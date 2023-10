Isaac: ''Phản ứng đầu tiên khi tôi nghe mình sẽ diễn với anh La Thành là… sợ''

Đã 4 năm trôi qua kể từ lần gần nhất nam diễn viên điển trai Isaac xuất hiện màn ảnh rộng. Nam thần sinh năm 1988 luôn được săn đón với những vai chính thú vị, và giờ đây mọi ánh mắt đều đổ dồn vào dự án mới của anh - Giao Lộ 8675. Không còn là một chàng chiến binh quả cảm hay một nghệ sĩ cải lương truyền thống, Isaac của Giao Lộ 8675 trở về với sự đơn giản, mộc mạc trên cuộc hành trình đi tìm bản ngã, đam mê và cảm hứng đã đánh mất của mình.

Trước khi bộ phim chính thức công chiếu, Isaac đã có cuộc trò chuyện thân tình, trải lòng về mọi thứ, từ khoảng thời gian "vắng bóng" màn ảnh, những trải nghiệm vừa lạ vừa quen khi trở lại Ninh Bình quay phim, đến cuộc hành trình chạm đến cột mốc mới trong sự nghiệp và cuộc sống đậm tính ''chữa lành'', yên bình và gắn bó sâu sắc với thiên nhiên.

Isaac chia sẻ về vai diễn mới trong Giao Lộ 8675

Mong muốn của tôi khi tham gia Giao Lộ 8675 là được thiên nhiên ''chữa lành'' một cách kỳ diệu

Trở lại sau gần 4 năm từ Anh Trai Yêu Quái, cơ duyên nào đưa Isaac đến với Giao Lộ 8675?

Kể từ sau Anh Trái Yêu Quái tôi chưa nhận được kịch bản nào mà mình ưng ý, rồi lại trải qua 2 năm dịch nên mất khá nhiều thời gian. Tôi nhận lời tham gia Giao Lộ 8675 vì đó là lời mời từ đạo diễn Tân DS, một người bạn rất thân với tôi. Tân DS đã gắn bó với 365 từ lúc chưa là gì hết, đồng thời tạo nên nhiều MV âm nhạc điển hình của nhóm như Nơi Anh Không Thuộc Về.

Thật ra lúc đầu tôi định từ chối vì tôi thấy kịch bản quá nhẹ đô. Sau những phim như Song Lang, Anh Trai Yêu Quái hay Tấm Cám, tôi muốn một kịch bản kích thích hơn. Thế nhưng sau khi đọc kịch bản của Giao Lộ 8675, tôi lại có suy nghĩ khác. Sau giai đoạn trải qua rất nhiều mất mát, khó khăn về tâm lý thì sự ''chữa lành'' là điều cần thiết không chỉ dành cho khán giả mà cho cả bản thân tôi nữa.

Một lần nữa Isaac đến với Ninh Bình để quay phim. Ninh Bình trong Giao Lộ 8675 mang đến cho Isaac những cảm xúc gì khác biệt hơn với lúc quay Tấm Cám không?

Khác nhiều lắm! Hồi xưa khi quay Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể ở Ninh Bình, tôi rất là stress vì lúc nào cũng phải mặc một bộ đồ giáp cực nóng rồi đánh nhau, không có thời gian để thực sự ngồi lại tận hưởng vẻ đẹp của Ninh Bình. Đến khi tham gia Giao Lộ 8675 tôi mới được hòa vào thiên nhiên, mới thấy rằng là Việt Nam mình có rất nhiều cảnh đẹp. Riêng Ninh Bình, nếu mọi người cảm thấy quá bức bối thì nên tìm đến đây, vừa có sông vừa có núi, mọi thứ rất trong lành.

Lần trở lại Ninh Bình này cảm giác rất khác, đúng như mong muốn của tôi khi tham gia phim là được thiên nhiên ''chữa lành'' một cách kỳ diệu, và sự ''chữa lành'' cũng là một trong những điều tôi muốn khán giả cảm nhận được khi xem bộ phim này.

