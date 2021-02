Ji Soo chính thức crush Kim So Hyun ở Sông Đón Trăng Lên, "nàng mưa" lấy lại ký ức nhưng sao đau lòng thế này?

Sau màn skinship thân mật ở River Where The Moon Rises (Sông Đón Trăng Lên) trong tập trước, On Dal (Ji Soo) nhận ra mình đã trót yêu Ga Jin (Kim So Hyun). Ga Jin tạm chia tay On Dal và Tara Jin (Kim Hee Jung) để đi tìm bang chủ Doo Joong Seo nhằm điều tra về quá khứ của mình. Ga Jin bị băng nhóm của bang chủ bắt, On Dal và gia đình của Ga Jin đến hang ổ của Thiên Tú Bang để giải cứu cô.

Chàng ngốc On Dal thẫn thờ ngồi nhớ Ga Jin trông có đáng yêu quá không vậy?

On Dal đi tìm và giải cứu Ga Jin khỏi Thiên Tú Bang

Gặp được cô, phụ thân của Ga Jin đã thú nhận sự thật về quá khứ của cô và khuyên cô đi tìm lại bố mẹ ruột của mình. On Dal và Ga Jin lên đường tìm lại thân phận thật sự bị lãng quên của Ga Jin.

Ga Jin nhận lại được dây chuyền, vật chứng đầu giúp chứng minh thân phận công chúa của mình

Gặp được cô, phụ thân của Ga Jin đã thú nhận sự thật về quá khứ của cô và khuyên cô đi tìm lại bố mẹ ruột của mình. On Dal và Ga Jin lên đường tìm lại thân phận thật sự bị lãng quên của Ga Jin. Trong lúc đó, vua Pyeong Won vẫn còn ám ảnh về sự ra đời của Vương hậu Yeon và Công chúa Pyeong Gang, cùng lúc đó Kế phi của vua Pyeong Won, tức mẹ kế của Pyeong Gang bắt tay hợp tác với Go Won Pyo.

Kế phi bắt tay Go Won Pyo mưu đồ lật đổ Quốc vương

Bên cạnh cặp đôi chính, cặp đôi phụ là Go Geon (Lee Ji Hoon) và Hae Mo Yong (Choi Yu Hwa) cũng bắt đầu tương tác nhiều hơn, đôi nam - nữ bắt tay nhau để tìm ra thích khách trước phụ thân của Go Geon.

Loveline lửa hận tình thù của cặp phụ chính thức bắt đầu

Ở diễn biến khác, phe của Go Won Pyo, cha của Go Geon đang ráo riết truy lùng kẻ ám sát bệ hạ là Ga Jin. Khi đó Ga Jin và On Dal đang đi buôn thảo dược, thì tình cờ chạm mặt Hae Mo Yong. Sau khi Hae Mo Yong tạm giam giữ On Dal xong, Ga Jin và cô đã có cuộc trò chuyện và thoả thuận về mong ước tìm ra câu trả lời cho thân phận mình. Sau khi gặp được người nhũ mẫu 8 năm trước - Gong Son. Bà đã xúc động và tiết lộ thân phận thật của Ga Jin chính là công chúa Pyeong Gang, tình cờ lúc đó Go Geon cũng có mặt.



Thượng cung Gong Son gặp lại Công chúa Pyeong Gang sau ngần ấy năm xa cách

Ánh mắt bàng hoàng của Go Geon khi nhận ra Ga Jin

Ga Jin đối đầu với Go Geon

Go Geon và đám cận vệ đuổi theo nhưng cô đã trốn thoát thành công, Ga Jin tìm về chốn hoàng cung và lần lượt nhớ lại hết tất cả ký ức hồi thơ ấu của mình. Cuối phim là cảnh trùng phùng đầy nước mắt của Ga Jin và phụ vương.

Ga Jin đã nhớ lại tất cả ký ức ngày xưa của mình

Màn trùng phùng đầy nước mắt của cặp cha con Công chúa Pyeong Gang

Sông Đón Trăng Lên lên sóng mỗi tối thứ Tư, thứ Năm trên đài KBS Hàn Quốc.



Nguồn ảnh: Chụp màn hình