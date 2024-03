Huy Cung lần đầu tiết lộ lý do dừng lại mối quan hệ đang hạnh phúc, buông bỏ hết tài sản để xuất gia

Vừa qua những hình ảnh, thông tin về Huy Cung - vlogger nổi tiếng chính thức xuất gia khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ. Bởi trước đó, Huy Cung từng rất được nhiều yêu thích với những đoạn clip hài hước, viral khắp MXH. Tuy nhiên sau một thời gian trải qua biến cố hôn nhân, Huy Cung dần trầm lặng hơn, gần như ở ẩn và kín tiếng trong đời tư. Do vậy, nhiều bày tỏ sự ngỡ ngàng trước diện mạo cũng như cuộc sống hiện tại của Huy Cung.

Trên trang cá nhân của mình, ngoài thông báo chính thức xuất gia, Huy Cung mới đây cũng đã chia sẻ rõ hơn về cơ duyên vào chùa của mình. Nam vlogger cho biết, trước đây anh cũng từng đi chùa nhưng theo dạng tín ngưỡng, chưa thực sự tìm hiểu kỹ. Tuy nhiên sau khi xem xong bộ phim về Cuộc đời Đức Phật cách đây 3 năm, Huy Cung cho hay bản thân đã có những góc nhìn khác hơn về cuộc sống.

Thậm chí, Huy Cung cho biết anh từng có ước mơ mà nếu ai nghe cũng sẽ thấy “vô lý”: “Tôi có một ước mơ mình gặp biến cố, bán hết nhà cửa, xe cộ bởi tôi không đủ bản lĩnh để buông bỏ mọi thứ mình đang có. Dần sau đó, tôi có sự thay đổi trong cách nhìn nhận cuộc sống. Tôi không còn thấy danh tiếng, tiền bạc quan trọng nữa. Thay vào đó tôi sống cho đi nhiều hơn, đi làm từ thiện nhiều hơn”.

Cũng trong chia sẻ của mình, Huy Cung cho biết anh cũng đã rất khó khi đứng giữa 2 ngã rẽ. Một bên là cuộc sống đang dần tốt hơn sau những biến cố, có tình cảm, gia đình và cả công việc ổn định, Một bên là cuộc sống lý tưởng cao thượng, tốt đẹp, hi sinh tất cả những hạnh phúc mình đang có để làm gì đó lớn lao hơn.

Và trong một lần đến với một mái ấm ở TP.HCM, Huy Cung đã chọn quyết định đi theo con đường tu tập. “Dừng lại mối quan hệ đang hạnh phúc. Công việc, nhãn hàng booking tôi xin phép huỷ. Buông hết tài sản, tập trung toàn bộ thời gian vào tu tập, lo cho các em mồ côi tại nơi mà mình đang cư trú”, Huy Cung nói.

Huy Cung cảm thấy bình yên và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại

Khi ở trong chùa, nam vlogger cũng trải qua nhiều thử thách mà anh cho rằng nếu kể ra đơn thuần, không phải ai cũng hiểu được. Tuy nhiên sau một thời gian, Huy Cung đã chính thức xuất gia và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Về phía gia đình, đặc biệt là vợ cũ của Huy Cung - Linh My cũng có những chia sẻ trên trang cá nhân để người hâm mộ rõ hơn về mối quan hệ của cả hai ở hiện tại. Hot girl sinh năm 1997 cho hay đã biết về quyết định này của chồng cũ từ lâu. “Việc anh Huy quyết tâm xuống tóc đi tu mình nghĩ là việc tốt lành, không vì bất cứ điều gì mà đơn giản là tìm thấy sự an yên, hạnh phúc trong con đường mới”, Linh My giải thích khi nhiều người cho rằng Huy Cung đi tu sau biến cố hôn nhân.

Bên cạnh đó, vợ cũ của Huy Cung cùng bày tỏ cô vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ chồng cũ, thường nhắn tin hỏi thăm và động viên. Ngoài ra, Linh My hiện tại cũng đang là người nuôi dạy, chăm sóc con chung của cả hai.

Sau ly hôn, Huy Cung và vợ cũ vẫn tôn trọng nhau. Linh My giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng cũ

Vợ cũ Huy Cung chia sẻ: “Bố mẹ anh Huy lo lắng và thương mình sẽ phải 1 mình nuôi con nhưng cá nhân mình thấy không sao cả. Con cũng sẽ rất tự hào việc có ba gieo duyên lành, sau này chắc chắn con cũng sẽ nhận được rất nhiều điều tốt đẹp.

Nên mình cũng mong khi thấy được thông tin này, mọi người sẽ ủng hộ cho anh Huy gặp nhiều bình an, chứ không nói những điều tiêu cực. Mình là một người mẹ, cũng từng đổ vỡ nên chỉ mong cuộc sống bình yên, là người bình thường và chăm sóc, nuôi dạy con khôn lớn. Mình không muốn mọi người đưa cuộc sống cá nhân ra bàn tán mãi, mình cũng rất buồn khi bố mẹ chồng cũ và con mình bị ảnh hưởng”.