Isaac có thể chia sẻ nhiều hơn về vai diễn lần này được không?

Vai diễn Leon trong phim cũng giống tôi ngoài đời luôn. Vào thời điểm đó anh đang cảm thấy sốc và bế tắc về cuộc sống, suy nghĩ và cảm hứng âm nhạc. Cuối cùng anh quyết định chơi một phen ''hú hồn'', không liên lạc với quản lý hay bất kì ai, biến mất bất ngờ và tự tìm đến Ninh Bình sau một đoạn quảng cáo trên radio. Anh ban đầu chưa thực sự mở lòng, cho đến khi đến những nơi đẹp nhất của Ninh Bình nhờ một anh hướng dẫn viên du lịch ''quái đản'' do La Thành đóng. Khi đó anh mới bỏ hết cái tôi của mình xuống, tìm về cái bản ngã của mình và cả nguồn cảm hứng thật sự cho bài hát mà mình đang tìm kiếm.

Trong Giao Lộ 8675, Isaac vào vai một anh chàng ca sĩ đang đi tìm lại cảm hứng cho âm nhạc. Bạn đem bao nhiêu % chất liệu thật ngoài đời vào vai diễn này?

Là ca sĩ đóng vai ca sĩ, tôi thấy mình có quá nhiều lợi thế đấy chứ! Tôi đã quá hiểu cuộc sống của một nghệ sĩ như thế nào, và tôi sẽ mang sự bức bối, những tâm tư trong cuộc sống thật vào phim lần này. Suy cho cùng nghệ sĩ có rất nhiều điều muốn bộc bạch nhưng lúc nào cũng phải lựa chọn lời nói. Bất cứ thứ gì mình đăng lên MXH cũng dễ trở thành chủ đề được mọi người bàn tán. Cho nên đây là cơ hội để tôi thể hiện cái mình muốn nói nhưng chưa nói được, cả những cảm xúc của tôi trong thời gian qua thông qua bộ phim lần này. Sẽ có những kinh nghiệm mà tôi đã từng trải qua, nhưng cũng sẽ có những cái rất mới.

Vài năm trở lại đây, Isaac cũng khá im ắng về sự nghiệp âm nhạc. Vai diễn này có phải tiếng lòng của một Isaac đang tìm lại cảm hứng âm nhạc không?

Đúng rồi đấy. Thật ra âm nhạc phụ thuộc rất lớn vào cảm hứng và nhiều yếu tố khách quan. Không phải mình ra một bài hát, mình muốn nó ''hit'' là ''hit'' được. Có những người ra một bài hát và không đặt quá nhiều tâm tư nhưng nó vẫn thành ''hit'', nên nó còn là do may mắn nữa.

Tôi cảm thấy bản thân đã có ''hit'' rồi, cũng từng bùng nổ với 365. Hiện tại tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều và đó là điều tôi đặt vào vai Leon của Giao Lộ 8675. Khán giả sẽ cảm nhận được Leon có sự thay đổi về cảm xúc ở cuối hành trình. Anh ta nhận ra cuộc sống không chỉ có công việc, đôi lúc phải biết buông bỏ vài thứ để quay trở về, làm những điều mình chưa được làm trong thời gian rất lâu để thật sự được sống. Khi đó quay trở lại công việc, mình mới cảm thấy thăng hoa được.

Đó là điều bản thân tôi cũng từng vấp phải. Lúc xưa tôi nghĩ mình luôn phải làm việc siêng năng, lúc nào cũng có lịch trình bận rộn thì mới được xem là quan trọng. Nhưng sau một khoảng thời gian tôi mới thấy không hề, càng như vậy mình càng stress và khiến sản phẩm âm nhạc của mình càng vô hồn, vô hình trung kéo theo những lựa chọn sai lầm mà mình không biết. Tôi nghĩ Giao Lộ 8675 giống một câu chuyện của chính tôi, và may mắn là tôi được kể nó thông qua điện ảnh.

