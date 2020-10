Học trò Lisa (BLACKPINK) dance cover Lovesick Girls khiến fan "ná thở", leo thẳng luôn lên hot search Weibo

Sau khoảng 10 ngày sản phẩm Lovesick Girls của BLACKPINK được ra mắt, mới đây cô nàng Khổng Tuyết Nhi - thành viên nhóm nhạc THE9 bước ra từ show sống còn Thanh Xuân Có Bạn 2 và cũng là học trò cũ của Lisa đã thực hiện clip dance cover ca khúc này.

Ngay từ thời điểm còn tham gia Thanh Xuân Có Bạn, Khổng Tuyết Nhi đã được đánh giá là thí sinh sở hữu nhan sắc cùng khả năng vũ đạo vượt trội. Thế nên ngay khi tung ra bản dance cover, từ khoá Khổng Tuyết Nhi dance cover Lovesick Girls đã lọt top 26 hot search trên Weibo.

Clip Khổng Tuyết Nhi dance cover Lovesick Girls của BLACKPINK

Khổng Tuyết Nhi tự tin dance cover Lovesick Girls trong studio

Từng động tác vũ đạo của BLACKPINK đều được cô nàng nhảy cực khớp sao y bản chính

Không chỉ gây ấn tượng về vũ đạo mà thần thái của Khổng Tuyết Nhi cũng được nhiều người đánh giá cao

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Snow Snow của tôi đỉnh quá.

- Nhìn Tuyết Nhi nhảy mà tôi không muốn rời mắt luôn á.

- Lọt top hot search rồi nha quý vị.

- Không hổ danh Khổng Tuyết Nhi, nhìn muốn ná thở luôn.

- Nhảy đỉnh quá đi à.

Trước khi thu hút sự quan tâm ở Thanh Xuân Có Bạn 2, Khổng Tuyết Nhi từng tham gia một cuộc thi do JYP tổ chức vào năm 2012 và giành suất trở thành thực tập sinh của công ty giải trí này. Nhiều video cũ cho thấy nữ trainee sinh năm 1996 từng tập luyện chung với Tzuyu, Momo, Sana. Ngay từ thời điểm ấy Khổng Tuyết Nhi đã bộc lộ kĩ năng nhảy tương đối hoàn thiện, không hề kém cạnh các thành viên TWICE.

Khổng Tuyết Nhi (áo khoác xanh) tập luyện cùng Tzuyu (TWICE)

Bên cạnh đó, cô nàng Khổng Tuyết Nhi cũng là một BLINK chính hiệu khi thường xuyên dance cover các bản hit của BLACKPINK. Cũng cách đây không lâu, Khổng Tuyết Nhi đã cùng các thành viên trong THE9 là Hứa Giai Kỳ, Đới Manh và Hứa Dương Ngọc Trác cùng nhau dance cover How You Like That. Hay thời điểm còn là thực tập sinh, Khổng Tuyết Nhi cũng từng khiến các fan thích thú khi dance cover Kill This Love hay DDu-Du-DDu-Du.

Clip thí sinh Thanh Xuân Có Bạn 2 dance cover "How You Like That"

Clip Khổng Tuyết Nhi dance cover Kill This Love, DDu-Du-DDu-Du...

Lovesick Girls là sản phẩm âm nhạc nằm trong THE ALBUM - full album đầu tay của BLACKPINK. Mới đây nhất, 4 cô gái nhà YG đã không làm fan thất vọng khi THE ALBUM của họ "hạ cánh" ở vị trí thứ 2 trên Billboard 200. Vị trí Á quân Billboard 200 của BLACKPINK là thứ hạng cao nhất mà 1 nhóm nữ Kpop đạt được trên BXH danh giá này. Không chỉ có vậy, 4 cô gái nhà YG còn lập kỷ lục chưa nhóm nữ nào đạt được sau 12 năm.

Theo Billboard, THE ALBUM đạt được 110.000 album tương đương trong tuần đầu tiên kết thúc vào 8/10. Lượng album truyền thống là 81.000 bản, đơn vị TEA là 2.000 và SEA là 26.000, tương đương với 40,3 triệu lượt stream audio theo yêu cầu.



MV Lovesick Girls - BLACKPINK

BLACKPINK lập kỷ lục cho các nhóm nữ sau 12 năm trên Billboard 200

Nguồn: FB, YouTube - Ảnh: Internet, cắt từ clip