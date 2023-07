Jennie có đáng bị chỉ trích đến thế?

Ngày 8/8/2016, YG mang đến BLACKPINK - đội hình nhóm nhạc nữ tiếp theo sau 2NE1 được đánh giá sẽ dẫn đầu thế hệ. 7 năm hoạt động, tân binh ngày ấy đã chính thức trở thành biểu tượng giải trí, hào quang rực rỡ xứng danh nhóm nhạc nữ toàn cầu. Jennie, mảnh ghép đầu tiên được YG giới thiệu từ dự án PINKPUNK (tiền thân của BLACKPINK) nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Cô nàng giữ vai trò main rapper, được công chúng biết đến với hình ảnh sang chảnh, khí chất trên sân khấu và không ngại phá vỡ giới hạn. Thành công trở thành hình mẫu trong mơ của hàng triệu fan, Jennie lẫn BLACKPINK phải gồng gánh trên vai trách nhiệm lớn lao khi là thần tượng của giới trẻ.

Loạt tranh cãi đeo bám Jennie trong 7 năm

Nhắc đến những tranh cãi xung quanh Jennie, “phốt" lười biếng chắc chắn xếp đầu. Liên tục trong 2 năm đầu ra mắt, cô nàng khốn đốn vì loạt clip cắt ghép tố nhảy hời hợt, không nhiệt huyết trên sân khấu. Đỉnh điểm nhất là trong thời gian quảng bá DDU-DU DDU-DU, không khó để nhận ra Jennie được công ty ưu tiên cho những bộ trang phục nổi bật, đứng vị trí trung tâm, đảm nhận nhiều thời lượng.

Khi ấy, các bài đăng tố Jennie lười nhảy xuất hiện ngày càng nhiều. Sau DDU-DU DDU-DU, Jennie ra mắt cá nhân với bản hit SOLO, thổi bùng lên làn sóng chỉ trích nữ idol là “công chúa YG", “lười biếng nhưng được push quá đà".

Cụm từ “Jennie lười nhảy" lần nữa xuất hiện tràn lan sau một số concert Born Pink cuối năm 2022 và gần đây nhất là khi Jennie đột ngột rời sân khấu Melbourne, Úc vì lý do sức khoẻ. Một số cư dân mạng cho rằng hành động rời sân khấu không báo trước của Jennie thiếu chuyên nghiệp, khiến các thành viên bối rối.

Trong 4 thành viên, Jennie là người dính nhiều tin đồn hẹn hò nhất. Không chỉ dừng lại ở mức đồn đoán, 2/3 mối tình của Jennie còn bị chính Dispatch “chỉ mặt đặt tên". Năm 2019, công ty xác nhận Jennie đang tìm hiểu Kai (EXO). Năm 2021, Dispatch mở bát đầu năm bằng tin Jennie - G-Dragon hẹn hò. Và hiện tại, dù chưa lên tiếng, nhưng ai nấy đều biết đến cái nắm tay công khai giữa lòng Paris của 2 thành viên nhóm nhạc toàn cầu: V - Jennie. Danh sách hẹn hò toàn những idol nam nổi tiếng, có lượng fan nữ đông đảo bậc nhất, Jennie không tránh được việc bị tấn công trên MXH. Đời tư của Jennie liên tục bị dân tình mang ra mổ xẻ.

Có thể thấy Jennie chưa bao giờ để bản thân bị cuốn vào chuẩn mực "thần tượng nữ Kpop", cô nàng không ngần ngại mang trang phục hở bạo, cắt xẻ quyến rũ lên sân khấu, trong các bộ hình thời trang. Phong cách của Jennie dẫn đầu xu hướng, và đương nhiên mang về cho cô không ít ý kiến trái chiều, nhất là sau khi tham gia bộ phim The Idol. Giới hạn "idol nữ châu Á" khiến Jennie bị chỉ trích nặng nề, thậm chí còn có nhận định cho rằng main rapper BLACKPINK “khó khôi phục danh tiếng" sau bộ phim thị phi này.

Tại sao Jennie luôn bị chỉ trích?

Jennie không có khuôn mặt thân thiện để ngay lập tức tạo nên hảo cảm với người lần đầu thấy cô. Trong phim tài liệu BLACKPINK: Light up the Sky năm 2020, nữ idol chân thành nói về “gương mặt trông lúc nào cũng mệt mỏi” của mình chính là trạng thái thư giãn nhất Jennie có được. YG xây dựng Jennie như một “all rounder" - idol toàn năng, người có thể vừa rap, hát, nhảy và giữ vai trò màu sắc đại diện BLACKPINK. Cô là thành viên đầu tiên được tiếp xúc với nhiều tài nguyên thời trang cao cấp, được debut solo ở năm thứ 2 hoạt động. Do đó, những năm đầu, Jennie là thành viên nổi tiếng nhất, và cũng nhiều antifan nhất.

