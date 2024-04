"Huyền thoại Kpop" đầu tiên tung sách ảnh khỏa thân, giờ lận đận vì scandal: 2 thành viên bị tố cáo, 1 người bỏ về quê sống!

Shinhwa là nhóm nam được SM Entertainment thành lập năm 1998. Họ được xem là nhóm nhạc huyền thoại, sau 23 năm vẫn hoạt động với đủ thành viên và tồn tại bền bỉ nhất làng giải trí xứ Hàn. Năm 2000, Shinhwa phát hành ca khúc Only one . Video ghi lại cảnh cả nhóm tập nhảy ca khúc này là bản dance practice đầu tiên được phát hành ở Hàn Quốc.

Không chỉ ca khúc Only one gây tiếng vang cùng bản dance practice, album cùng tên của nhóm cũng thành công vang dội. Họ bán được 423.873 đĩa, đạt hạng nhất trên BXH của Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hàn Quốc. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên của Shinhwa debut ở vị trí thứ nhất trên BXH, giúp nhóm thắng giải SBS Gayo Popularity Award KMTV song Bonsang Award và Popular Singers Award năm 2000.

Shinhwa debut năm 1998

Là nhóm nhạc thần tượng đầu tiên phát hành sách ảnh khỏa thân vào năm 2001, Shinhwa muốn khẳng định vẻ nam tính mạnh mẽ xứng với danh hiệu “nam dã thú” trong showbiz. Trưởng nhóm Eric chia sẻ: “Chúng tôi đã thử thách chính mình khi là các idol đầu tiên làm bộ ảnh nude”. Bộ sách ảnh chỉ có 5 thành viên của Shinhwa tham gia, vì bận công việc riêng nên Andy đã vắng mặt và chính Lee Soo Man là người gợi ý về ý tưởng có phần táo bạo này của nhóm. Vì tính chất nóng hổi, 15.000 cuốn đã được bán hết sạch. Phản ứng của dư luận khi đó rất nóng lòng chờ đợi sự ra đời của bộ sách.

Nhóm từng gây sốc khi tung sách ảnh khỏa thân vào năm 2001

Năm 2003, SM có ý định để Shinhwa tan rã, chỉ đề xuất hợp đồng với 5 trong 6 thành viên. Do đó, cả nhóm quyết định rời SM, tìm bến đỗ mới để cả 6 người có thể đứng trên sân khấu. Cuối cùng Shinhwa lập công ty riêng với tên gọi Shinhwa Company để quản lý hoạt động chung. Lần tái xuất gần nhất của Shinhwa diễn ra vào năm 2019, trùng với dịp kỷ niệm 21 năm thành lập nhóm. Những tưởng Shinhwa sẽ cùng nhau hoạt động thật lâu dài nhưng cuối cùng thì các thành viên trong nhóm lại liên tục gặp phải những scandal chấn động:

6 thành viên bên nhau hơn 2 thập kỷ

Shin Hye Sung

Shin Hye Sung tên thật là Jung Pil Kyo, sinh năm 1979 và là một trong những thành viên nổi tiếng nhất của Shinhwa. Vào ngày 10/10/2022, sau khi uống rượu tại một nhà hàng, Shin Hye Sung đã trong tình trạng say khướt. Vì mất tỉnh táo nên anh thậm chí lái nhầm xe của người khác mà không hề hay biết. Khi bị phát hiện, thành viên Shinhwa liên tục từ chối kiểm tra nồng độ cồn. Vì không hợp tác với cảnh sát, Shin Hye Sung đã bị bắt giữ ngay sau đó và hậu quả sau hành vi say rượu lái xe là nam idol phải đối diện mức án 2 năm tù. Đây không phải lần đầu tiên Shin Hye Sung gặp rắc rối vì lái xe sau khi uống rượu bia. Hồi tháng 4/2007, nam ca sĩ sinh năm 1979 từng bị thu hồi giấy phép lái xe cũng vì hành vi này.

Sáng ngày 6/4/2023, Shin Hye Sung bước vào phiên tòa xét xử đầu tiên với tội danh vi phạm Đạo luật Giao thông Đường bộ sau khi từ chối kiểm tra nồng độ cồn và sử dụng ô tô trái phép vào ngày 10/10 năm trước. Vào ngày 21/4 cùng năm, Ủy ban đánh giá quy định về hình thức phát sóng của đài KBS đã công bố quyết định cấm sóng đối với 2 nghệ sĩ Kim Sae Ron và Shin Hye Sung.

Trong phiên tòa sơ thẩm, Tòa án quận Đông Seoul đã kết án Shin Hye Sung 1 năm quản chế, dựa trên việc nam idol thừa nhận mọi cáo buộc và không gây thiệt hại gì. Chủ sở hữu chiếc xe bị đánh cắp cũng không đòi bồi thường thiệt hại gì.

