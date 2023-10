Hơn 1,7 triệu học sinh TP HCM nghỉ Tết Giáp Thìn bao nhiêu ngày?

Theo khung thời gian, kế hoạch năm học 2023-2024 của UBND TP HCM, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh được tính từ ngày 5-2-2024 (tức ngày 26 tháng chạp) đến hết ngày 18-2-2024 (tức mùng 9 tháng giêng).



Theo kế hoạch của UBND TP, ngày nghỉ lễ được quy định bởi Luật Lao động, nếu trùng vào ngày cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Hiệu trưởng các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp cho đơn vị đúng quy định. Như vậy, căn cứ vào lịch nghỉ Tết Nguyên đán kể trên, tính cả các ngày nghỉ cuối tuần trước và sau thời gian quy định, học sinh TP HCM được nghỉ tổng số 16 ngày.

Học sinh TP HCM nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 5-2-2024

So với năm học trước, học sinh TP HCM có thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 nhiều hơn 4 ngày. Năm học 2023-2024, TP HCM có hơn 1,7 triệu học sinh từ mầm non đến THPT, GDTX. Trong đó, bậc THCS có số lượng học sinh tăng đột biến với gần 42.000 học sinh so với năm học trước.

Cũng theo kế hoạch của UBND TP, tất cả các bậc học từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX thời gian bắt đầu học kỳ I từ 5-9-2023 đến 13-1-2024, có 18 tuần thực học và học kỳ II bắt đầu từ 15-1-2024 đến 25-5-2024, có 17 tuần thực học.

Riêng bậc tiểu học xét hoàn thành chương trình tiểu học trước 30-6-2024, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025 trước 31-7-2024.

Bậc THCS xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6-2024, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025 trước 31-7-2024.

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 ở bậc THPT trước ngày 31-7-2024.