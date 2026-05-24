Hơn 1/3 phụ nữ hối hận về lựa chọn bạn đời, lý do gây nhiều tranh cãi

Những ngày gần đây, mạng xã hội nhiều nước châu Á đồng loạt bàn tán về một nghiên cứu tình cảm vừa được công bố tại Mỹ. Cuộc khảo sát do công ty MyIQ thực hiện trên hơn 4.000 cặp đôi đã đưa ra một con số gây chú ý: hơn 1/3 phụ nữ cảm thấy mình đã “hạ thấp tiêu chuẩn” khi lựa chọn bạn đời.

Trong hơn 4.000 cặp đôi được khảo sát, 35% phụ nữ thừa nhận từng nghĩ rằng người mình đang ở cạnh không hoàn toàn là lựa chọn họ kỳ vọng ban đầu.

Không ít người cho biết cảm thấy hối hận sau khi lấy chồng.Ảnh minh họa.

Tại Việt Nam, sau khi thông tin được đăng tải, hàng loạt diễn đàn và MXH bắt đầu xuất hiện những cuộc thảo luận kéo dài hàng chục nghìn bình luận. Không ít phụ nữ thừa nhận họ đọc xong nghiên cứu thì thấy… thấp thoáng chính mình trong đó.

Chưa dừng lại ở đó, điều khiến nhiều người đồng cảm không nằm ở chữ “hối hận” đơn thuần, mà ở cảm giác rất khó gọi tên sau nhiều năm bước vào hôn nhân: Có gia đình, có con cái, cuộc sống nhìn bên ngoài vẫn ổn định nhưng sâu bên trong lại tồn tại một khoảng hụt hẫng mơ hồ.

Nhiều người nhận ra thứ họ tiếc nuối đôi khi không phải người đàn ông mình cưới, mà là phiên bản từng rất tự do, nhiều năng lượng và đầy mộng tưởng của chính mình trước kia.

Đó cũng là lý do phần bình luận dưới các bài đăng về chủ đề này nhanh chóng biến thành nơi để nhiều phụ nữ trải lòng về cuộc sống hôn nhân, về những đánh đổi sau khi trưởng thành và cả câu hỏi mà rất nhiều người từng nghĩ đến nhưng ít khi nói ra thành lời: “Nếu được chọn lại, liệu mình có kết hôn nữa không?”.

Người hối hận vì lấy chồng, người không hối hận nhưng nếu được chọn lại sẽ… không kết hôn

Điểm đáng chú ý nhất trong hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội là nhiều phụ nữ không hề kể về một cuộc hôn nhân quá bi kịch.

Không phải ai cũng sống với người chồng tệ bạc, vô tâm hay phản bội. Thậm chí có người còn khẳng định chồng mình rất tốt: biết chia sẻ việc nhà, yêu thương vợ con, hỗ trợ chăm con và không để vợ phải chịu quá nhiều áp lực một mình.

Nhưng điều khiến họ bâng khuâng lại nằm ở một chuyện khác: cảm giác bản thân đã dần đánh mất chính mình sau hôn nhân.

Một tài khoản chia sẻ: “Hiện tại không phải không hạnh phúc, chồng tôi rất thương vợ con, biết chia sẻ việc nhà và chăm con. Nhưng nếu được chọn lại tôi sẽ chọn độc thân và sống cuộc đời tự do hơn”.

Bình luận này nhận về lượng tương tác lớn vì nhiều người thấy mình trong đó. Có những phụ nữ không hề ghét hôn nhân, cũng không hối hận vì người đàn ông mình cưới. Chỉ là sau khi trải qua rồi, họ mới nhận ra bản thân hợp với sự tự do hơn tưởng tượng.

Sau kết hôn, cuộc sống của nhiều người gần như xoay quanh trách nhiệm: công việc, con cái, tài chính, hai bên nội ngoại, chăm sóc cảm xúc gia đình… Dần dần, những sở thích cá nhân, những kế hoạch tuổi trẻ hay cả cảm giác được sống cho mình cũng nhỏ lại theo thời gian.

Ảnh minh họa.

Một bình luận khác viết: “Từ lúc lấy chồng đến giờ tôi chưa bao giờ được sống cho bản thân mình. Chưa từng được làm công việc mình yêu thích, chưa từng được là chính mình”.

