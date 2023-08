Jihyo (TWICE) sẽ ra mắt album solo đầu tay

Công ty chủ quản JYP Entertainmnet đã tiết lộ danh sách những ca khúc nằm trong mini album đầu tay của Jihyo - thành viên nhóm nhạc K-Pop TWICE. Theo đó, album đầu tiên của cô với tư cách nghệ sĩ solo sẽ được mang tên Zone.

Album sẽ bao gồm 7 bài hát, bao gồm cả ca khúc mở đường Killin' Me Good đã được tiết lộ từ tháng 6 trước đó. Ngoài tên các bài hát, JYP cũng vô cùng sáng tạo khi cung cấp thêm các cụm từ gợi ý nhằm giúp khán giả hình dung về thông điệp của mỗi bài hát.

Ở lần solo này, Jihyo sẽ không chỉ đóng vai trò là một ca sĩ mà còn thể hiện tài năng của bản thân với tư cách nhà sản xuất âm nhạc bằng cách tham gia sáng tác, viết lời cho tất cả 7 ca khúc trong album. Ngoài ra, album cũng có sự hợp tác của nhiều nghệ sĩ đình đám thế giới, bao gồm rapper 24kGoldn và Heize.

JYP Entertainment hé lộ những ca khúc có mặt trong album solo của Jihyo. (Ảnh: JYP Entertainment)

Trước đó, Nightmare cũng đã được tiết lộ trước những người hâm mộ trong màn trình diễn solo của Jihyo tại tour diễn vòng quanh thế giới Ready To Be vào đầu năm nay. Hiện những người hâm mộ đang vô cùng háo hức khi ca khúc sẽ là một phần trong album sắp tới của trưởng nhóm TWICE.

Jihyo cũng là thành viên thứ hai của TWICE sau Nayeon ra mắt solo. Những người hâm mộ kì vọng nữ thần tượng cũng sẽ mang về nhiều thành tích nổi bật như thành viên cùng nhóm. Mini album của Jihyo cùng ca khúc mở đường Killin' Me Good sẽ chính thức được phát hành vào 18/8 tới.