Đây cũng là thông điệp dành cho các bạn trẻ. Thành công rất quan trọng nhưng thành công sẽ vô nghĩa nếu bạn không biết hưởng thụ kết quả mà thành công đó mang lại. Đúng là trong thời gian qua tôi ra rất nhiều sản phẩm, có bài tôi đặt nhiều tâm huyết nhưng kết quả không như ý mình. Tôi nghĩ rằng đó là cuộc sống thôi, không phải mình muốn là nó đều theo ý mình được. Quan trọng hơn là mình phải biết chấp nhận, sau đó thả lỏng và bắt đầu đi tiếp. Chắc chắn tương lai sẽ có lựa chọn đúng, lựa chọn sai nhưng nó không quan trọng. Không phải lúc nào lựa chọn sai cũng sẽ đem đến điều tai hại, đôi khi lại là những bài học không chừng.

Tôi chưa bao giờ sợ bị so sánh với ai hết

Isaac thấy thế nào về bạn diễn La Thành?

Phản ứng đầu tiên khi tôi nghe mình sẽ diễn với anh La Thành là… sợ. Từ trước đến giờ tôi chưa xem qua sản phẩm nào của anh La Thành. Anh chủ yếu hoạt động bên mảng kịch, mà tôi cũng không có nhiều cơ hội đi xem kịch nên chưa mường tượng được anh sẽ diễn thể nào, rồi mình sẽ kết hợp ra sao. Vậy mà sau khi lên set thì tôi yên tâm hoàn toàn và hiểu lý do vì sao anh Tân chọn anh La Thành. Sự linh hoạt trong diễn xuất, hay có thể gọi là “bất quy tắc” - không tuân theo một nguyên tắc nào của La Thành đem đến nhiều điều bất ngờ cho tôi. Khi diễn tôi cảm nhận được nhân vật của anh đúng là một hướng dẫn viên du lịch rất vô duyên, lại còn oái oăm và tinh quái, đủ những điều thú vị nhất mà một con người có thể có.

Cho nên khi diễn với anh Thành, lúc đầu tôi hơi bỡ ngỡ một tí, nhưng chính sự bất quy tắc của anh Thành đem đến cho phân cảnh những điều mà mình không tưởng tượng ra được.

Khi đọc một kịch bản tôi thường sẽ tượng trong đầu sẽ diễn thế nào, cảm xúc ra sao. Nhưng khi diễn với anh La Thành là mọi thứ gần như không cần phải diễn, phản ứng thật vô cùng. Sự hài hước đến rất hồn nhiên và tự nhiên mà mình không cần phải tỏ ra hài hước. Tôi cảm thấy việc được kết hợp với anh La Thành là một trong những điều rất thú vị.

La Thành như vậy có khiến Isaac phải ứng biến theo nhiều không?

Rất nhiều. Anh La Thành không diễn theo bất cứ hướng nào trong tưởng tượng của tôi. Lúc đọc kịch bản tôi nghĩ nhân vật của anh Thành sẽ phản ứng thế này nhưng mà không. Anh diễn hoàn toàn khác và tạo nên sự khác biệt trong lối diễn xuất và cảm xúc của chính tôi. La Thành là một trong những diễn viên tài năng và nên có nhiều cơ hội để thể hiện điều đó.

Giao Lộ 8675 là bộ phim hài hành trình, chắc là cũng có nhiều điểm mới làm khó Isaac lắm?

Càng khó thì tôi càng thích. Lúc mới đọc kịch bản Giao Lộ 8675 tôi không muốn nhận lời vì đơn giản quá, suýt từ chối luôn rồi. Nhưng khi đọc kỹ và nói chuyện lại với đạo diễn, tôi mới biết rằng Giao Lộ 8675 sẽ đem đến một bất ngờ về mặt cảm xúc, cũng như mang tính chất ''chữa lành'' cho mọi người. Đôi khi mình mở lòng ra thì cuộc sống mang tới cho mình hướng đi mới, cảm xúc mới, giúp mình giải quyết nhiều vấn đề. Vì vậy tôi lại càng muốn thử.

