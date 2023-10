Hôn nhân nhà Smith: Vợ công khai chuyện ngoại tình với người kém 21 tuổi, tự tiết lộ vụ ly thân và hành xử bất thường của Will Smith

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 11/10 với kênh Today, Jada Pinkett gây chấn động khi tiết lộ đã ly thân với chồng trong suốt 7 năm qua. Nữ diễn viên cho biết mối quan hệ trục trặc vì nhiều vấn đề và cả hai đều thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, họ hứa với nhau không bao giờ để chuyện ly hôn xảy ra. Thông tin này được nữ diễn viên công bố chỉ vài ngày trước khi cuốn hồi ký Worthy của cô được phát hành.

Will Smith và Jada Pinkett đã là vợ chồng hơn 26 năm.

Thời điểm ly thân trùng với ồn ào ngoại tình "phi công trẻ" bằng tuổi con trai



Cuộc hôn nhân giữa Will Smith và Jada Pinkett đã trải qua hơn 26 năm và là một trong những cặp sao bên nhau lâu nhất ở Hollywood. 2 người kết hôn từ năm 1997 và có hai con chung là Jaden (25 tuổi) và Willow (22 tuổi). Will Smith cũng có một con trai riêng tên Trey (33 tuổi) với vợ cũ Sheree Zampino. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ không hề êm đềm mà trải qua vô số thăng trầm. Trước đó, vợ chồng nhà Smith từng nhiều lần vướng ồn ào rạn nứt nhưng vẫn luôn xuất hiện chung và ủng hộ các dự án riêng của nhau.

Trong cuộc phỏng vấn với Today, Jada Pinkett chia sẻ giai đoạn căng thẳng nhất là khoảng năm 2016 khi 2 vợ chồng cùng cảm thấy rất mệt mỏi và đã nghĩ đến chuyện không muốn tiếp tục mối quan hệ nữa. Tuy nhiên, họ thỏa thuận sẽ không ly dị và luôn tìm cách để giải quyết các bất đồng.

Khoảng thời gian cặp sao ly thân cũng trùng thời điểm Jada Pinkett hẹn hò ca sĩ trẻ August Alsina - người bằng tuổi con trai riêng của chồng. Cô cũng không nhắc đến mối tình này khi tiết lộ chuyện đã ly thân với Will Smith suốt nhiều năm qua. Tờ Daily Mail đặt câu hỏi rằng liệu Alsina có phải là nguyên nhân khiến mối quan hệ của cặp sao rạn nứt đến mức "không khác gì ly dị thật, chỉ chưa ký vào đơn", theo như mô tả của chính Jada Punkett.

Jada Pinkett thú nhận hẹn hò ca sĩ trẻ August Alsina trong quãng thời gian trục trặc với Will Smith.

Chính Alsina là người để lộ thông tin về mối tình với công chúng. Nam ca sĩ khẳng định Will Smith biết và thậm chí ủng hộ mối quan hệ giữa anh với Jada. Năm 2020, trên chương trình talkshow Red Table Talk, Will Smith chất vấn vợ về các phát biểu của chàng ca sĩ trẻ. Jada Pinkett thừa nhận đó là sự thật. Tuy nhiên, cô đính chính Will Smith không "ủng hộ" hai người hẹn hò. "Chúng ta lúc đó chia tay. Sau đó, em vướng vào mối quan hệ phức tạp với August Alsina. Em đã rất đau khổ. Em nghĩ Alsina nói mối quan hệ được anh ủng hộ vì lúc đó chúng ta đang chia tay. Cậu ta muốn nói rõ rằng không phá hoại hạnh phúc gia đình chúng ta", Jada Pinkett nói với Will Smith. Nữ diễn viên cũng cho biết không gặp lại Alsina nhiều năm qua, sau khi hàn gắn tình cảm với chồng.



Sau buổi talkshow, Will Smith bị nhiều netizen trêu chọc suốt một thời gian dài vì vợ ngoại tình. Họ thường lấy hình ảnh gương mặt buồn bã của anh khi nghe vợ xác nhận tin đồn để chế ảnh. Trong quá khứ, Will Smith thường bày tỏ tình yêu với vợ và gia đình trên mạng xã hội. Nhiều người lấy lại những bài viết đó để mỉa mai nam diễn viên.

Biểu cảm của Will Smith sau khi nghe vợ thú nhận việc có quan hệ tình cảm với người khác.

Góc khuất cuộc hôn nhân kéo dài 26 năm



Sau khi Jada Pinkett thừa nhận từng có tình cảm với "người thứ ba", Will Smith cũng lên tiếng về chuyện gia đình với công chúng. Anh khẳng định cả 2 không theo chế độ một vợ, một chồng. Không chỉ mình Jada, bản thân Will Smith cũng từng thừa nhận đã có mối quan hệ ngoài luồng. Tuy nhiên, nam tài tử không tiết lộ những bí mật này với công chúng.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ năm 2021, nam diễn viên cho biết từ đầu vợ đã không muốn kết hôn nhưng nhận lời vì muốn làm anh vui. Đồng thời, nữ diễn viên lúc đó đang mang thai con đầu lòng của 2 người. “Jada không bao giờ tin vào hôn nhân truyền thống. Cô ấy lớn lên trong gia đình có mối quan hệ khác thường. Do đó, cô ấy lớn lên theo cách rất khác so với tôi", Will giải thích.

Will Smith cũng nhấn mạnh cách sống của vợ chồng mình không dành cho tất cả mọi người. Anh nói với GQ: "Chúng tôi đã trao cho nhau sự tin tưởng và tự do. Chúng tôi tin mỗi người phải tìm ra con đường riêng của mình. Hôn nhân không thể là nhà tù. Nhưng tôi không cổ súy cách sống này với ai khác. Tôi chỉ muốn nói rằng những trải nghiệm chúng tôi dành cho nhau và sự hỗ trợ vô điều kiện là định nghĩa cao nhất của tình yêu".

Nam diễn viên Alladin từng bị nghi ngờ ngoại tình với bạn diễn Margot Robbie. Cả 2 lộ nhiều ảnh đi chơi, ôm nhau thân thiết khi đóng chung bộ phim Focus (2015). Tuy nhiên, cặp sao không phản hồi về các ồn ào tình cảm lúc đó. Will Smith cũng từng cho biết rất hâm mộ Halle Berry và vũ công Misty Copeland. Tuy nhiên, anh khẳng định đó chỉ là những suy tưởng cá nhân chứ chưa từng có hành động gạ gẫm những người đó.

Will Smith và Margot Robbie từng vướng tin đồn hẹn hò.

Động thái khó hiểu của Will Smith



Nam diễn viên hiện vẫn im lặng một cách khó hiểu trước thông tin ly thân gây chấn động mà vợ đưa ra. Trước đó, nhiều người vẫn nghĩ gia đình Will Smith vẫn yên ấm dù có cách sống khác với số đông. Năm ngoái, anh gây chú ý khi lên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 để đánh MC Chris Rock vì dám trêu chọc căn bệnh rụng tóc của Jada Pinkett. Lúc đó, nhiều người khen ngợi Will Smith là người đàn ông yêu gia đình đến mức sẵn sàng mạo hiểm đánh đổi cả sự nghiệp. Đến chính Jada Pinkett ban đầu cũng tưởng rằng chồng mình đang đóng tiểu phẩm để tạo sóng truyền thông cho chương trình.

Khi thông tin hai người ly thân được công bố, nhiều netizen cũng đặt câu hỏi liệu nguồn cơn dẫn đến hành động bộc phát của Will Smith tại Oscar 2022 có phải nhằm bảo vệ vợ hay xuất phát từ những ức chế bên trong anh.

Cú tát gây chấn động của Will Smith tại lễ trao giải Oscar 2022.

Nhiều người cho rằng cú tát chính là biểu hiện rõ nhất của việc nam diễn viên bất ổn về tâm lý. Nhiều bạn bè cũng từng nhắn tin động viên và khuyên anh tìm chuyên gia để được tư vấn.



Vài ngày sau Oscar 2022, Will Smith công khai xin lỗi và nộp đơn xin rút khỏi hội đồng viện Hàn Lâm. Anh cũng bị cấm tới dự các buổi lễ trao giải trong 10 năm. Trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây, anh dành thời gian ra nước ngoài để tránh ồn ào, đi điều trị tâm lý và đóng phim ít hơn.