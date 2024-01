Hướng dẫn bảo mật tài khoản Zalo để sử dụng an toàn, tránh bị chiếm quyền

Cùng với Facebook, Telegram, Viber, Zalo đang là ứng dụng nhắn tin, gọi điện video, chia sẻ file đa nền tảng được người dùng Việt Nam ưa chuộng. Nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân đã bắt đầu áp dụng ứng dụng Zalo vào trong công việc nhờ tính tiện dụng và đặc biệt hơn đây là ứng dụng miễn phí.

Nhưng khi càng trở nên phổ biến, Zalo cũng trở thành môi trường cho tin tặc lợi dụng chiếm quyền để lừa đảo người dùng trong việc sử dụng ứng dụng vào mục đích chiếm đoạt tài sản.

Để sử dụng một cách bảo mật, an toàn, bảo vệ tài khoản Zalo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội hướng dẫn cách bảo mật tài khoản Zalo nhanh chóng từ tiện ích có sẵn của Zalo mà người dùng chưa biết và sử dụng nó hiệu quả:

Đặt mã khóa màn hình đăng nhập Zalo:

Bước 1: Khởi động ứng dụng Zalo trên điện thoại > Chọn mục Cá nhân > Nhấn vào biểu tượng bánh răng ở góc phải trên của màn hình để thực hiện cài đặt.

Bước 2: Tiếp theo, chọn vào mục Tài khoản và bảo mật.

Bước 3: Nhấn chọn vào mục Đặt mã khóa Zalo.

Bước 4: Kéo nút bật từ trái qua phải để kích hoạt chức năng Đặt mã khóa của ứng dụng.

Bước 5: Sau khi kích hoạt tính năng thành công, người dùng nhập mã khóa cho Zalo là thực hiện thành công.

Sau khi hoàn thành tất cả các bước trên, người dùng đã đặt mã khóa Zalo thành công. Mỗi lần đăng nhập vào tài khoản Zalo của mình sẽ xuất hiện màn hình khóa, người dùng phải nhập mật khẩu đã đặt trước đó để vào tài khoản.

Cách bảo mật toàn bộ Zalo hiệu quả để bảo vệ hầu hết tất cả thông tin để người lạ không thể truy cập và đánh cắp thông tin của mình:

Bước 1: Người dùng mở ứng dụng > Chọn vào mục Cá nhâ> Chọn bánh răng cưa (Cài đặt) trên góc phải trên của màn hình.

Bước 2: Tiếp theo, chọn mục Quyền riêng tư.

Bước 3: Chọn tiếp mục Nguồn kết bạn.

Bước 4: Người dùng tắt hết các nguồn dùng để gửi lời mời kết bạn bằng cách kéo nút tắt từ phải sang trái.

Theo Công an TP Hà Nội, với cách bảo mật tài khoản Zalo trên sẽ giúp người dùng ngăn chặn được người lạ kết bạn với mình, nên sử dụng để được an toàn, tránh bị chiếm quyền.

Ngoài ra, người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận được đề nghị vay, mượn, chuyển tiền qua mạng xã hội. Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền, cần phải xác minh thông qua việc gọi điện thoại trực tiếp đến người vay bằng số điện thoại đã được lưu trong danh bạ, không kiểm tra qua các ứng dụng mạng xã hội Telegram, Zalo, Facebook… Khi phát hiện trường hợp nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.