Đôi khi lối mòn suy nghĩ khiến mình thấy trên kịch bản chỉ có như vậy, nhưng ra ngoài set nó hoàn toàn khác, và thực tế đúng y như vậy luôn. Thứ nhất là về bạn diễn, thứ hai là bối cảnh đẹp của Ninh Bình, khi tôi mới đặt chân đến thì cảm giác đã rất khác rồi. Vì vậy việc đổi ý là một quyết định đúng đắn để sau đó tôi có được trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với những gì bản thân từng suy nghĩ.

Isaac đóng Giao Lộ 8675 bên cạnh các nam chính khác như Rocker Nguyễn, Lợi Trần. Bạn có sợ bị đặt lên bàn cân so sánh?

Thật ra tôi chưa bao giờ sợ bị so sánh với ai hết, vì chắc chắn so sánh thì tôi không bằng vì người ta là diễn viên chuyên nghiệp mà! Ngay cả lúc đóng phim với anh Kiều Minh Tuấn tôi cũng không sợ. Nếu sợ thì tôi sẽ không bao giờ có được sự thoải mái trong cách diễn xuất của mình. Chắc chắn tôi còn nhiều điểm yếu kém, tôi chưa bao giờ xem mình là một diễn viên đã thành công và có kỹ năng tốt hết. Ngược lại tôi luôn tâm niệm là mình sẽ học được rất nhiều trong quá trình đóng phim, chắc chắn sẽ mắc nhiều lỗi và mình phải chấp nhận lỗi thì mới tiến bộ, tốt hơn sau mỗi phim. Còn việc so sánh bản thân với người khác luôn luôn mang đến cho mình một cảm giác tiêu cực, và sự tiêu cực này không giúp ích gì cho công việc hết.

Nếu có so sánh thì tôi chỉ so bản thân mình với trước đây, tốt hơn hay không tốt hơn thôi. Khi gặp bất cứ bạn diễn nào diễn xuất tốt, đó là sự may mắn. Thấy may mắn thì mình mới mở lòng ra và muốn học hỏi ở người bạn diễn đó. Gặp những người càng ''cao tay'' tôi lại càng thích được diễn cùng vì lúc đó tôi học được rất nhiều thứ. Đó là điều tôi cảm thấy mình làm được khi diễn với toàn những người tuyệt vời như anh Kiều Minh Tuấn, cô Phi Phụng, Diệu Nhi trong Anh Trai Yêu Quái, hay chị Ngô Thanh Vân, Lan Ngọc trong Tấm Cám.

Isaac có gặp khó khăn trong cảnh quay nào không?

Đó chính là khi tôi phải chèo thuyền cả một ngày trong đầm. Lúc đó đạo diễn cần tôi diễn cảm giác khát nước. Ban đầu tôi hình dung diễn khát nước thì mình đừng uống nước nữa mới ra cảm giác thật, cho nên tôi đã hơi chủ quan. Cảnh quay có sự khó khăn trong vấn đề di chuyển, càng đi sâu bên trong đầm thì đoàn càng vắng đi, bộ phận hỗ trợ không đi theo tôi được. Chỉ còn mỗi đạo diễn, quay phim và một vài người quan trọng như khâu âm thanh được vào cùng tôi. Lúc đó tôi tự dưng khát nước vô cùng, chịu không nổi. Quay xong cảnh tôi vẫn không được uống nước vì không có nước để uống, lúc đó đội tiếp tế ở bên ngoài hết rồi.

Cuối cùng tôi phải lấy chai hứng đại nước sông uống dù không biết sạch hay không. May là khi lên phim, tôi thấy mình diễn ra khát nước thật, nhưng cũng rút kinh nghiệm sau này không khắt khe với bản thân vậy nữa, khát nước là phải uống nước. Bù lại tôi rất vui vì có được cảm xúc thật của nhân vật, lúc đó tôi cảm nhận được cơn nóng, về tới nhà là da cháy đen hết.

