Học sao Hàn diện quần tất đen để chân thon thả, phong cách thêm sang trọng

Bước sang mùa lạnh, quần tất đen là món phụ kiện được nhiều sao nữ Hàn yêu thích. Quần tất đen không chỉ góp phần giữ ấm chân khi chị em diện đồ ngắn, món thời trang này còn đem đến hiệu quả nâng tầm phong cách. Cụ thể, nhờ tông màu tối, quần tất đen giúp che nhược điểm, đồng thời tạo hiệu ứng chân thon dài hơn.

Bên cạnh đó, quần tất đen còn ghi điểm ở sự quyến rũ và giúp tổng thể trang phục thêm sang trọng, tinh tế. Với nhiều ưu điểm như vậy, quần tất đen đã và đang phủ sóng style mùa lạnh của các mỹ nhân Hàn.

Jennie tham dự show Chanel với một set đồ đồng bộ. Không thể phủ nhận là nhờ chọn quần tất đen, tổng thể trang phục của Jennie thêm phần nổi bật. Ngoài ra, món phụ kiện này cũng tôn lên nét nữ tính, quyến rũ của nữ thần tượng. Jennie khéo léo kết hợp quần tất đen với một đôi boots cao cổ để set đồ thêm phần cuốn hút.

Momo khoe khéo đôi chân nuột nà tại show Miu Miu. Nữ thần tượng nhóm TWICE diện váy ngắn với quần tất đen và đi boots thấp cổ. Công thức này có sự đơn giản nhưng vẫn rất ấn tượng và sang trọng.

Rosé diện set đồ gồm áo trắng kết hợp với blazer dáng rộng và chân váy bút chì. Với set đồ mang tông màu đen và trắng làm chủ đạo, Rosé đã tạo điểm nhấn với quần tất đen, khuyên tai tròn và vòng tay to bản. Nhờ vậy, tổng thể của Rosé không chỉ tinh tế mà còn có sự sang trọng, đẳng cấp.

Han So Hee diện một biến tấu đầy phá cách của quần tất đen, đó là tất lưới. Món phụ kiện này giúp outfit gồm áo crop top màu đỏ, chân váy ngắn denim của Han So Hee thêm bụi bặm, "cool ngầu". Nàng nào yêu thích phong cách cá tính hãy tham khảo ý tưởng diện đồ này từ Han So Hee.

Set đồ gồm áo sơ mi trắng và váy gile của Joy ghi điểm ở sự ngọt ngào, xen lẫn vẻ yêu kiều, thanh lịch. Đôi loafer rất phù hợp với nét cổ điển của tổng thể outfit. Quần tất đen góp phần tôn đôi chân thon dài, đồng thời cộng thêm điểm sang trọng cho bộ đồ.

Tiffany "hack" tuổi thành công với set đồ gồm áo crop top kết hợp với chân váy họa tiết. Bộ trang phục còn toát lên vẻ quyến rũ, nhất là khi Tiffany hoàn thiện outfit với một chiếc quần tất đen.

Chị em đừng ngại diện những chiếc quần tất họa tiết. Món thời trang này sẽ tạo sự phá cách và nổi bật cho bộ đồ. "Bí kíp" chinh phục quần tất họa tiết là kết hợp cùng trang phục tối giản và đi giày cao gót mũi nhọn. Song Hye Kyo đã có được vẻ ngoài đầy sang trọng, tinh tế mà vẫn thời thượng khi chọn công thức diện đồ này.

Joy diện một bộ cánh tối màu sang trọng với váy hoa kết hợp với áo khoác dáng lửng, rồi đi boots cao cổ. Quần tất đen chỉ là mảnh ghép nhỏ của set đồ nhưng vẫn góp phần nâng tầm phong cách.

Lấy cảm hứng từ phong cách của các mỹ nhân Hàn, chị em có thể diện quần tất đen khi hoàn thiện style thường ngày. Cụ thể, với set đồ rất đơn giản gồm áo sơ mi trắng và chân váy da, chiếc quần tất đen đã tạo điểm nhấn sang trọng, thời thượng cho bộ đồ.

Công thức áo trench coat kết hợp với mũ nồi mang đến nét thanh lịch, yêu kiều như tiểu thư cho người diện. Bộ trang phục thêm phần tinh tế nếu bạn đi tất đen và boots cao cổ. Ý tưởng diện đồ này còn cho hiệu quả "hack" dáng tối ưu.

Bộ trang phục gồm sơ mi trắng, áo len mỏng màu xám và quần tất có sự trẻ trung, ngọt ngào. Bộ đồ thêm thời thượng, "cool ngầu" khi người diện chọn quần tất đen. Cuối cùng, đôi giày Mary Jane đã tăng thêm điểm sang xịn mịn cho outfit.