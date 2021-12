HOT: Chủ tiệm bánh mì Phượng (Hội An) lên tiếng xin lỗi sau khi bị phốt ầm ĩ, thái độ thế nào mà netizen vẫn nhất quyết tẩy chay?

Một trong những drama được quan tâm nhất nhiều ngày nay chính là việc tiệm bánh mì Phượng "khét tiếng" ở Hội An (Quảng Nam) bị khách bóc phốt trên mạng xã hội. Cụ thể trong bài viết khá dài của mình, vị khách nữ tên U.P kể rằng mình phải đứng xếp hàng khá lâu thì mới tới lượt mua. Khi nhắc nhân viên làm 5 ổ bánh mì, du khách này cho rằng sau khi nghe giọng TP.HCM của mình, các nhân viên liền "khẽ ngưng nhịp đũa rồi im lặng không trả lời".

Chưa dừng lại ở đó, chị U.P còn nói mặc dù mình đến trước, những các vị khách xếp hàng sau lại lần lượt vào lấy bánh trước. Đáng nói hơn, vị khách nữ này còn viết nhân viên quán "xấc xược, hách dịch liếc lườm với khách". Chị này nghĩ nhân viên có thái độ như vậy do "chị nói giọng miền Nam…". Thậm chí, tài khoản U.P còn cho rằng nhân viên tiệm bánh mì Phượng phát ra lời văng tục, tự ý tăng giá bánh mì từ 15k lên 30k để bán cho chị.



Bài bóc phốt của vị khách nữ nhận về hơn 3,6k bình luận và 1,4k lượt chia sẻ trên Facebook

Bài đăng của tài khoản Facebook này ngay lập tức được truyền tay nhau chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút gần 7k lượt tương tác, 3,6k bình luận và 1,4k lượt chia sẻ. Dưới phần bình luận, có khá nhiều ý kiến trái chiều được để lại, kêu gọi tẩy chay tiệm bánh mì Phượng cũng có mà quay ngược sang "công kích" người đăng bài cũng có.

Trưa ngày 27/12, tài khoản Facebook của chủ tiệm bánh mì Phượng đã có bài đăng khá dài chia sẻ về những lùm xùm của tiệm mình thời gian qua. Theo đó, bà chủ đã cảm thấy rất sốc sau khi đọc bài viết bóc phốt quán mình trên Facebook, đồng thời khẳng định 35 năm kinh doanh chưa bao giờ gặp trường hợp này. Bà cũng cho rằng sự việc hôm đó đơn giản là thiếu sót của nhân viên do không quan sát người tới trước, tới sau. Đáng nói hơn, bà Phượng còn bảo vì sự hiểu lầm đó mà "một bạn trẻ cảm thấy bức xúc, bốc đồng rồi viết bài đăng".

Chủ tiệm bánh mì Phượng chính thức lên tiếng sau khi bị kêu gọi tẩy chay

Bài đăng này cũng được chia sẻ lên fanpage của quán bánh mì Phượng

Dưới phần bình luận, cư dân mạng người thì cảm thông, người vẫn tỏ ra phẫn nộ vì cách bà chủ tiệm bánh mì nổi tiếng gọi khách là "bốc đồng" trong khi vẫn lên tiếng bao che cho nhân viên của mình.

"Ủa nhân viên thì được diễn tả nhân cách nhẹ nhàng là không được khôn khéo trong ứng xử, còn khách người ta bõ công chờ nửa tiếng đồng hồ (xuất phát từ sự tin yêu) xong mua hàng bị thái độ hách dịch, người ta dùng sức mạnh ngòi bút để bạn bè bốn phương biết, thì bị cho là bốc đồng?" - một tài khoản Facebook lên tiếng.

Cư dân mạng có vẻ như vẫn khá phẫn nộ sau khi nghe chủ tiệm bánh mì Phượng lên tiếng

Bên cạnh đó, có khá nhiều bình luận khẳng định vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở bài bóc phốt vu vơ của một vị khách đến từ TPHCM, mà từng rất nhiều lần thực khách khác ghé mua cũng có trải nghiệm tương tự. "Cú này có xin lỗi trăm lần cũng khó nếu không thay đổi cách phục vụ. Không phải 1 Facebooker có thể kêu gọi tẩy chay cô mà vốn dĩ mọi thứ đã âm ỉ từ rất lâu rồi cô ơi. Bài viết của bạn ấy chỉ là đẩy sự việc lên cao trào nhanh hơn thôi cô Phượng ơi" - một cư dân mạng để lại ý kiến.

Nguyên văn dòng chia sẻ của chủ tiệm bánh mì Phượng: "Kính thưa tất cả cộng đồng mạng, tôi là chủ quán bánh mì Phượng. 3 ngày qua có 1 bài viết về bánh mì Phượng cư xử chưa tốt với khách hàng. Tôi thật sự bị sốc, mặc dù gia đình tôi đã kinh doanh bánh mì 35 năm qua chưa bao giờ lại bị trường hợp như vậy. Sự việc hôm đó chỉ đơn giản là thiếu sót của nhân viên không quan sát người trước người sau nên một bạn trẻ cảm thấy bức xúc, bốc đồng rồi viết bài đăng. Thật sự 35 năm trong nghề tôi luôn trau chuốt và quan tâm đến việc chất lượng cho ổ bánh mì sao cho vừa lòng khách, từ địa phương đến khách du lịch và được rất nhiều khách hàng ủng hộ. Trong quá trình bán hàng, có 1 nhân viên thực sự không được khôn khéo trong đối xử, tôi cũng đã quán triệt, đến nay đã tốt rất nhiều. Sự việc hôm trước chỉ là bán trước, bán sau thôi mong mọi người hiểu và thông cảm. Còn về giá cả, bánh mì Phượng công khai giá cả đàng hoàng, giá bình thường là 15.000đ/ổ còn nếu ăn thập cẩm có nhiều loại thịt: thịt bò, thịt đà điểu, thịt xông khói… nói chung rất chất lượng khách có nhiều lựa chọn (có menu in giá công khai). Về giọng nói, đa phần các em đều là người Quy Nhơn và ở quê nên nói giọng đặc chất Quy Nhơn vậy đó. Sự việc trên đây cũng 1 phần sai sót bởi nhân viên, tôi thay mặt xin lỗi cộng đồng mạng cũng như bạn trẻ hôm đó. Mong mọi người nhìn nhận một cách chân thực tại bánh mì Phượng, gia đình chúng tôi cũng đã hết mình phục vụ quý khách hàng trong 35 năm qua và chúng tôi cũng rất biết ơn. Nay tôi viết lên dòng tâm sự này gởi đến quý khách bằng tấm lòng ưu ái và biết ơn. Xin trân trọng!"

Hiện tại cả bài đăng bóc phốt từ vị khách nữ và post xin lỗi của chủ tiệm bánh mì Phượng vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn trên mạng xã hội.

Nguồn: Facebook