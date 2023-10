Hot trend mới gọi tên "Vanilla Girl" và đây là 4 tone màu váy áo giúp bạn trở thành cô gái ngọt ngào nhất mùa thu này

Sở hữu gần 2 tỷ lượt xem trên TikTok, "Vanilla Girl" đang là xu hướng thời trang thịnh hành và được nhiều tín đồ thời trang trên toàn thế giới yêu thích. Phong cách thời trang này có sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp đơn giản, tinh tế của ''Clean Girl'' và nét mềm mại, nữ tính của Cottagecore. Giống như tên gọi, những cô gái theo phong cách thời trang ngọt ngào Vanilla Girl thường ưu tiên các gam màu sáng như trắng, nâu nhạt, xám,... hay đặc trưng nhất chính là tông màu be giống như những ly kem vani.

Chính vì vậy, nếu muốn theo đuổi phong cách thời trang đang làm mưa làm gió này, bạn nhất định phải sở hữu cho mình những item mang tông màu tươi sáng, trẻ trung để giúp diện mạo trở nên ngọt ngào và duyên dáng đúng chuẩn ''những cô nàng vani''.

Trang phục màu be

Trang phục màu trắng



Sau màu be, trắng là gam màu mà bạn nhất định không được bỏ qua nếu muốn theo đuổi phong cách thời trang Vanilla Girl. Đây là một trong những gam màu đơn giản và kinh điển nhất trong tủ đồ của mọi cô gái. Sở hữu những item này trong tủ sẽ giúp chị em giải quyết được nhiều bài toán hóc búa liên quan đến việc mix đồ. Lý do là bởi, bạn phối màu trắng với bất kỳ màu sắc nào cũng vô cùng hợp lý và ăn ý. Trong phong cách Vanilla, trắng sẽ đóng vai trò nhưng tông màu nền tươi sáng và tinh tế giống như màu be đặc trưng.

Trang phục màu xám

Xám là gam màu trung tính nên chúng không tạo cảm giác quá nóng hay quá lạnh khi nhìn vào một bộ trang phục. Ngược lại, màu xám mang đến cho người mặc vẻ sang trọng và cuốn hút hơn bao giờ hết. Khi được kết hợp với màu be, chúng sẽ trở thành điểm nhấn vô cùng nổi bật và trendy mà không làm mát đi vẻ nhã nhặn và thanh lịch vốn có mà phong cách Vanilla Girl mang lại.

Trang phục màu nâu nhạt

Những item màu nâu xuất hiện trong những set đồ phong cách Vanilla Girl thường không quá nổi bật hay được sử dụng làm tông màu chủ đạo. Thay vào đó, chúng đóng vai trò tạo điểm nhấn giúp outfit thêm ''vui mắt'' và sống động hơn. Những item đó có thể là chiếc khăn buộc cổ, quần short, tất, thắt lưng hay những món phụ kiện thời trang như: túi xách, giày dép.

Trên đây là 4 gam màu bạn nhất định phải lựa chọn nếu muốn chinh phục phong cách thời trang Vanilla Girl thịnh hành. Đừng quên check ngay loạt gợi ý mua sắm dưới đây để có thêm lựa chọn cho tủ đồ của mình nàng nhé.

