Hội An áp quy định mới với khách tham quan từ ngày 15/5

Sáng 10/5, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An (Quảng Nam) thông tin về việc mở rộng không gian phố đi bộ và xe không động cơ tại tuyến đường Phan Châu Trinh, Hội An.

Đề án “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ” được tổ chức tại Khu phố cổ Hội An từ năm 2004 đến nay, là một sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo của Hội An, được du khách quan tâm hưởng ứng.

Du khách tham quan phố cổ Hội An.

Nhằm mở rộng không gian hoạt động và làm đa dạng các sản phẩm văn hóa, du lịch để mang đến nhiều trải nghiệm hơn nữa dành cho du khách, sau nhiều lần khảo sát và lấy ý kiến của nhân dân trong khu vực, thành phố Hội An triển khai thực hiện mở rộng không gian đề án “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ” tại tuyến đường Phan Châu Trinh.

Theo lộ trình, giai đoạn 1 sẽ áp dụng từ ngày 15/5. Thời gian hoạt động từ 17h30 đến 21h30 mùa hè và đến 21h mùa đông, vào tất cả các ngày trong tuần. Không gian hoạt động: Từ ngã tư đường Nguyễn Huệ - Phan Châu Trinh đến ngã ba đường Cao Hồng Lãnh - Phan Châu Trinh.

Giai đoạn 2 dự kiến thực hiện từ ngày 1/1/2024. Thời gian hoạt động: từ 15g đến 21g30 mùa hè và đến 21g mùa đông, vào tất cả các ngày trong tuần. Không gian hoạt động là từ ngã ba đường Hoàng Diệu - Phan Châu Trinh đến ngã ba đường Cao Hồng Lãnh - Phan Châu Trinh.

Song song với việc mở rộng không gian đề án, thành phố cũng đưa vào các hoạt động trải nghiệm văn hóa, trình diễn nghệ thuật để phục vụ nhân dân và du khách như: “Hát bội” tại Văn chỉ Minh Hương; nhóm nhạc “Cung đàn xưa” tại số 49 đường Phan Chu Trinh; không gian trà đạo, dập tranh giấy dó, vẽ đầu lân - mặt nạ ông Địa tại Đình Hội An; trò chơi dân gian tại Hồ Pháp Bảo; giao lưu bóng rổ, dạy tiếng Hoa tại Hội quán Ngũ Bang…

Thành phố cũng tiến hành bố trí các điểm giữ xe không thu phí cho người dân sinh sống trong khu vực, các điểm giữ xe cho du khách, các điểm trung chuyển xe du lịch và kiện toàn hệ thống nhà vệ sinh công cộng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Thành phố Hội An kỳ vọng, Đề án mở rộng “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ” tại tuyến đường Phan Châu Trinh sẽ tạo thêm một không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch, ẩm thực hấp dẫn; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế lưu lượng xe cộ, khói bụi và tiếng ồn tại khu vực trung tâm; xây dựng hình ảnh Hội An - điểm đến du lịch xanh, an toàn, thân thiện trong mắt nhân dân và du khách.