Vậy cảnh nào khiến Isaac ''sướng'' nhất?

Cảnh này lúc đầu tôi sợ sến nhưng mà cuối cùng lại không, đó là lúc tôi lịm đi rồi bắt đầu sinh ra ảo giác như đang đứng giữa núi non của Ninh Bình, lại còn có ban nhạc rất xịn như một MV của ca sĩ nước ngoài vậy. Phía sau có violon rồi guitar, trống các kiểu. Tôi có nghĩ là ''Chà, cái này có vẻ hơi sến rồi'', nhưng mà khi coi lại thì cảnh rất đẹp. Ở góc quay toàn, tôi đứng trên một chiếc thuyền, phía sau có bốn chiếc thuyền khác và mỗi chiếc thuyền là một anh nhạc công đang chơi nhạc. Tôi xem mà nổi da gà, không biết khán giả sẽ thấy thế nào nhưng bản thân tôi rất tự hào. Sự hùng vĩ, truyền thống, hoang sơ của núi non kết hợp với âm nhạc sáng tạo, hiện đại của con người, cảm thấy đã lắm!

Mọi thứ đều phải có sự đánh đổi thì mới có được vị trí trong lòng khán giả

Gần đây Isaac có vẻ thích về với thiên nhiên, từ Giao Lộ 8675 đến show Hành Trình Rực Rỡ. Phải chăng ở độ tuổi này bạn đang ưu tiên sự yên bình, ''chữa lành''?

Không hẳn là cơ duyên mà là một món quà. Sau đợt Covid thì mọi thứ diễn ra rất chậm từ kinh tế, công việc đến cả sự phát triển của âm nhạc. Khán giả có thể cảm nhận rõ năm nay không phải một năm mà âm nhạc quá thành công. Bản thân tôi cũng bị stress khi mọi thứ chậm như vậy, nhất là khi bình thường tôi sống rất nhanh, lúc nào cũng hừng hực muốn làm việc, muốn cống hiến, muốn đủ thứ nhưng điều kiện không cho phép.

Xong bỗng nhiên Hành Trình Rực Rỡ xuất hiện. Lúc đầu tôi định tham gia chơi cho vui thôi, cũng đang không có chuyện gì làm. Nhưng khi tham gia rồi tôi mới thấy đây là một món quà, đồng thời là một sứ mệnh của mình. Hành Trình Rực Rỡ giúp tôi học được rất nhiều thứ. Khi đến những vùng miền khắp nơi ở Việt Nam tôi mới nhận ra Việt Nam mình rất đẹp và cần được mọi người biết đến nhiều hơn. Tôi cũng cảm kích những cô chú, anh chị ở từng vùng miền vì đã yêu thương dàn cast làm việc vất vả để giới thiệu văn hóa vùng miền của họ đến với khán giả toàn quốc. Bà con vui thì chúng tôi cũng vui lây, rồi việc được gọi là ''đại sứ văn hóa'' làm chúng tôi nổi da gà, không nghĩ là được mọi người đánh giá cao như vậy.

Cuối cùng sự cố gắng, cũng như cơ duyên và tâm huyết của mình đã đem đến nhiều niềm vui cho mọi người. Tôi bất chợt nhận ra trước giờ mình cứ nghĩ là phải làm việc khẩn trương để tìm cảm hứng cho bản thân, nhưng chưa bao giờ nghĩ phải tìm cảm hứng cho nhiều người khác nữa. Nhờ Hành Trình Rực Rỡ tôi mới thấy rằng đi đến đâu khán giả cũng được chương trình truyền cảm hứng, điều đó khiến tôi hạnh phúc.

Tương tự thì tôi cũng muốn Giao Lộ 8675 như vậy, mang đến những cảm xúc ''được chữa lành'', giúp mọi người tìm về bản thân mình khi thời gian qua mọi người đã quá bận rộn với cuộc sống. Tôi hy vọng phim sẽ cho khán giả một tia sáng trong đầu để biết ta cần làm cái gì.

