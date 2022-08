Hotgirl 19 tuổi tổ chức tiệc bay lắc trong khách sạn

Ngày 24/8, tin từ Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa bắt giữ Ngô Uyên Nhi (19 tuổi, quê huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngô Uyên Nhi bị bắt sau Lệnh truy nã (Ảnh: L.Nh)

Theo cảnh sát, rạng sáng 12/5/2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa phối hợp Công an phường Văn Miếu kiểm tra đột xuất khách sạn trên địa bàn. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 5 người đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tai hiện trường, cảnh sát thu thu giữ là 0,203 gr ma túy tổng hợp loại Ketamine, 1 thẻ nhựa màu xanh và 1 tờ tiền 10.000 đồng cuộn tròn có dính Ketamine.

Mở rộng điều tra, ngày 5/4, Công an quận Đống Đa khởi tố bị can đối với Ngô Uyên Nhi về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy song nữ bị can này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 12/5, cơ quan chức năng ra quyết định truy nã Nhi.

Ngày 17/8, qua công tác nắm bắt tình hình, Công an phường Trung Liệt (Đống Đa) đã bắt giữ Nhi tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương.