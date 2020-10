Hội siêu anh hùng Marvel và DC "kéo bầy" đi cứu thế giới tận 12 lần ở 16 tháng tới, mọt phim chuẩn bị cháy túi từ giờ đi là vừa!

Lịch chiếu dày đặc của các bộ phim Marvel và DC trong thời gian tới:

19/03/2021: Morbius (Sony Pictures)

07/05/2021: Black Widow (Marvel Studios)

25/06/2021: Venom: Let There Be Carnage (Sony Pictures)

09/07/2021: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Marvel Studios)

06/08/2021: The Suicide Squad (DC Films)

05/11/2021: The Eternals (Marvel Studios)

17/12/2021: Phần tiếp theo của Spider-Man: Far From Home (Sony Pictures và Marvel Studios)

11/02/2022: Thor: Love and Thunder (Marvel Studios)

04/03/2022: The Batman (DC Films)

25/03/2022: Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Marvel Studios)

06/05/2022: Black Panther II (Marvel Studios)

08/07/2022: Captain Marvel 2 (Marvel Studios)