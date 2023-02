Hương Giang rao lô tô bằng nhạc BLACKPINK và 2NE1, netizen: "Chị có ổn khum?"

Mới đây, Hương Giang đã chia sẻ một đoạn clip vô cùng hài hước lên trang TikTok cá nhân. Cụ thể, cô nàng đã "mở sòng" lô tô để quây quần cùng bạn bè những ngày đầu năm. Đã có lô tô thì không thể thiếu màn rao lô tô "thiên biến vạn hóa" và lần này đích thân Hương Giang đã đảm nhận vai trò này.

Hương Giang rao lô tô nhưng lại rất... BLACKPINK!

Thay vì những giai điệu quen thuốc "con số gì ra, cờ ra con mấy con số gì đây", Hương Giang đã rao lô tô bằng ca khúc Pink Venom của BLACKPINK để ra con số 58 một cách khá... ngang ngược khiến những người bạn chơi chung ôm bụng cười. Sau đó, cô chuyển sang giai điệu I Am The Best của 2NE1 để đưa ra con số 1 - hợp lí hơn hẳn!

Là một fan Kpop "cứng cựa", không khó để Hương Giang "nhảy số" để đưa ra các ca khúc hợp lí, vần với con số mà cô bốc được để rao lô tô. Hương Giang lúc rao lô tô cũng trông vô cùng xinh xắn, "quẩy" hết mình nhưng vẫn giữ được visual ngời ngời. Quả thật là một màn rao lô tô rất đỗi đáng yêu với fan Hương Giang.

Hương Giang rao lô tô đáng yêu với giai điệu của BLACKPINK và 2NE1

Fan được dịp khen ngợi sự đáng yêu lẫn "lầy lội" của Hương Giang trong bản rao lô tô đầy bất ổn này.

- Trời ơi bà ấy đáng yêu xỉu!

- Chị ơi chị có ổn không vậy hehe.

- Rao lô tô vậy sao tập trung chơi trời, toàn cười không.