Đi quay show truyền hình có khác biệt gì với đóng phim? Quay show không có kịch bản, đòi hỏi sự ứng biến thì có làm khó Isaac không?

Đóng phim không có gấp mà chờ đợi thì nhiều. Để quay một cảnh rất đẹp thì cần nhiều thời gian, ekip chuẩn bị rất cực, diễn viên nhiều khi sẽ nghỉ ngơi tới khi phải ra set, chỉ cần đẩy mạnh cảm xúc rồi diễn thôi.

Còn show thực tế thì lúc nào tôi cũng trong tâm thế ''chiến đấu''. Nhiều khi lên xe, đặt lưng xuống là phải ngủ liền vì vừa xuống xe là quay, di chuyển liên tục. Để tham gia show thực tế mà được làm cast chính thì phải có ''sức trâu''. Khi tham gia rồi tôi mới hiểu cho thành công của dàn nghệ sĩ tham gia show thực tế ở vị trí chính. Họ phải cố gắng rất nhiều. Hồi xưa thú thật tôi từng ganh tị với mọi người, kiểu ''Wow, mọi người tham gia show thực tế rồi thành công nhiều quá!'', còn bây giờ tôi đã hiểu thành công đó không hề đơn giản.

Mọi thứ đều phải có sự đánh đổi thì mới có được vị trí trong lòng khán giả. Mọi người đã phải thức khuya dậy sớm, khi quay nhiều khi gặp chấn thương. Như tôi là chấn thương liên tục, rồi những đồng nghiệp khác cũng bị thương rất nhiều. Cho nên tôi mới ngộ ra nhiều thứ, mà phải khi tham gia thì mới thấu được. Hồi còn trẻ mình ngây ngô, hay so sánh chứ bây giờ tham gia rồi mình mới hiểu và trân trọng đóng góp của tất cả mọi người.

Nhiều khán giả cho rằng nghệ sĩ đổ xô tham gia show thực tế vì nó dễ hot, dễ nổi tiếng. Isaac có cảm thấy thế không?

Thật ra anh Trường Giang đã dạy tôi một câu: ''Làm nghệ sĩ đã là rất sướng, dù có cực thì cũng là sướng rồi''. Nó có nghĩa là mình lúc nào cũng ở trong tâm thế dù rất mệt mỏi nhưng hễ xuất hiện trên phim ảnh, mình phải lập tức ''hừng hực'', đẩy năng lượng lên. Bản thân tôi thấy đúng, muốn có thành công thì mình phải bỏ ra nhiều công sức, vừa để thỏa mãn đam mê, vừa cống hiến những gì mình có cho khán giả.

Nhiều khi đúng là cực nhưng so với rất nhiều nghề khác thì tôi thấy mình may mắn hơn nhiều. Nhờ nhận thức được điều đó mà tôi không bao giờ biết mệt, lỡ có mệt thì tôi sẽ gạt sang bên ngay lập tức, dùng may mắn mình có làm động lực tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa.

Isaac nghĩ rằng Giao Lộ 8675 sẽ phù hợp với đối tượng khán giả nào nhất?

Tôi nghĩ là tất cả mọi người, đặc biệt là những ai đang muốn tìm đến cảm giác thư giãn. Nhiều người nghĩ rằng phải đến độ tuổi nào đó thì mới hiểu được hết giá trị cuộc sống nhưng tôi lại thấy chưa chắc. Tôi có những người bạn rất trẻ nhưng đã hiểu rõ họ muốn gì cho cuộc sống của mình, và trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Mãi đến gần đây tôi mới thấy mình trưởng thành hơn một tí, nhận ra rằng là mình cần có những chất xúc tác. Ví dụ tôi đọc một cuốn sách để thức tỉnh bản thân, nhưng có vài người thì thông qua một bộ phim, bài hát nào đó.

