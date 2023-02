HUI (PENTAGON) nhận kết quả đáng kinh ngạc khi diễn hit BLACKPINK, đẳng cấp thần tượng là đây!

Từ idol 4 năm tuổi, HUI nhóm PENTAGON quay trở lại thành thực tập sinh trong show sống còn Boys Planet của Mnet với hy vọng tìm lại hào quang sân khấu. Trong tập 2 chương trình bài kiểm tra trình độ, anh trình diễn cover ca khúc Shut Down của BLACKPINK. Tất cả thực tập sinh có mặt trong trường quay đều đứng dậy vỗ tay hưởng ứng sân khấu của HUI vì sự độc đáo, chuyên nghiệp. Ngay cả giám khảo cũng ngỡ ngàng trước trình độ ca hát và trình diễn của chàng trai sinh năm 1993.

Shut Down trong bản phối của HUI mang đến hơi thở mới, dù chỉ là ca khúc hát lại nhưng anh vẫn thể hiện rõ cá tính của mình trong đó. Nam thí sinh hát vững, không chênh phô thậm chí lên nốt cao một cách dễ dàng, HUI kết hợp vũ đạo những không khiến phần hát hụt hơi. Phần thể hiện xuất sắc giúp HUI nhận về số sao tuyệt đối 4/4 (All Star).

Phần thi của HUI (PENTAGON) trong tập 2 Boys Planet (Nguồn: Mnet)

Trước đây, HUI nhiều lần biến tấu, phối lại những ca khúc hit như Kill This Love (BLACKPINK) thành một bản ballad, Dalla Dalla (ITZY) theo phong cách rock… Tất cả những màn thể hiện này đều nhận được lời khen từ đông đảo người hâm mộ Kpop. Do đó, không ngạc nhiên khi HUI tiếp tục cho thấy thế mạnh của mình trong việc hòa âm phối khí.

Trong PENTAGON, HUI là thành viên nổi trội, đóng vai trò quan trọng trong nhóm bởi anh có khả năng sáng tác. Những fan Kpop từng ngạc nhiên khi biết bài hát ra mắt Energetic đình đám của WANNA ONE là do HUI chắp bút. Bên cạnh đó, anh sáng tác nhiều ca khúc gây tiếng vang khác phải kể đến như NEVER trong Produce 101 mùa 2, bản hit lớn nhất của PENTAGON - Shine. Một thời gian, HUI có cơ hội tham gia nhóm nhỏ Triple H cùng Hyuna và Dawn nhưng tên tuổi của anh vẫn giậm chận tại chỗ.

Chưa kịp tỏa sáng, HUI đã lên đường nhập ngũ năm 2020. Khi tên anh xuất hiện trong danh sách thực tập sinh của Boys Planet, nhiều người tự hỏi PENTAGON đã xảy ra chuyện gì khiến anh phải quyết định tham gia show sống còn cùng thế hệ gen Z.

HUI bật khóc khi nhắc đến thời gian khó khăn sau khi nhập ngũ và quay trở lại PENTAGON.

Tại sân khấu Boys Planet, HUI lần đầu giãi bày: "Sự thật có nhiều nguyên do, nhưng lý do lớn nhất là tôi cần có sự thay đổi. Trong thời gian tôi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, khi mình quay trở lại PENTAGON, tình hình đã có rất nhiều sự thay đổi.

Ngay cả chuyện hợp tác cùng những người mà chúng tôi muốn cũng thật khó khăn. Tôi cảm nhận đây là lần đầu chúng tôi bị từ chối nhiều đến vậy. Suy nghĩ 'hóa ra bây giờ bọn mình chẳng còn sức hút để người ta muốn làm việc cùng nữa' khiến tôi đau lòng. Cho dù nhắc đến các thành viên hay là về tình trạng hiện tại, những điều tôi có thể làm thật sự chẳng có mấy", anh giãi bày.

Thành viên PENTAGON chia sẻ thêm: "Thực tế, việc vượt qua bức tường vô hình không hề dễ dàng. Lựa chọn tôi có thể đưa ra ở thời điểm hiện tại không có cách nào khác ngoài Boys Planet. Thế nên tôi mới xuất hiện ở nơi đây".

Sở hữu kỹ năng hát, nhảy, sáng tác tốt, HUI vẫn chưa thể có được sự công nhận xứng đáng từ công chúng.

Chia sẻ của HUI khiến nhiều khán giả đau lòng, xót xa vì một tài năng đang bị bỏ phí. Nhiều cư dân mạng hy vọng chương trình này có thể đưa Hui đến một tương lai xán lạn, thành công và được đón nhận hơn. "Với tài năng của HUI, nếu chìm vào quên lãng thật là điều đáng tiếc", một khán giả nói.

Ảnh: Mnet