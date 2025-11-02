Hơn nửa thế kỷ không tắm, “người đàn ông bẩn nhất thế giới” chết chỉ sau vài tháng chịu tắm rửa

Theo hãng thông tấn IRNA, cụ ông có biệt danh “Amou Haji” - một cách gọi thân mật dành cho người lớn tuổi - đã qua đời ngày 23/10/2022 tại ngôi làng Dejgah, thuộc tỉnh Fars ở miền Nam Iran.

Trong suốt cuộc đời, Haji sống cô độc trong một túp lều xi măng, toàn thân phủ đầy bụi bẩn và muội than. Truyền thông địa phương cho biết ông không hề tắm bằng nước hay xà phòng trong hơn 60 năm, sau khi trải qua “những cú sốc tinh thần” thời trẻ khiến ông từ chối việc làm sạch cơ thể.

Ảnh: AFP

Bài viết năm 2014 của Tehran Times tiết lộ thêm, Haji có lối sống kỳ dị: ông ăn xác động vật chết trên đường, hút tẩu nhồi phân súc vật và tin rằng sạch sẽ khiến mình mắc bệnh. Một số bức ảnh cho thấy ông còn hút nhiều điếu thuốc cùng lúc.

Tuy nhiên, theo IRNA, chỉ vài tháng trước khi qua đời, người dân trong làng đã thuyết phục được ông tắm lần đầu tiên sau hàng chục năm.

Sau khi Haji mất, “kỷ lục không tắm lâu nhất thế giới” có thể sẽ được chuyển cho một người đàn ông Ấn Độ tên Kailash “Kalau” Singh, người cũng được cho là không tắm suốt hơn 30 năm.

Theo Hindustan Times (2009), Singh sống tại một ngôi làng gần thành phố linh thiêng Varanasi, và cho rằng việc không tắm là một cách để giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn. Ông thay thế nước bằng “tắm lửa”, tức mỗi buổi tối nhóm lửa, hút cần sa và đứng một chân cầu nguyện thần Shiva.

Singh từng khẳng định: “Tắm lửa cũng giống như tắm nước vậy. Ngọn lửa sẽ giết chết tất cả vi trùng và bệnh tật trong cơ thể.”

Nguồn: The Guardian