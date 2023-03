j-hope (BTS) rủ dàn thần tượng đình đám nhảy theo ca khúc mới, 1 fan Việt may mắn được chính chủ thả tim

Mới đây, anh chàng j-hope đã phát hành single solo có tên On The Street (feat J.Cole) sau khoảng 7 tháng kể từ album solo đầu tiên. Với giai điệu vui tươi, nhẹ nhàng, On The Street mang đến một thông điệp tràn đầy hy vọng và ấm áp. Được biết, thành viên BTS đã đích thân tham gia sáng tác và viết lời để dành tặng sản phẩm này cho người hâm mộ trên toàn thế giới.

On The Street - j-hope (feat J.Cole)

Sở hữu giai điệu dễ nghe cùng tiếng huýt sáo bắt tai, On The Street nhanh chóng nhận được sự yêu thích của đông đảo cộng đồng mạng. Không những thế, nam idol còn tạo ra một điệu nhảy cực cuốn hút, mang đậm phong cách đường phố, khiến ca khúc này càng thêm phổ biến trên nền tảng Tiktok. Dù mới chỉ phát hành nhưng giai điệu của On The Street đã được nhiều người sử dụng trên MXH, dự đoán sẽ trở nên bùng nổ hơn nữa trong thời gian sắp tới.

j-hope còn tích cực rủ rê dàn idol đình đám Kpop: từ các thành viên BTS, Jay Park đến đàn em NewJeans, SEVENTEEN, LE SSERAFIM "bắt trend" ca khúc mới của mình khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Anh chàng main dancer cùng nhóm Jimin nhanh chóng bắt trend

j-hope còn rủ rê cả Jay Park...

đến "đàn em" NewJeans

SEVENTEEN bắt trend cùng j-hope cực đáng yêu

LE SSERAFIM

Bên cạnh dàn nghệ sĩ đình đám, On The Street còn được nhiều bạn trẻ hưởng ứng khi cover điệu nhảy với những background đường phố khác nhau trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, ca khúc này cũng đang nhận được nhiều sự hưởng ứng của giới trẻ. Mới đây, Tiktoker Việt Đào Lê Phương Hoa còn may mắn được tài khoản chính chủ của BTS thả tim khi bắt trend ca khúc này. Đặc biệt, cô nàng cũng là fan của BTS khiến dân tình vô cùng ngưỡng mộ trước màn đu idol cực thành công này!

Đông đảo bạn trẻ ở nhiều quốc gia trên thế giới hưởng ứng trend của j-hope

Hot Tiktoker Việt Đào Lê Phương Hoa nhận về 6 triệu lượt xem khi cover ca khúc này

Cô nàng còn có màn đu idol cực thành công khi được tài khoản của BTS bình luận dưới video

Nguồn: Tổng hợp