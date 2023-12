Hot search Weibo: Vì sao Hứa Quang Hán có mặt tại đám tang Lee Sun Kyun?

Thông tin tài tử Ký Sinh Trùng Lee Sun Kyun qua đời do tự vẫn khiến công chúng thời gian qua vô cùng bàng hoàng. Kể từ ngày 27/12, nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp đã đến tiễn đưa, viếng tang và gửi lời tạm biệt sau cùng đến nam diễn viên quá cố tài hoa. Tuy nhiên trong số các nghệ sĩ nổi tiếng làng giải trí Hàn, sự xuất hiện của nam thần màn ảnh Hoa ngữ Hứa Quang Hán lại khiến cư dân mạng bất ngờ.



Hứa Quang Hán đến dự lễ tang của Lee Sun Kyun

Trên MXH Weibo, từ khóa "Vì sao Hứa Quang Hán có mặt tại lễ tang của Lee Sun Kyun" bất ngờ lọt top trending, nhận về gần 55 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đồng hồ. Không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi giữa dàn nghệ sĩ Hàn lại có nam diễn viên đến từ thị trường Hoa ngữ là Hứa Quang Hán có mặt, đến đưa tiễn Lee Sun Kyun.

Hứa Quang Hán tại lễ tang

Thực chất không có gì quá khó hiểu khi Hứa Quang Hán lại xuất hiện tại lễ tang của Lee Sun Kyun. Trong thời gian qua, chàng nam chính Muốn Gặp Em đang mở rộng sự nghiệp của mình, có nhiều cơ hội hợp tác với sao Hàn. Gần đây nhất, nam diễn viên đã xác nhận tham gia dàn cast bộ phim truyền hình No Way Out, trong đó anh có dịp đóng chung với Yoo Jae Myung, Kim Moo Yeol, Lee Kwang Soo và có cả tài tử quá cố Lee Sun Kyun. Tuy nhiên bộ phim rất có thể sẽ không thể khởi quay như dự kiến do cái chết đột ngột của Lee Sun Kyun.

Trước đó, No Way Out còn có tin tức hoãn quay vì Lee Sun Kyun vướng cáo buộc "chất cấm". Giờ đây, Hứa Quang Hán xuất hiện tại lễ tang của Lee Sun Kyun để tiễn đưa, chia buồn đến gia quyến của người đàn anh, đồng nghiệp đáng ra đã có cơ hội làm việc chung.

Hứa Quang Hán đáng ra đã đóng No Way Out với Lee Sun Kyun

No Way Out thuộc thể loại kinh dị - giật gân, là cuộc chiến sinh tử giữa phe "sát nhân" và phe "sống sót". Trong đó, khoản tiền thưởng dành cho kẻ chiến thắng lên đến 20 tỷ won. Nếu tham gia phim, Hứa Quang Hán sẽ vào vai Gon - thành viên thuộc phe "sát nhân" có cha là người Hàn, mẹ là người Đài Loan (Trung Quốc).