Shin Hye Sung liên tục vi phạm khi lái xe trong lúc say rượu

Lee Min Woo

Sáng 3/7/2019, tờ DongA đưa tin nóng hổi, nam ca sĩ Lee Min Woo bị cảnh sát buộc tội vì nghi án quấy rối tình dục 2 người phụ nữ, đáng chú ý có cả hành động cưỡng hôn. Cụ thể, Minwoo bị nghi ngờ quấy rối tình dục 2 người phụ nữ ở độ tuổi 20 ngồi ngay ở bàn bên cạnh trong một quán bar tại quận Gangnam. Được biết, nam ca sĩ này đang uống rượu với các bạn bè đồng nghiệp toàn sao Hàn vào buổi sáng ngày 29/6 và đã làm quen với 2 người phụ nữ có liên quan.

Sau khi tiệc rượu kết thúc, một trong số 2 người phụ nữ đã đến sở cảnh sát địa phương vào lúc 6:44 phút sáng và trình báo với cảnh sát rằng Min Woo đã quấy rối tình dục họ. "Tôi đến một tiệc rượu và đã bị quấy rối nghiêm trọng. Lee đã lấy tay bóp má tôi và cưỡng hôn tôi. Anh ta thậm chí còn động chạm vào một số bộ phận trên cơ thể tôi".

Ngay khi tin tức được công bố, công ty đại diện cho nam ca sĩ - Liveworks Company - đã đưa ra lời tuyên bố chính thức, khẳng định đây chỉ là sự cố và đã được dàn xếp sau khi đôi bên làm rõ vấn đề. Tuy nhiên, phía cảnh sát vẫn tiến hành cuộc điều tra bất chấp việc 2 cô gái từ bỏ việc kiện tụng. Do đó, vụ án được chuyển tiếp để truy tố không giam giữ. Ngày 31/12/2019, công ty Liveworks đã đưa ra một tuyên bố khẳng định Min Woo được điều tra là vô tội trong vụ bê bối quấy rối tình dục xảy ra hồi tháng 7.

Min Woo bị cáo buộc quấy rối tình dục nhưng đã được minh oan

Kim Dong Wan

Kim Dong Wan từng là nam idol Kpop thế hệ đầu tiên cực hot, thuộc nhóm nhạc Shinhwa đình đám. Tuy nhiên trong những năm gần đây, anh ít xuất hiện trước công chúng và chuyển về sống ở vùng quê Gapyeong, tỉnh Gyeonggi. Nam idol chia sẻ khi tham gia 1 chương trình rằng mình bị mất ngủ, kiệt sức và rối loạn ám ảnh sau quãng thời gian dài làm người nổi tiếng. Thậm chí nam idol còn phải uống thuốc ngủ. Nhưng khi đến vùng nông thôn, anh đã phục hồi sức khỏe, có thể ngửi mùi đất, nghe tiếng chim hót và dễ ngủ trở lại. Sau 1 năm đi đi về về giữa Seoul và Gapyeong, nam idol đã chuyển hẳn về vùng quê sinh sống trong 7 năm qua.

Bước sang tuổi 45, Kim Dong Wan cũng có nhiều trăn trở về chuyện hôn nhân. Nam idol thổ lộ: "Ước mơ của tôi là kết hôn với một người phụ nữ, rồi chúng tôi sống và nuôi dạy con cái ở Gapyeong". Tuy nhiên Kim Dong Wan từng thất bại trong tình yêu, chuyện hôn nhân không thành, nên anh cảm thấy bản thân có suy nghĩ giống như những người độc thân khác.

Kim Dong Wan là mỹ nam của Shinhwa

Anh chọn cuộc sống ở thôn quê để chữa lành

Eric Mun (tên thật là Mun Jung Hyuk, sinh năm 1980) là nam ca sĩ, diễn viên vô cùng nổi tiếng những năm 2010 bởi diện mạo xuất sắc cùng năng lực nổi trội. Anh được xếp vào hàng những idol lấn sân diễn xuất thành công đầu tiên của màn ảnh Hàn, sự nghiệp diễn xuất từng vẻ vang tới độ khán giả quên mất rằng anh vẫn là trưởng nhóm của nhóm nhạc Shinhwa.

Sự nghiệp diễn xuất vẻ vang là vậy nhưng từ năm 2017, Eric nhận rất ít phim cũng không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông do anh đã kết hôn, có con và muốn làm tròn trách nhiệm với gia đình. Bộ phim gần nhất của anh ra mắt hồi năm 2020 là The Spies Who Loved Me, từ đó cho đến nay Eric không nhận phim mới, thậm chí còn ít xuất hiện hơn cả vợ mình - Na Hye Mi.

Chính vì vậy, khi hình ảnh mới đây nhất của anh bị đăng tải trên mạng xã hội, khán giả lập tức sốc đến độ không thể tin vào mắt mình. Nam diễn viên để râu, có vẻ đã tăng cân khá nhiều nên gương mặt góc cạnh khi xưa đã hoàn toàn biến mất. Cư dân mạng Hàn Quốc còn để lại một số bình luận nói anh giống như "một ông chú U50".

Không chỉ là trưởng nhóm Shinhwa, Eric còn thành công ở lĩnh vực điện ảnh