It Girl "đại chiến" tại Met Gala 2022: Kendall - Kylie gây hụt hẫng, Hailey sang lên mấy phần, Gigi nổi bật nhưng không thoát kiếp lạc đề

Đến hẹn lại lên, Met Gala diễn ra cũng là lúc hội It girl lại được dịp tề tựu so kè sắc vóc trên thảm đỏ. Trước đề bài Gilded Glamour (tạm dịch: Hào quang mạ vàng), 5 nàng It girl: Kendall - Kylie Jenner, Bella - Gigi Hadid, Hailey Baldwin đều đã có những cách xử lý rất khác nhau. Và điểm chung của 5 cách xử lý này, là chúng để chưa thực sự ăn nhập với chủ đề năm nay.

Kendall Jenner

Kendall Jenner năm nay là 1 phiên bản hoàn toàn đối lập với năm ngoái: bí ẩn, lạnh lùng, ma mị và ít được khen hơn. Vẫn là đốt mắt hở bạo, nàng mẫu đắt giá nhất thế giới để lộ ngực trần sau lớp áo lưới và tạo nét bằng chân váy bồng xòe đến từ Prada. Đáng chú ý hơn cả là đôi lông mày không màu của Kendall Jenner, rất cá tính nhưng cũng gây ra không ít tranh cãi. Và người ta chẳng hề thấy chút "hào quang mạ vàng" nào toát ra từ Kendall cả

Kylie Jenner

Cũng tới vài năm rồi người ta không được nhìn thấy Kylie Jenner xuất hiện tại Met Gala và hôm nay cô ấy đã quay trở lại. Tuy nhiên, concept này có thỏa mãn sự chờ đợi của dân tình không thì rất tiếc khi phải nói rằng nó chưa hoàn toàn thuyết phục. Kylie Jenner diện trang phục trắng đến từ Off-White, chân váy xòe rộng xếp lớp bồng bềnh. Khó hiểu nhất ở đây là chiếc mũ lưỡi trai cùng tấm lưới che mặt, bên dưới là váy xinh như công chúa nhưng trên đầu lại đội mũ kiểu "racing girl", nhìn rất lệch với style Kylie lẫn chủ đề Met Gala 2022

Bella Hadid



Rất Gothic, rất slay, Bella Hadid trên thảm đỏ hôm nay diện trang phục của Burberry. Cũng o ép vòng 1, cũng khá "chiến" với họa tiết đinh tán rồi đồ ren đen, tà váy dài tạo điểm nhấn... nói đây là look đẹp nhất của Bella Hadid thì không hẳn, nói cô ấy giải được bài toán khó thì cũng không đúng nhưng cũng không đến mức phải chê vì nhìn vẫn rất ư là mê đắm. Đáng khen ở đây là makeup tóc tai của Bella hôm nay, sáng bừng khuôn mặt và thể hiện rất rõ khí chất riêng của cô, chỉ tiếc là nó chưa thể hiện được sự vương giả của thời trang Mỹ trong những năm tháng vàng son

Gigi Hadid

Muốn chiếm spotlight nhưng lại mặc sai chủ đề, thế thì hãy cứ thật lồng lộn lên và Gigi Hadid đã chứng minh chân lý này. Dân tình chưa kịp chê bộ đồ phía bên trong thì Gigi Hadid đã nhanh trí khoác thêm chiếc áo phao to sụ size "khủng" tấn công thị giác. Áo phao + latex rõ ràng không liên quan lắm đến Thời kỳ mạ vàng nhưng xét về tổng thể thì Gigi Hadid không thể gọi là mặc xấu vì giao diện hôm nay của nàng mẫu vẫn rất quyền lực và nổi bật

Hailey Bieber



Vẫn là đồ Saint Laurent nhưng Hailey năm nay đã thoát kiếp đơn giản nhạt nhẽo của năm ngoái bằng cách sử dụng thêm áo choàng lông làm phụ kiện. Tuy nhiên, cô lại hơi đi lệch với chủ đề Met Gala đưa ra. Chất liệu lụa mỏng kết hợp với chi tiết khoét lưng, xẻ tà cao vút khiến nàng mẫu xuất hiện đầy gợi cảm và đốt mắt nhưng chúng chưa đủ để thuyết phục với chủ đề mà người ta đang hướng tới

Ảnh, gif: Tổng hợp

https://kenh14.vn/it-girl-dai-chien-tai-met-gala-2022-kendall-kylie-gay-hut-hang-hailey-sang-len-may-phan-gigi-noi-bat-nhung-khong-thoat-kiep-lac-de-20220503133009379.chn