Hương vị bí ẩn trong trà xanh Tây Bắc khiến loạt TikToker mê mẩn không lối thoát

Thậm chí, #traxanhtaybac - hashtag dành riêng cho bộ sưu tập này, cũng đang có gần 14 triệu lượt xem. Trà Xanh Tây Bắc được nhãn hàng giới thiệu là có vị mộc từ núi rừng sương phủ, thật sự còn có hương vị gì khác khiến phần lớn các TikToker nhận xét là dễ uống, dễ yêu.



Umami - hương vị bí ẩn trong trà xanh

Umami được khám phá vào khoảng năm 1908 bởi Tiến sĩ người Nhật Kikunae. Khi ông thưởng thức một bát nước dùng nấu từ tảo bẹ (gọi là kombu dashi) và nhận thấy hương vị khác biệt với bốn vị cơ bản là ngọt, chua, đắng và mặn. Tiến sĩ Kikunae đã đặt tên cho hương vị này là umami, nghĩa là "bản chất của sự ngon".

Sau nhiều nghiên cứu, ông cuối cùng phát hiện ra vị umami là do một loại axit amin tên glutamate cấu tạo thành. Glutamate cũng có nhiều trong trà xanh, đó chính là lý do vì sao, khi thử trà xanh nhiều người sẽ cảm nhận được sự xuất hiện của nhiều vị từ ngọt, umami, chát và đắng. Trong đó, vị ngọt và vị umami là do theanine và glutamate tạo ra, vị chát đến từ catechin và vị đắng của caffeine.

Đôi khi, bạn uống một loại trà A thấy ngon hơn một loại trà B, không hẳn vì vị đắng chát hay hậu ngọt hơn, mà vì bạn cảm nhận được sự khác biệt, chính là vị umami hay cái "chất" của trà ngon. Nhờ vị umami này mà bộ sưu tập thức uống Trà Xanh Tây Bắc ngay lập tức nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của giới trẻ. Các TikToker đình đám cũng không thể ngó lơ trước cơn sốt xanh lá đẹp mắt, hấp dẫn này.

Với nguồn nguyên liệu trà xanh chất lượng từ vùng núi Tây Bắc, bộ sưu tập thức uống mới mà thương hiệu The Coffee House kết hợp cùng LG có hương vị riêng biệt

Cô nàng Hồng Nhung (@hongnhung020997) - đại diện điển hình của cung Xử Nữ cầu toàn đến mức "OCD" cũng phải dành nhiều lời khen cho hương vị trong trẻo của núi rừng trong Trà Xanh Tây Bắc. Minn Cookie (@minn.cookie) lại chọn thử cả bộ sưu tập, và vô cùng ấn tượng với sự kết hợp sáng tạo giữa trà xanh cùng các nguyên liệu khác, mà vẫn giữ được sự cân bằng cho vị giác.

TikToker Hồng Nhung (@hongnhung020997) và Minn Cookie (@minn.cookie) đều thích thú trước vị mộc khó thể tìm thấy ở đâu khác của Trà Xanh Tây Bắc

Điểm nổi bật nhất trong các sản phẩm mới của The Coffee House là cảm giác mộc mạc khi thưởng thức, với vị trà đậm đà, chát nhẹ, và hậu vị ngọt thanh. Các TikToker đình đám như Melon (@melon.228) với 2,6 triệu followers, Haha (@haha_412) với 3,5 triệu followers cũng không thể che giấu sự yêu thích của mình dành cho hương vị trà xanh mới mẻ này. Cô nàng Emlyy (@emlyreview), hay Yến Hoàng (@yen.hoang_) còn thích thú khi có thể thỏa sức lựa chọn với bốn hương vị đa dạng.

Các TikToker đình đám Melon (@melon.228), Haha (@haha_412), Emlyy (@emlyreview), và Yến Hoàng (@yen.hoang_) cũng bị hương vị Umami của Trà Xanh Tây Bắc thu hút

Một trong những lý do chiếm trọn cảm tình của các TikToker cũng như giới trẻ đó là bộ sản phẩm lần này của The Coffee House sử dụng nguyên liệu chính là trà xanh từ Tây Bắc. Giữa vô vàn lựa chọn trà xanh khác nhau về hương vị và nguồn gốc, chính sự tôn vinh nông sản nội địa này của The Coffee House và LG là bước đi ghi điểm với khách hàng, trong bối cảnh các giá trị bản sắc đang trở thành xu hướng.

Khám phá hương vị Umami trong Trà Xanh Tây Bắc

Với khí hậu mát mẻ quanh năm, nền nhiệt độ trung bình năm thấp, cùng thổ nhưỡng phì nhiêu, màu mỡ, phù hợp cho phát triển nông nghiệp, trà xanh vùng Tây Bắc hội tụ những ưu điểm không nơi nào có: xanh sạch, tươi tốt, không sâu bệnh, do đó không cần phun thuốc.

Gói trọn hương vị trong trẻo của thiên nhiên và tâm tình của đồng bào vùng cao, Trà Xanh Tây Bắc với vị trà đậm đà, chát nhẹ và hậu vị ngọt thanh

Phương pháp canh tác truyền thống của đồng bào nơi đây cũng là yếu tố khiến trà xanh Tây Bắc mang hương vị đặc trưng khó trộn lẫn. Quá trình trồng trà xanh kỹ lưỡng, tỉ mỉ đến mức vài tuần trước khi thu hoạch bằng tay, trà sẽ được phủ bóng râm để giảm vị đắng, tăng vị ngọt, giữ lại amino axit, vitamin và khoáng chất gấp 7 - 10 lần lá trà thông thường.

Khi pha chế, chỉ những búp trà non và tươi ngon nhất được lựa chọn để nghiền thành bột mịn bằng cối đá, rồi đánh tan bột trong nước, giúp thức uống ít bị lợn cợn và vón cục như các loại trà xanh thông thường.

Tất cả những yếu tố nói trên đã cộng hưởng, giúp trà xanh Tây Bắc rất giàu glutamate - loại axit amin tạo ra vị umami thơm ngon và độc đáo: từ màu sắc tươi mới, vị ngọt đầy đặn, không quá đắng chát đến hậu vị ngọt thanh. Thưởng thức một ly trà xanh Tây Bắc từ bộ sản phẩm của The Coffee House, mỗi người đều có được cho mình hương vị umami tinh tế, trọn vẹn.

Nhấp một ngụm Trà Xanh Tây Bắc là một lần thả mình vào thiên nhiên rừng núi và văn hóa vùng cao, đồng thời góp phần ủng hộ cho công sức của đồng bào dân tộc gói ghém tâm tình trong từng búp trà xanh.

Trà Xanh Tây Bắc còn được phục vụ trong Ly Xanh - thiết kế đặc biệt từ The Coffee House và LG, khi gọi các món nước size M trong bộ sưu tập (trừ Trà Xanh Latte Nóng).

Hiện tại, bộ sưu tập Trà Xanh Tây Bắc đang có mặt tại tất cả các cửa hàng The Coffee House trên toàn quốc (trừ cửa hàng tại điểm du lịch Phú Quốc, Bà Đen và SIGNATURE by The Coffee House) và có thể đặt hàng qua các ứng dụng The Coffee House/Grab/Baemin/Gojek/ShopeeFood.