Cụm từ “tất cả là tại Jennie" rất nổi tiếng trong cộng đồng fan BLACKPINK. Bởi lẽ, Jennie chính là cái tên dễ dàng bị cuốn vào tranh cãi nhất. Không chỉ là những nhận định về trình diễn, tài năng hay tin đồn hẹn hò, Jennie còn bị cuốn vào nhiều câu chuyện “trời ơi đất hỡi", chỉ một câu nói cũng rước về thị phi.

Trong quá khứ, những video tố Jennie lười nhảy, hời hợt hay thái độ với thành viên cùng nhóm sau đó đều đã bị fan chỉ ra yếu tố cắt ghép. Theo dõi BLACKPINK, không khó để nhận ra Jennie là thành viên có thể trạng yếu nhất nhóm. Jennie dễ bị kiệt sức, khó thở và chấn thương khi tập luyện, phần lớn sân khấu bị chỉ trích của Jennie đều diễn ra trong thời điểm sức khoẻ cô không ổn định. Trong bài phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone, Jennie tiết lộ cô không có sức đề kháng tốt, thường xuyên đổ bệnh: “Tôi từng kiệt sức về cả thể chất và tinh thần sau chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới (vào năm 2020). Cường độ làm việc khiến chúng tôi không có thời gian ngủ, ăn uống không khoa học và không cung cấp đủ nước cho cơ thể”.





Người hâm mộ chú ý Jennie bởi khí chất, thần thái thu hút, và ở lại yêu quý cô nàng khi bắt được sóng liên kết, nhận ra nét hồn nhiên đáng yêu đằng sau hình tượng “ngầu lòi" cô mang đến. Nhưng không phải ai cũng nhận ra điều này, một khi đã có ấn tượng xấu ở lần đầu tiên, rất khó để một ai đó thay đổi quan điểm.

Giới hạn nào cho 1 idol, Jennie có đáng bị chỉ trích đến thế?

Mới đây, trong chương trình podcast At Your Service cùng Dua Lipa, Jennie đã có cơ hội chia sẻ về những khía cạnh chưa từng tiết lộ với công chúng. Đây cũng là lần đầu tiên Jennie nói về tranh cãi lười biếng bủa vây mình: "Tôi cảm thấy có một khoảng thời gian tôi khiến các fan thất vọng vì trông như tôi đang không thể hiện hết mình, cống hiến hết mình trên sân khấu. Tôi chưa có cơ hội để nói ra, nhưng tôi chỉ muốn nói là tôi đã từng không biết cách kiểm soát cơ thể của mình và vận dụng cơ thể của mình theo cách mà tôi nên như vậy.”





Jennie có những mặt chưa hoàn hảo và vẫn đang trong hành trình tìm hiểu bản thân mình. Sống cuộc đời nổi tiếng, Jennie cho biết cô liên tục làm tổn thương chính mình, mọi thứ không hoàn hảo như những gì công chúng tưởng tượng.

Áp lực từ công chúng, những chỉ trích, tranh cãi vẫn hàng ngày diễn ra trên MXH, Jennie là idol thường xuyên bị tấn công nhất, cô nàng từng khiến không ít fan xót xa khi trải lòng: "Em muốn ném điện thoại xuống biển rồi biến mất. Biến mất để không ai tìm ra mình". Jennie đã và đang hoàn thành tốt công việc của mình, dám đương đầu, thử sức ở nhiều lĩnh vực. Khán giả có thể yêu thích hoặc không, nhưng không thể phủ nhận nỗ lực đi đến đỉnh cao của Jennie cùng BLACKPINK. Làm người nổi tiếng là chấp nhận “phán quyết của công chúng”, một phần cuộc sống bị phơi bày trên mặt báo, phương tiện truyền thông.

Nhưng, thần tượng cũng cần được thở.

Áp lực vô hình của ngành công nghiệp giải trí thực sự đã “bóp nghẹt" nhiều ngôi sao tìm đến cái kết tiêu cực. Không thể ngăn cản sự yêu thích hay ghét bỏ một ai đó, nhưng trước khi để lại lời bình phẩm về một cá nhân, chúng ta chỉ cần bỏ 3 giây để suy nghĩ về sức nặng của lời nói. Với những nỗ lực cùa mình, Jennie không xứng đáng bị bạo lực mạng, bodyshaming chỉ vì những bộ trang phục hở bạo, vài giây đứng không vững trên sân khấu hay việc hẹn hò với ai. Người nổi tiếng tiếp thu nhận xét từ khán giả để hoàn thiện bản thân, không đồng nghĩa với việc bị tấn công bằng lời nói ngày qua ngày.