Hwang Jung Eum bật khóc nức nở trên sóng truyền hình, công khai cạnh khóe chồng đại gia sau vụ ngoại tình chấn động

Vào hôm 31/3, tờ Osen đưa tin Hwang Jung Eum vừa xuất hiện trên chương trình truyền hình nổi tiếng SNL Korea với vai trò MC đặc biệt. Chứng kiến sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả, nữ diễn viên đã không thể kìm được nước mắt. Trước ống kính, mỹ nhân She Was Pretty gửi lời cảm ơn tới khán giả đã ủng hộ, đồng hành cùng cô: "Đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận vai trò chủ xị 1 show như thế này nên cũng thấy khá hồi hộp và lo lắng. Nhưng nhờ có sự ủng hộ của mọi người, tôi nghĩ mình đã có đủ dũng khí để vượt qua thử thách lần này. Xin cảm ơn tất cả các bạn".

Shin Dong Yup cũng khích lệ tinh thần mỹ nhân She Was Pretty: "Chúng ta đều biết Hwang Jung Eum có tài chọn kịch bản như thế nào. Tất cả các phim cô ấy tham gia đều cực hot trên màn ảnh". Trước lời khen ngợi từ tiền bối, Hwang Jung Eum chỉ mỉm cười và đáp lại rằng: "Thực ra không phải phim nào em đóng cũng thành công vang dội đâu ạ". Đáng chú ý, mỹ nhân sinh năm 1984 tranh thủ cạnh khóe chồng cũ - đại gia ngành thép Lee Young Don - ngay trên sóng truyền hình: "Em nghĩ mình khéo chọn kịch bản nhưng lại không giỏi ở khoản chọn đàn ông ạ". Được biết, Lee Young Don hứng chỉ trích suốt thời gian qua vì ồn ào ngoại tình sau lưng minh tinh họ Hwang.

Hwang Jung Eum không cầm được nước mắt khi chứng kiến sự ủng hộ khán giả dành cho mình

Nữ minh tinh cảm ơn khán giả vì đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cô

Nữ diễn viên công khai cạnh khóe chồng cũ khi xuất hiện trong chương trình SNL Korea mới đây

Hwang Jung Eum tuyên bố ly dị cách đây đúng 1 tháng, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm với đại gia Lee Young Don. Theo The Fact đưa tin, 1 người quen của mỹ nhân She Was Pretty cho hay Lee Young Don đã phạm phải lỗi lầm khiến hôn nhân đổ vỡ.

Hwang Jung Eum tuyên bố "đường ai nấy đi" với đại gia họ Lee hồi cuối tháng 2 năm nay

Khi tương tác với 1 khán giả trên mạng xã hội, nữ diễn viên sinh năm 1984 xác nhận chồng đại gia ngoại tình: "Chẳng lẽ tôi biết anh ta ngoại tình mà vẫn hẹn hò sao? Vì lúc trước không biết nên tôi mới yêu anh ta đấy". Nói cách khác, khi phát hiện Lee Young Don ngoại tình, cô đã cương quyết dứt tình với người đàn ông phản bội.

Hwang Jung Eum gây bàn tán khi đăng ảnh ông xã lộ vẻ rạng rỡ kèm chú thích: "Chồng tôi sinh năm 1982 các bạn ạ. Thế mà vẫn trông tràn đầy hạnh phúc khi được tặng socola cơ đấy". Nhiều khán giả nhận định nữ diễn viên tố chồng ngoại tình, được tiểu tam tặng quà qua tấm hình nói trên

Nguồn: Allkpop