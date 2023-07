Insidious: The Red Door - Màn tái xuất đầy rùng rợn của thương hiệu kinh dị ăn khách toàn cầu

Sau 5 năm vắng bóng, Insidious: The Red Door (Tựa Việt: Quỷ Quyệt: Cửa Đỏ Vô Định) đã đưa loạt phim tái xuất với một câu chuyện hấp dẫn xoay quanh gia đình Lambert kể từ Insidious: Chapter 2 (2013) và những màn hù dọa gây ám ảnh.

Insidious: The Red Door có suất chiếu sớm từ 18h thứ Tư ngày 12.07 và cả ngày thứ Năm ngày 13.07

Insidious: The Red Door lấy bối cảnh 10 năm sau các sự kiện trong phần hai. Josh (Patrick Wilson) và Renai (Rose Byrne) đã ly hôn. Dalton (Ty Simpkins) cũng rời nhà đến ký túc xá để theo học Đại học. Hai cha con không hề có chút ký ức gì về Cõi Vô Định hay các sự kiện kinh hoàng trong quá khứ.

Song, Dalton bất ngờ có những giấc mơ kỳ lạ về cánh cửa màu đỏ bí ẩn. Anh chàng bắt đầu nhìn thấy hồn ma và các sự kiện rùng rợn. Trong vô thức, Dalton lại sử dụng khả năng xuất hồn và trở lại Cõi Vô Định mà không biết rằng những con ác quỷ đang chờ đợi mình. Trong khi đó, Josh cũng bị ảnh hưởng và bắt đầu phát hiện ra thêm nhiều bí mật đen tối.

Tiến sâu hơn vào Cõi Vô Định

Cõi Vô Định là một sự sáng tạo độc đáo của James Wan. Vùng đất tâm linh được ví như "thế giới bên kia" là nơi các linh hồn bị giam cầm và ác quỷ trú ngụ. Nó vừa giống thế giới thực nhưng cũng vừa khác xa. Insidious: The Red Door không chỉ đưa khán giả trở lại Cõi Vô Định mà còn hé lộ thêm nhiều bí ẩn rùng rợn mới. Hóa ra, cả hai thế giới có thể tác động qua lại theo những cách vô cùng đáng sợ hay nguồn gốc những ánh đèn nơi đây khó có thể ngờ đến.

So với những phần phim trước, Cõi Vô Định nay trở nên nguy hiểm hơn khi những linh hồn tà ác luôn ẩn nấp xung quanh Dalton để cướp lấy thể xác cậu bất kỳ lúc nào. Mỗi lần anh chàng xuất hồn là một lần khán giả phải nín thở không biết tai họa nào sắp sửa ập đến. Càng tiến sâu vào bên trong, phim càng mở ra thêm nhiều tình tiết rùng rợn xoay quanh quá khứ của Josh, Dalton hay mối quan hệ của họ với những ác quỷ để tạo tiền đề cho vô số màn hù dọa ấn tượng.

Yếu tố kinh dị chất lượng

Dù vị trí đạo diễn được chuyển sang cho Patrick Wilson nhưng Insidious: The Red Door vẫn giữ được chất lượng kinh dị không hề thua kém các phần phim trước. Với việc các ác linh từ Cõi Vô Định có thể bước ra thế giới thật để hù dọa Josh và Dalton thì mọi thời điểm trong phim đều không hề "an toàn". Những màn hù dọa có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, nhất là khi các nhân vật vô tình đi vào một nơi vắng vẻ, và bất kỳ lúc nào, thậm chí cả lúc trời sáng.

Patrick Wilson tỏ ra tài tình trong việc sử dụng ánh sáng để tạo cảm giác căng thẳng cho người xem. Điều đáng sợ nhất không phải là tối thui không thể thấy gì mà chính là ánh sáng nhá nhem, mập mờ để những ảo ảnh xuất hiện vừa thực vừa ảo. Phim sử dụng tốt những cảnh jump-scare khiến người xem giật mình bởi phần âm thanh ghê rợn đến sởn tóc gáy.

Song, Patrick Wilson cũng biết cách tạo ra những trường đoạn kịch tính kéo dài để đẩy nỗi sợ lên đỉnh điểm. Trong khi các nhân vật vẫn hành động như bình thường, những chi tiết nhỏ dần thay đổi ở phía xa như báo hiệu trước một thảm kịch đang chuẩn bị ập đến. Mỗi lần như vậy, khán giả đều như nín thở hay không dám nhìn thẳng vào màn hình vì sợ hãi nỗi kinh hoàng không thể né tránh đang dần tiến lại gần.

Nội dung đề cao tình cảm gia đình

Qua các phần Insidious, tình cảm gia đình luôn là chủ đề then chốt. Thậm chí, chúng còn là nguồn sức mạnh tinh thần để các nhân vật chống lại ác quỷ trong Cõi Vô Định. Insidious: The Red Door tiếp tục khai thác sâu chi tiết với mối liên kết mật thiết với hai phần Insidious và Insidious: Chapter Two. Những sự kiện xảy ra trước đó đã khoét một lỗ sâu trong mối quan hệ giữa các thành viên nhà Lambert.

Họ có những giận hờn, có những khúc mắt và có những bí mật không thể hóa giải. Nhưng cuối cùng, tình yêu thương vô bờ bến và sẵn sàng hy sinh vì đối phương đã giúp nhà Lambert vượt qua tất cả. Bên cạnh đó, phim cũng giải thích những gì đã diễn ra với người cha của Josh và sự cố gắng của anh khi không muốn đi vào vết xe đổ ấy. Nhưng đôi khi cố là chưa đủ mà còn phải hiểu người thân mình muốn điều gì.

Nhìn chung, Insidious: The Red Door là một phần phim chất lượng về cả nội dung lẫn yếu tố kinh dị của thương hiệu Insidious. Tác phẩm làm thỏa mãn những fan kinh dị nói chung và người hâm mộ Insidious nói riêng sau nhiều năm chờ đợi, cũng như hứa hẹn mở ra một chương mới cho cả loạt phim.