Trong khi đó, cũng có không ít người thừa nhận họ thật sự hối hận vì bước vào hôn nhân quá sớm hoặc chọn sai người. Có người tiếc vì tuổi trẻ từng tiêu xài hoang phí, chưa kịp đi đâu nhiều, chưa làm được điều mình muốn thì đã bước vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền và trách nhiệm gia đình.

Những bình luận của cư dân mạng:

“Ngày xưa tưởng lấy chồng sẽ bớt khổ, ai ngờ một ngàn nỗi khổ từ đó mà ra” .

- "Tôi hối hận vì quyết định lấy chồng 8 năm trước, chứ không hối hận vì có con. Ước gì mình được quay lại để sống khác đi”.

- “Tôi cũng vậy, giờ thoát ra cũng không được, mà ở lại ngày nào cũng như người vô hình”.

Không hối hận nhưng nếu quay lại thì nhiều người lại chọn không lấy chồng. Ảnh minh họa.

Ngày càng nhiều người không còn xem hôn nhân là “đích đến mặc định” của cuộc đời. Nhiều người hiện đại có công việc, có khả năng tự chủ tài chính và có nhiều lựa chọn sống hơn. Vì vậy sau khi kết hôn, họ bắt đầu tự hỏi: liệu đây có thực sự là cuộc sống mình mong muốn, hay chỉ là con đường quen thuộc mà ai rồi cũng đi?

Tuy nhiên ở chiều ngược lại, nhiều người cũng cho rằng mạng xã hội đang khiến con người dễ rơi vào cảm giác tiếc nuối cuộc sống mình không có.

Khi mỗi ngày đều nhìn thấy hình ảnh những cô gái độc thân tự do du lịch, tận hưởng cuộc sống hay theo đuổi đam mê trên internet, không ít phụ nữ đã kết hôn bắt đầu nghĩ: “Hay là mình đã chọn sai?”.

Nhưng thực tế, độc thân cũng không phải một “phiên bản hoàn hảo” của cuộc sống.

Đằng sau sự tự do là cô đơn, là áp lực tự lo mọi thứ, là cảm giác không có ai đồng hành lúc biến cố xảy ra. Có người độc thân nhiều năm cũng mệt mỏi không kém người đã kết hôn.

Bởi vậy, nhiều netizen cho rằng điều khiến con người dễ bất an nhất không hẳn là hôn nhân hay độc thân, mà là việc liên tục so sánh cuộc sống của mình với những phiên bản đẹp đẽ trên mạng xã hội.

Thực sự thì kết hôn có hạnh phúc hơn độc thân không?

Có lẽ đây là câu hỏi khiến rất nhiều người bâng khuâng sau khi đọc những chia sẻ kể trên.

Bởi nếu nhìn vào mạng xã hội, người ta sẽ thấy hai thái cực rất rõ: Người độc thân thì mong có một gia đình, còn nhiều người đã kết hôn lại thỉnh thoảng mơ về cuộc sống tự do trước đây.

Thực tế, càng trưởng thành, nhiều người càng hiểu không có lựa chọn nào hoàn hảo tuyệt đối.

Người kết hôn có thể có gia đình, có người đồng hành, có cảm giác thuộc về. Nhưng đổi lại là trách nhiệm, áp lực tài chính và việc phải hy sinh một phần tự do cá nhân.

Sau cùng, độc thân hay kết hôn cũng là một sự lựa chọn, đều có được - mất. Ảnh minh họa.

Người độc thân có thời gian cho bản thân, được tự quyết cuộc sống, được theo đuổi những điều mình thích. Nhưng đổi lại đôi khi là sự cô đơn, cảm giác thiếu kết nối hoặc áp lực phải tự gồng gánh mọi thứ.

Một cư dân mạng bình luận: “Độc thân hay kết hôn đều có cái giá riêng. Quan trọng là mình có chấp nhận cái giá đó hay không”.

Có lẽ điều khiến chủ đề này gây đồng cảm mạnh không nằm ở chuyện phụ nữ ghét hôn nhân, mà ở chỗ rất nhiều người trưởng thành đều từng có lúc nhìn lại và tự hỏi : “Nếu ngày đó mình chọn khác đi thì sao?”.

Sau cùng, điều nhiều phụ nữ tiếc nuối đôi khi không phải người đàn ông họ cưới, mà là phiên bản của chính mình từng rất tự do, nhiều mơ mộng và đầy khả năng.

Hôn nhân không sai. Độc thân cũng không sai.

Chỉ là mọi lựa chọn trong cuộc sống đều đi kèm với một điều gì đó phải đánh đổi.