi đam mê, bản lĩnh trên sân đấu và khát khao chiến thắng. Với họ, sự quyết đoán, tốc độ, linh hoạt trên sân là những yếu tố để mang đến chiến thắng. Không chỉ vậy, 3 cầu thủ chính là những người truyền cảm hứng cho người trẻ vì bóng rổ chính là môn thể thao mang đến tầm vóc mới.

Để mở đầu cho sự kết hợp này và truyền cảm hứng đến các bạn trẻ, chiến dịch "Vì một thế hệ vươn tầm" sẽ tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu với những người yêu mến Digimi và quan tâm đến bóng rổ với 3 cầu thủ đại diện cho chiến dịch tại 2 thành phố lớn Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 10 & 24/12/2022) và Hà Nội (ngày 7/1/2023). Trong sự kiện này, các bạn tham gia sẽ được giao lưu, chơi bóng rổ, tìm hiểu về những bí quyết "vươn tầm" dành riêng cho mình.

Ngày 10/12 vừa qua, Kim Bản và Tim Waale đã có mặt tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 4 giao lưu cùng các fan hâm mộ. Tại đây, những bạn trẻ yêu thích 2 idol này đã được gặp mặt trực tiếp, giao lưu trò chuyện cũng như chơi bóng rổ cùng thần tượng. Ngoài ra, các bạn còn được chơi game và nhận về những phần quà ý nghĩa.

Điểm dừng chân tiếp theo trong chương trình giao lưu của Kim Bản và Tim Waale sẽ là nhà thi đấu Hồ Xuân Hương tại Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 24/12 và nhà thi đấu trường Đại học Ngoại ngữ – đại học quốc gia Hà Nội vào sáng ngày 7/1/2023, tiếp tục truyền cảm hứng và động lực cho những bạn trẻ Việt Nam vươn tầm.

Sự kết hợp mới giữa Digimi và bóng rổ - vì một thế hệ vươn tầm

Cùng điểm chung về cá tính, đối với Ngân hàng số Digimi là nhanh chóng, tức thì và hiệu quả, còn 3 chàng trai vàng làng bóng rổ thì tốc độ, quyết đoán và linh hoạt, sự kết hợp giữa Digimi và Justin Young, Kim Bản và Tim Waale mang đến một thông điệp ý nghĩa cho các bạn trẻ "Vì một thế hệ vươn tầm" hướng tới một tương lai vươn xa và sánh vai cùng quốc tế. Đây cũng chính là thông điệp truyền cảm hứng cho cộng đồng trẻ mà Ngân hàng số Digimi muốn ra mắt trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập của Ngân hàng Bản Việt.

Cùng với những tiêu chí nhanh chóng, tức thì, linh hoạt và hiệu quả, Ngân hàng số digimi là một trong các ngân hàng số được đánh giá thân thiện với người dùng, đặc biệt các bạn trẻ với nhiều tính năng như: Chuyển tiền bằng mã QR/số điện thoại, đóng học phí, tiết kiệm tích lũy, mở thẻ online... Chính vì những điểm tương đồng đó, cùng với mong muốn mang đến nhiều tiện ích để giúp người dùng của mình tận hưởng và nâng tầm cuộc sống, Digimi hy vọng với sự kết hợp đặc biệt này sẽ mang đến nhiều lợi ích và ý nghĩa cho các bạn trẻ.

Digimi – đột phá trong chuyển đổi số với nhiều giải thưởng lớn

Digimi là ngân hàng số được phát triển năm 2021 bởi Ngân hàng Bản Việt, là một dấu mốc quan trọng trong 30 năm phát triển và định hướng chuyển đổi số. Digimi đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của nhiều khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ qua nhiều tính năng/tiện ích nổi bật: mở tài khoản eKYC, mở thẻ tín dụng/thẻ thanh toán online, chuyển tiền bằng VietQR/số điện thoại, thanh toán khoản vay/học phí, mua bảo hiểm sức khỏe….

Đột phá trong hoạt động chuyển đổi số nói chung và Digimi nói riêng đã vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng uy tín: Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất năm 2022 (do Global Banking & Finance Review bình chọn); Ngân hàng có giải pháp ngân hàng di động thân thiện với người dùng nhất năm 2022 (do tạp chí The Global Economics trao tặng); Ngân hàng có sáng kiến về giải pháp thanh toán và ngân hàng di động của năm tại Việt Nam năm 2022 (do Asia Banking & Finance – Retail Banking Awards trao tặng); Ngân hàng số sáng tạo nhất năm 2022 (do Global Business Outlook trao tặng); Ngân hàng có ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất năm 2022 (do tạp chí FinanceAsia Country Awards bình chọn).

