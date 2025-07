Honda sắp ra mắt xe tay ga mạnh gấp đôi Air Blade tại Việt Nam, giá tiền trăm triệu?

Gần đây, cộng đồng yêu xe tại Việt Nam lại một lần nữa xôn xao trước thông tin mẫu xe tay ga địa hình Honda ADV 350 có thể sắp được phân phối chính hãng. Nếu trở thành sự thật, đây sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc maxi-scooter, hứa hẹn tạo ra cuộc cạnh tranh sôi động với các đối thủ như Yamaha XMAX 300 hay Piaggio Beverly S 400 HPE.

Từng được giới thiệu tại nhiều thị trường và được một số đơn vị tư nhân nhập về, Honda ADV 350 gây ấn tượng mạnh nhờ sự kết hợp giữa thiết kế độc đáo và hàng loạt trang bị cao cấp.

Điểm nổi bật đầu tiên của mẫu xe này chính là ngoại hình hầm hố, khỏe khoắn, lấy cảm hứng từ các dòng xe adventure. Phần đầu xe lớn với kính chắn gió cao giúp cản gió tốt khi đi đường dài, trong khi ghi đông được đặt cao và rộng, tạo ra một tư thế lái thoải mái và chắc chắn. Thiết kế này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn rất đa dụng; yên xe hai tầng kết hợp với khoảng sáng gầm lên tới 145 mm và bộ lốp bán địa hình giúp ADV 350 không chỉ vận hành tốt trên đường phố mà còn tự tin chinh phục những cung đường gồ ghề.

Không chỉ có vẻ ngoài ấn tượng, Honda ADV 350 còn được trang bị những tiện nghi hàng đầu. Một trong những điểm hấp dẫn nhất là cốp chứa đồ dưới yên có dung tích lên tới 48 lít, lớn hơn cả "vua cốp" Honda Lead, đủ sức chứa hai mũ bảo hiểm cả đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân. Công nghệ trên xe cũng rất hiện đại với màn hình kỹ thuật số TFT sắc nét, có khả năng kết nối với điện thoại qua ứng dụng Honda RoadSync để điều khiển nhạc, cuộc gọi và dẫn đường bằng giọng nói. Các tiện ích thiết thực khác như hệ thống khóa thông minh Smartkey, cổng sạc USB-C và đèn chiếu sáng trong cốp càng làm tăng thêm giá trị sử dụng cho xe.

Về sức mạnh, Honda ADV 350 sử dụng động cơ eSP+ dung tích 330cc, sản sinh công suất tối đa 28,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 31,5 Nm, gần như gấp đôi so với mẫu xe phổ thông ăn khách Honda Air Blade 160. Dù mạnh mẽ, xe vẫn khá tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 3,4 lít/100 km. Để hỗ trợ cho khả năng vận hành đó là một hệ thống an toàn và khung gầm cao cấp. Xe được trang bị phanh ABS hai kênh và Hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) giúp tăng độ bám đường. Hệ thống treo cũng là một điểm cộng lớn với phuộc trước dạng hành trình ngược (Upside Down) và phuộc sau lò xo đôi có thể tùy chỉnh, mang lại sự ổn định và êm ái vượt trội.

Với những trang bị và hiệu năng kể trên, Honda ADV 350 chắc chắn là một mẫu xe hấp dẫn. Tuy nhiên, theo các nguồn tin không chính thức, nếu được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, giá bán của xe có thể lên tới khoảng 170 triệu đồng. Nếu giá này là chính xác, Honda ADV 350 sẽ đắt hơn Yamaha XMAX 300.

Cần lưu ý rằng đây không phải lần đầu tiên tin đồn về việc mẫu xe này được phân phối chính hãng xuất hiện, và cho đến nay, Honda Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào.