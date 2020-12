Jisoo khoe ảnh được Rosé gửi quà đặc biệt khi đi quay phim đầu tay, visual ít son phấn mà vẫn chuẩn nữ thần thành tâm điểm

Hiện tại, không chỉ bận rộn với những dự án cùng BLACKPINK, Jisoo còn đang tập trung cho vai diễn chính đầu tay trong bộ phim Snowdrop. Mới đây nhất, để cổ vũ cô chị thân thiết, Rosé đã tận tâm gửi hẳn 1 xe cà phê đến phim trường của Jisoo. Ngay lập tức, chị cả "Hắc Hường" khoe ngay trên Instagram loạt ảnh chụp bên xe cà phê do chính Rosé gửi tặng.



Nhờ loạt hình bên xe cà phê này, dân tình mới có cơ hội được chiêm ngưỡng nhan sắc xinh đẹp, tự nhiên trên phim trường của Jisoo. Tạm bỏ quên hình tượng nàng idol cá tính, màu sắc và biến hóa trên sân khấu cùng BLACKPINK, Jisoo trong vai trò diễn viên gây ấn tượng với nhan sắc mỹ miều, duyên dáng và trong trẻo. Vào vai cô sinh viên trong bộ phim Snowdrop nên Jisoo trang điểm rất nhạt, trông như để mặt mộc. Ấy thế mà, visual của "Hoa hậu Hàn Quốc" vẫn nổi bần bật, xinh đẹp hiếm có. Nhờ tạo hình nhẹ nhàng, Jisoo dường như giản dị, gần gũi hơn, mang vẻ đẹp tựa như hình ảnh mối tình đầu trong sáng.



Cô em cùng nhóm Rosé đã tận tâm đặt hẳn xe tải đồ ăn, đồ uống để tặng cho Jisoo. Đặc biệt, đây cũng chính là xe tải cà phê đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên của Jisoo

Nhan sắc tự nhiên, trong trẻo tại phim trường của Jisoo chiếm trọn spotlight. Dù trang điểm vô cùng nhạt nhưng đường nét gương mặt của nữ thần Kpop này vẫn vô cùng nổi bật

Fan đã may mắn có được cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan trên phim trường của diễn viên Jisoo

Dù là khi biểu diễn trên sân khấu với BLACKPINK hay khi quay phim tại phim trường, Jisoo vẫn luôn xinh đẹp mỹ miều. Chị cả BLACKPINK quả là sở hữu visual hàng đầu Kpop hiện tại

Xe cà phê do Rosé tặng Jisoo được trang hoàng đẹp mắt, chưa kể còn đi kèm loạt banner và vật dụng có in hình Jisoo. Nhìn xe tải đồ ăn do Rosé gửi đến phim trường, chắc hẳn Jisoo vô cùng cảm động. Biết Jisoo vô cùng bận rộn với việc quay phim, Rosé đã có cách tiếp sức, động viên chị cả bằng món quà vô cùng ý nghĩa, thiết thực.



Jisoo khoe cả loạt ảnh chụp cận cảnh banner, cốc giấy và cả bánh churros do Rosé gửi tặng

Rosé vô cùng tâm lý khi tặng cho chị cả món quà ý nghĩa và hết sức thiết thực giữa mùa đông giá rét

Nguồn: Instagram