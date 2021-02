Ice Cream lặng lẽ đạt nửa tỷ view, fan quay sang "kỳ thị" loạt video dance của BLACKPINK vì ngang ngược hơn cả MV

Ice Cream là ca khúc đánh dấu màn kết hợp giữa BLACKPINK và Selena Gomez. Ca khúc đã gây được sự chú ý của đông đảo khán giả toàn cầu bởi các cô gái nhà YG Entertainment lẫn Selena Gomez đều là những cái tên hot, đại diện cho nền âm nhạc Kpop và USUK. Mặc dù khi mới ra mắt bị đánh giá là không chất lượng bằng những ca khúc trước đó của BLACKPINK, nhưng thành tích của Ice Cream lại gây bất ngờ, khi đạt #13 trên BXH Billboard Hot 100 - thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của nhóm tính đến nay.

MV Ice Cream - BLACKPINK x Selena Gomez

Sau thời gian dài ra mắt, Ice Cream mới đây đã thu về kỷ lục mới, khi MV của ca khúc này đã chính thức đạt 500 triệu view trên YouTube. Đây là MV thứ 8 của BLACKPINK đạt được thành tích nửa tỷ view này, sau DDU-DU DDU-DU, As If It’s Your Last, BOOMBAYAH, Kill This Love, Playing with Fire, Whistle, và How You Like That.

Ice Cream chính thức đạt nửa tỷ view

Thành tích của Ice Cream khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng. Bởi lẽ Ice Cream không phải là ca khúc chủ đề được quảng bá mạnh mẽ như Lovesick Girls hay được trình diễn như Pretty Savage. Thậm chí cho đến nay, BLACKPINK vẫn chưa từng một lần có cơ hội trình diễn live ca khúc kết hợp với Selena Gomez, dù cả hai đều rất yêu quý nhau và mong muốn được cùng nhau trình diễn ca khúc này.

Ice Cream gây bất ngờ vì thành tích khủng dù không được PR nhiều

Tuy nhiên, vui chưa được bao lâu thì người hâm mộ đã để lại nhiều bình luận có vẻ như nặng mùi "cà khịa". Không biết điều gì mà khiến BLINKs (fandom của BLACKPINK) phải lên giọng thế nhỉ?

- Khổ thân con "Kem". Mang tiếng kết hợp với chị đẹp Selena mà view daily xuống dưới 1M rồi. Không chịu khó cày là năm nay mất danh hiệu nghệ sĩ Kpop có nhiều MV tỷ view nhất đó!

- Tưởng Ice Cream sẽ là Stay thứ hai nhưng quá tiết là không phải!



- Tưởng "Ice Flop" siêu ngon chứ nhỉ. Tội cho Tư quá!

- Nhìn con HYLT Dance trong 12h nó tăng hơn 1 triệu còn MV thì không được 700k...

- Đừng kì thị Ice Cream Dance Practice nha cả nhà iu!

- Thay vào đó hãy kì thị con HYLT Dance Practice!

- Có khi nó ăn cái poster 1B trước con main cũng nên, lúc đó chị STAY xách váy từ chuồng gà ra chuồng lợn...

Người hâm mộ đã để lại nhiều bình luận bên dưới bài đăng thông báo Ice Cream được nửa tỷ view. Điều đáng nói là, vui thì chẳng thấy vui, chỉ thấy các BLINKs thương thay cho Ice Cream vì cứ tưởng sẽ lại nối gót "chị Tư" Stay, ra mắt đã 5 năm mà không nổi 300 triệu view, lọt thỏm giữa dàn MV tỷ view của BLACKPINK!

BLACKPINK - 'STAY' M/V

Chưa hết, fan còn phát hiện ra phiên bản Dance Practice của Ice Cream cũng đã chuẩn bị đạt 100 triệu view! Có một điểm chung giữa các phiên bản Dance Practice của BLACKPINK, đó là đều đạt lượng view khủng không kém bản gốc. Chỉ là phiên bản hoạt hình thôi nhưng Ice Cream Dance Practice cũng đã ngót nghét trăm triệu view rồi. Nếu không bị phiên bản này "ngáng đường" thì chắc thành tích của Ice Cream sẽ tốt hơn nữa chăng?

Phiên bản Dance Practice của Ice Cream cũng đã đạt 100 triệu view dù chỉ là bản... hoạt hình!

BLACKPINK X Selena Gomez - Ice Cream Dance Performance Video (ZEPETO)

Bên cạnh đó, nhắc tới phiên bản Dane Practice (phiên bảo vũ đạo) thì không thể không nhắc tới How You Like That Dance Performance siêu "ngang ngược" của BLACKPINK. Cho đến nay phiên bản này đang sở hữu tốc độ tăng view chóng mặt, thậm chí được fan cho là còn nhanh hơn cả MV chính. Dù phiên bản nào nhiều view thì cũng tốt cả vì đều góp thành tích chung cho BLACKPINK, nhưng fan vẫn không khỏi "cà khịa" vì những video Dance Practice này sắp "trèo đầu cưỡi cổ" các MV chính mất rồi, fan tập trung "cày" bao nhiêu cũng cứ bị hao hụt! Đúng là nhà có nhiều MV tỷ view quá cũng khổ vậy đó...

How You Like That (Dance Performance Video) - BLACKPINK

Nghịch lý khó hiểu các MV nhà BLACKPINK!

Nguồn: YouTube