Hơn nửa triệu khách hàng tham gia chương trình ưu đãi trên MyVIB

Giải thưởng lớn nhất của chương trình là 1 sổ tiết kiệm 500 triệu đồng, 6 sổ tiết kiệm 50 triệu đồng, 98 vali, 220 tai nghe và hàng nghìn quà tặng hấp dẫn khác vẫn đang chờ đón khách hàng trong thời gian từ nay đến hết ngày 05/12/2023.

Những giải thưởng giá trị nhất của chương trình vẫn đang chờ đón người dùng MyVIB.

Nhận lượt quay "dễ như ăn kẹo"

Với thể lệ cực kỳ đơn giản, khách hàng MyVIB có thể có ngay lượt tham gia không giới hạn vòng quay may mắn Lucky Star. Theo đó, chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng, khách hàng sẽ có ngay 01 lượt quay/ngày. Mỗi giao dịch chuyển tiền từ 100.000 đồng, thanh toán QR từ 50.000 đồng, nạp tiền, thanh toán hóa đơn hợp lệ, khách hàng sẽ nhận từ 1 – 3 lượt quay. Đặc biệt, giới thiệu thành công một bạn mới trên MyVIB sẽ nhận đến 05 lượt quay.

Anh Hồng Kiên (kinh doanh tại Hà Nội) cho biết, trước anh đã hay giao dịch trên MyVIB rồi, nhưng từ khi có chương trình ưu đãi, anh hầu như sử dụng MyVIB cho mọi nhu cầu chi tiêu của mình. "Bây giờ đi ra phố, mua chiếc bánh mỳ 30k là có thể quét QR để chuyển khoản được rồi nên mình ưu tiên thực hiện mọi giao dịch qua MyVIB, vừa rất thuận tiện, nhiều ưu đãi lại còn có cơ hội nhận giải".

Các giải thưởng giá trị của chương trình Lucky Star gồm: 01 sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng, 10 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, 200 vali American Tourister, 300 tai nghe JBL sành điệu, 10.000 e-voucher Urbox 100.000 đồng cùng hàng ngàn voucher ưu đãi cộng lãi suất tiết kiệm trực tuyến 0,4%.

Chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam, MyVIB dành tặng iPhone 15 Pro Max cho khách hàng khi tham gia Lucky Star trong hai ngày 19 và 20/10/2023. Theo đó, 01 khách hàng sử dụng lượt tham gia Lucky Star nhiều nhất trong hai ngày diễn ra ưu đãi sẽ nhận được điện thoại iPhone 15 Pro Max 256 GB. 10 khách hàng sử dụng lượt tham gia Lucky Star nhiều tiếp theo sẽ nhận được evoucher Urbox trị giá 500.000 đồng.

Tặng 650.000 đồng cho bạn mới

Bạn Minh Anh (sinh viên tại Hà Nội) cho biết, bạn vừa đăng ký sử dụng trên MyVIB vào đầu tháng 9, ngay khi hoàn tất đăng ký và bắt đầu giao dịch, bạn đã nhận được quà tặng trị giá hàng trăm ngàn đồng vào tài khoản MyVIB Rewards trên ứng dụng.

Chỉ cần đăng ký MyVIB trực tuyến trong 3 phút mà không cần đến chi nhánh, khách hàng có thể nhận ngay quà tặng giá trị đến 650.000 đồng gồm: Nhận 50.000 đồng khi đăng ký và mở tài khoản Digi trên MyVIB; Nhận 50.000 đồng khi nạp tiền vào tài khoản từ 200.000 đồng; Nhận 50.000 đồng khi thực hiện thành công giao dịch đầu tiên từ 100.000 đồng với tài khoản Digi; Nhận 500.000 đồng cho lần đầu gửi tiền trực tuyến với giá trị từ 50 triệu đồng và kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Với 650.000 đồng quà chào bạn mới, khách hàng có thể thỏa sức đổi egift voucher mua sắm, ăn uống, du lịch từ các thương hiệu yêu thích hay đơn giản nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn ngay trên MyVIB.

Không chỉ dành tặng những giải thưởng hấp dẫn, ứng dụng còn đem đến nhiều ưu đãi giúp khách hàng càng giao dịch, càng có lợi như: Giảm đến 3% không giới hạn khi nạp tiền điện thoại trả trước; Giảm 10% khi nạp tiền gói cước data; Hoàn đến 30% và tặng thêm 30.000 đồng khi thanh toán điện/nước/ADSL; Hoàn 50.000 đồng khi thanh toán học phí SSC; …

MyVIB hiện cung cấp trên 100 tiện ích tài chính với mạng lưới hàng ngàn đối tác cung cấp dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch của khách hàng. Ứng dụng nhiều năm liền được vinh danh bởi các giải thưởng từ các tổ chức quốc tế uy tín như The Banker, The Asset, Global Finance Review và là Ứng dụng ngân hàng di động tăng trưởng nhanh bậc nhất Việt Nam năm 2023 do tạp chí International Finance bình chọn.

Tìm kiếm từ khóa "MyVIB" trên App Store, Google Play Store hoặc tải ứng dụng để tham gia chương trình ưu đãi tại đây.