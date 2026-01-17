Infographic: 11 trường hợp được BHYT thanh toán 100%

Theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Nghị quyết 261/2025/QH15 của Quốc hội về chính sách đặc biệt tạo đột phá trong lĩnh vực y tế, có 11 nhóm đối tượng được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh từ ngày 1-1-2026.

Ngoài 11 trường hợp trên, các nhóm tham gia BHYT khác được hưởng mức chi trả 80%-95% chi phí khám chữa bệnh. Các nhóm này được BHYT thanh toán 100% nếu thuộc 1 trong 3 trường hợp sau:

Thứ nhất là trường hợp chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (hiện là 351.000 đồng).

Thứ hai là trường hợp người bệnh đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh thuộc cấp ban đầu.

Các cơ sở này gồm: Trạm y tế; cơ sở khám chữa bệnh y học gia đình; trạm y tế quân - dân y, phòng khám quân - dân y; y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức...

Thứ ba là trường hợp người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 lần mức tham chiếu (mức này trong năm 2026 là: 2,34 triệu đồng x 6 = 14,04 triệu đồng).