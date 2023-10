Johnny Trí Nguyễn và bạn gái Nhung Kate đóng phim tiền truyện John Wick

Nhung Kate chia sẻ tạo hình trong The Continental: From the World of John Wick (Ảnh: IG)

Ngày 29/9, Nhung Kate đăng lên Instagram cá nhân tấm posted cho thấy tạo hình của cô trong The Continental: From the World of John Wick.



Trong ảnh, cô mặc trang phục tối màu, kín đáo, tay cầm dao khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước. Trung tâm bức ảnh là chữ "Yen" - tên nhân vật mà cô đảm nhận trong series hành động Hollywood.

The Continental: From the World of John Wick là phần tiền truyện của John Wick, bom tấn hành động gắn liền với tên tuổi tài tử Keanu Reeves. Phim lấy bối cảnh vào những năm 1970, kể về thời trẻ của nhân vật Winston Scott (Colin Woodell) - chủ khách sạn The Continental chi nhánh New York - nơi ẩn náu an toàn cho giới sát thủ, bao gồm John Wick.

Nhung Kate vào vai Yen Scott, sát thủ kiêm vợ của Frankie (Ben Robson) - anh trai Winston Scott.

Bất ngờ hơn, ngoài người đẹp Hải Phòng, phim còn có sự góp mặt của một diễn viên Việt Nam khác. Đó là bạn trai cô, Johnny Trí Nguyễn.

Trong khi Nhung Kate nằm trong dàn diễn viên chính, tài tử Bẫy Rồng chỉ xuất hiện ngắn ngủi với vai trò khách mời. Anh đảm nhận vai Khang, thầy của Yen Scott.

Khán giả không hề biết về màn tái xuất của Johnny Trí Nguyễn cho đến khi tập 2 của The Continental lên sóng vào ngày 29/9. Nhân vật thầy Khang nói tiếng Việt, gắn bom lên người Yen và khuyến khích cô thực hiện nhiệm vụ cuối cùng "vì chính nghĩa".

Johnny Trí Nguyễn xuất hiện đầu tập 2, nói chuyện với Nhung Kate bằng tiếng Việt

Bộ phim 3 tập đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Johnny Trí Nguyễn kể từ Da 5 Bloods đóng cùng Ngô Thanh Vân vào năm 2020. Vai diễn trong phim mới cũng không phải là sự trở lại chính thức. Anh gia nhập đoàn phim chủ yếu trong vai trò hỗ trợ bạn gái suốt quá trình ghi hình ở Budapest, Hungary, từ cuối năm 2021. Nhung Kate được bạn trai giúp học thêm tiếng Anh, tập luyện võ thuật và thích nghi với môi trường làm việc quốc tế.



Nỗ lực hết mình cùng sự đồng hành của bạn trai mang lại "trái ngọt" cho Nhung Kate. Sau khi tập 1 lên sóng vào ngày 22/9, bất chấp việc The Continental bị chê bai nội dung rườm rà, thiếu tinh tế, nữ diễn viên 8X nhận nhiều lời khen ngợi từ truyền thông nước ngoài, được đánh giá là một trong những điểm sáng ít ỏi của phim.

The Wrap đánh giá cao sự tương tác giữa Yen và chồng, dù cả hai thoại bằng tiếng Việt nhưng vẫn khơi dậy được sự đồng cảm từ khán giả. Trong khi đó, CNN cho rằng nữ sát thủ gốc Việt là nhân vật tuyệt vời nhất trong số những cái tên thú vị của phim. Los Angeles Times bị thuyết phục trước chiều sâu cảm xúc của Yen.

CNN ấn tượng với cách nhân vật sát thủ Yen Scott sử dụng nắm đấm để thoát thân ở những tình huống nguy hiểm (Ảnh: Peacock)

Theo IG, Variety