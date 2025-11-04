Huế & Nha Trang: Hai “chiến binh” đầu tiên bước vào chung kết Cúp TV360!

Trải qua 12 trận cầu kịch tính, cả hai đội đều thể hiện phong độ ấn tượng khi cùng giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận thắng, lần lượt đứng đầu bảng A và bảng B. Thành tích "toàn thắng" không chỉ chứng minh đẳng cấp thi đấu, mà còn thể hiện ý chí và tinh thần dẫn đầu cuộc chơi của sinh viên miền Trung trong mùa giải năm nay.

Bùng nổ phong trào bóng đá sinh viên miền Trung

Ở bảng A, trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế thể hiện được lối chơi kiên cường và bản lĩnh. Những chàng sinh viên trẻ tuổi của Đại học Luật - Đại học Huế hay Đại học SPKT Vinh cũng đóng góp sự năng nổ, quyết tâm vào từng pha bóng, qua đó tạo nên một bảng A sôi động với chất lượng chuyên môn khá tại vòng loại miền Trung Giải Bóng đá Sinh viên Toàn quốc 2025 - Cúp TV360.

Đại học Huế giành quyền dự vòng chung kết giải Bóng đá Sinh viên Toàn Quốc - Cúp TV360

Ở bảng B, ĐH Vinh, CĐ Công nghiệp Huế, ĐH Khoa học – ĐH Huế góp phần tạo nên những trận cầu hấp dẫn, giàu cảm xúc – nơi từng cú sút, từng pha tranh chấp đều thể hiện nhiệt huyết và khát vọng của thế hệ Gen Z học đường.

"Giải đấu không chỉ là nơi tìm kiếm tài năng thể thao, mà còn là hành trình lan tỏa tinh thần trung thực, cao thượng và năng động trong sinh viên," đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Vòng loại miền Trung của Giải Bóng đá nam Sinh viên Toàn quốc 2025 - Cúp TV360 đem đến trải nghiệm chất lượng cho người hâm mộ, từ trực tiếp theo dõi sân cỏ cho đến đồng hành qua màn hình

Từ sân cỏ đến màn hình – TV360 đồng hành cùng sinh viên Việt Nam

Mọi trận cầu của vòng loại miền Trung được truyền hình trực tiếp trọn vẹn trên nền tảng TV360, giúp khán giả cả nước có thể theo dõi, tua lại, xem highlight nhanh nhất, mọi lúc mọi nơi.

Với tinh thần "Từ sân cỏ đến màn hình", TV360 mang đến cho sinh viên trải nghiệm thể thao sống động và tiện lợi – dù đang ở giảng đường, ký túc hay quán cà phê, bạn vẫn có thể sống trọn cảm xúc cùng giải đấu.

Là nền tảng OTT thể thao và giải trí hàng đầu Việt Nam với hơn 13 triệu người dùng, TV360 đang trở thành "người bạn đồng hành" quen thuộc của sinh viên năng động – vừa học, vừa giải trí, vừa cổ vũ đội bóng yêu thích.

Sự kết hợp giữa TV360 và GIC còn tạo nên hệ sinh thái hoàn hảo cho giới trẻ: gói VSport – VCine – VIP Mobile không chỉ miễn phí data 4G/5G Viettel, mà còn cho phép tải video offline, tua lại các pha bóng đỉnh cao, tối ưu hóa trải nghiệm "xem theo cách của bạn".

Khán giả có thể đến sân cổ vũ hoặc theo dõi trọn vẹn, không bỏ lỡ bất cứ pha bóng nào trên ứng dụng TV360

Không chỉ thể thao – mà còn là không gian giải trí toàn diện

Bên cạnh các trận đấu thể thao, TV360 còn mang đến hơn 3.000 đầu phim, cùng loạt show truyền hình hot như Sao Nhập Ngũ, Chiến sĩ quả cảm, Tân Binh Toàn Năng và hàng trăm bản tin thể thao – highlight – recap cập nhật mỗi ngày.

Từ Champions League, Bundesliga đến các giải sinh viên trong nước – tất cả đều hội tụ trên cùng một nền tảng, giúp sinh viên tận hưởng thế giới thể thao và giải trí đa chiều, hiện đại và đậm chất Gen Z.

Hành trình vòng loại miền Trung khép lại, ĐH Huế và ĐH Nha Trang tiếp tục "dẫn đầu cuộc chơi", sẵn sàng chinh phục Vòng Chung kết Toàn quốc cùng những đối thủ mạnh đến từ miền Bắc và miền Nam.

Những trận cầu nảy lửa sắp tới sẽ được phát sóng trực tiếp trên TV360, mang đến cho sinh viên cả nước trải nghiệm thể thao tức thì – trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Tải ngay app TV360 – xem cực cháy, cổ vũ cực đã, theo cách của bạn!