Tôi hi vọng Giao Lộ 8675 sẽ khơi dậy trong mọi người một điều gì đó, giúp mọi người tìm về bình yên của chính mình. Nó cần cho mọi độ tuổi chứ không nhất thiết phải quá trẻ hoặc quá lớn.

Còn doanh thu thì sao, bạn có lo lắng hay mong chờ không?

Tôi cũng mong chờ doanh thu chứ, ai làm phim mà không mong chờ doanh thu đúng không? Nhưng thật ra nếu doanh thu tốt thì tôi mừng 1 thôi, NSX mới mừng 10. Nghĩ lại hồi xưa tôi cũng hay ''thảo mai'' kiểu cứ làm đi, cống hiến rồi được nhiêu hay nhiêu nhưng nói thật, làm ra một sản phẩm gì đó ai mà chẳng mong chờ được khán giả đón nhận và doanh thu tốt? Tôi và NSX cũng vậy nhưng chung quy vẫn là hy vọng thôi. Nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan nữa. Phim được doanh thu tốt thì là tin vui dành cho ekip vì mọi người đầu tư rất nhiều, cố gắng rất nhiều cho bộ phim. Còn về riêng tôi, tôi mong mọi người sẽ cảm nhận được tình cảm mà tôi đặt vào bộ phim.

Sau Giao Lộ 8675, Isaac có dự tính gì tiếp theo về phim ảnh chưa?

Tôi vẫn chờ một cái kịch bản nào đó kích thích tôi nhiều hơn một tí. Rất may rằng dù là diễn viên gần như ''tay ngang'', lần đầu tiên đóng phim tôi đã được đóng chính, sau đó là rất nhiều những vai chính liên tục. Nhiều khi tôi cũng không biết vì sao mình may mắn như vậy, thậm chí mỗi phim còn là một thể loại khác hoàn toàn, rom-com rồi hành động cũng có, rồi còn nghệ thuật - tâm lý ở xã hội nặng như là Song Lang chẳng hạn. Cho nên tôi mong muốn kịch bản tiếp theo sẽ tiếp tục là trải nghiệm mới mẻ. Nếu tìm được kịch bản như vậy chắc chắn tôi sẽ nhận lời ngay lập tức.

Tính đến hiện tại tất cả mọi thứ tôi đạt được trong sự nghiệp ''trộm vía'' có thể gọi là thành công nhất định, mà không phải đơn giản có được. Tôi cảm thấy điều điều quan trọng nhất bây giờ chính là cảm xúc. Được trải nghiệm quá nhiều thứ rồi, tôi mới thấy nghệ sĩ rất cần nguồn cảm hứng. Cho nên tôi rất hy vọng sắp tới mình sẽ tìm được một dự án ưng ý, không nhất thiết là điện ảnh mà phim truyền hình cũng được, chỉ cần cho tôi sự tò mò.

Bạn có đang trông chờ một loại vai mới lạ nào không?

Tôi đang muốn đóng vai phản diện, nhưng mà phải là phản diện có câu chuyện, dạng như một lý do đằng sau khiến họ trở nên ''hắc hoá'' như vậy. Nhiều người cũng hay hỏi sao tôi lúc nào cũng vào vai ''good boy'', trong khi mặt thì rất ''bad boy''. Tuy nhiên đôi lúc không phải muốn là có được. Tôi vẫn sẽ sẵn lòng tham gia dự án nào khiến tôi kích thích, muốn được trải nghiệm.

Cảm ơn Isaac về buổi chia sẻ!

Tác phẩm điện ảnh do DZS Media kết hợp cùng Bamboo Artists Agency (BAA) sản xuất, CGV phát hành trên toàn quốc dự kiến ra rạp từ ngày 06/10/2023. Bộ phim với sự đồng hành của nhãn hàng Casper Việt Nam và CoupleTX cùng đối tác truyền thông Kenh14.vn, YAN và TikTok, WowU.