HOT: Chaeyoung (TWICE) bị khui đang hẹn hò "quái vật nhạc số" xứ Hàn

Vào 0h ngày 5/4 (giờ Hàn Quốc), trang tin Sway đưa tin độc quyền nữ idol Chaeyoung (TWICE) đã hẹn hò với nam ca sĩ Zion.T được 6 tháng. Họ lần đầu gặp nhau thông qua 1 người quen của Chaeyoung, rồi tình cảm ngày càng vượt xa mức đồng nghiệp và phát triển thành mối quan hệ lãng mạn.

Phong cách hẹn hò của Chaeyoung là tự tin công khai. Cặp đôi hay hẹn hò ở khu Hannam và Yeonhui, không hề giấu giếm tình yêu. Zion.T hoàn toàn phù hợp với hình mẫu lý tưởng của em áp út TWICE. Nữ idol sinh năm 1999 thích những người đàn ông gầy, phóng khoáng và có khiếu nghệ thuật như Zion.T.

Sway đưa tin Chaeyoung đang hẹn hò với Zion.T

Người trong ngành giải trí biết rõ về chuyện tình này: "Chaeyoung và Zion.T là tiền bối - hậu bối nhưng đã phát triển thành mối quan hệ lãng mạn. Họ không phải kiểu người che giấu tình yêu hay tính cách của mình, nên những người xung quanh đều biết rõ họ là 1 đôi". Theo 1 độc giả của Sway, cặp đôi cũng hay được bắt gặp đi dạo trong những con hẻm nhỏ ở quận Gangbuk, thay vì đến những nơi đông người.

Zion.T có tên thật là Kim Hae Sol và sinh năm 1989, ra mắt làng nhạc từ năm 2011. Anh là nghệ sĩ của The Black Label và có biệt danh "quái vật nhạc số", chủ nhân của loạt hit Yanghwa Bridge, Unlove, No Make Up... Trong khi đó, Chaeyoung sinh năm 1999 và ra mắt với TWICE từ tháng 10/2015. Trong nhóm, cô là thành viên áp út, đảm nhận vai trò main rapper và nhiều lần gây tranh cãi vì tính cách nổi loạn. Trước chuyện tình với Zion.T, Chaeyoung từng vướng nghi vấn hẹn hò với 1 thợ xăm hơn cô 9 tuổi.

Người trong ngành đều biết rõ chuyện tình của Chaeyoung và ca sĩ hơn 10 tuổi

Sway đang là thế lực mới nổi trong làng truyền thông Hàn Quốc. Trang tin này có phương châm mỗi ngày 1 tin độc quyền, từng "khui" những tin tức có độ xác thực cao như cặp đôi Han So Hee - Ryu Jun Yeol, Jihyo (TWICE) - cựu VĐV Yun Sung Bin đang hẹn hò.

Sway là thế lực truyền thông mới tại Hàn Quốc khi khui chính xác cặp đôi Han So Hee - Ryu Jun Yeol...

... và Jihyo (TWICE) - cựu VĐV Yun Sung Bin đang hẹn hò

Nguồn: Sway

