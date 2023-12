Học Dương Lâm "đu trend" gánh mì và cái kết ẵm ngay 113 triệu đồng

Những điều "độc, lạ" tại đấu trường Truy Tìm Cao Thủ Đội Mì

Không phải thử thách chế biến món ăn mới, cũng chẳng phải cuộc thi ăn mì nhanh, mà thử thánh Đội thùng Mì Kokomi Đại chính là thử thách "độc lạ" đang khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú tham gia gần đây

Là một "đấu trường" mới mẻ do Mì Kokomi tổ chức, "Truy Tìm Cao Thủ Đội Mì" là sân chơi độc lạ cho các "tráng sĩ" khắp nơi thử thách sức mạnh và sự khéo léo, làm sao đội càng nhiều mì Kokomi Đại càng tốt. Và vốn chẳng còn xa lạ với các bạn học sinh, sinh viên, nhóm công nhân tài xế hay những người lúc nào cũng "ăn một gói thì đói mà ăn hai gói thì no", mì Kokomi Đại Một Gói Rưỡi với kích thước to gấp rưỡi gói mì 75gr sẽ là nhân tố khiến cho thử thách đội mì trở nên hấp dẫn, kịch tính và cam go hơn.

Đấu trường "Truy Tìm Cao Thủ Đội Mì" cũng là sân chơi mở ra không gian sáng tạo, nơi mỗi người chơi có thể tự do thể hiện mình qua những màn trình diễn hài hước và độc đáo nhất. Đây cũng là dịp để người tham gia thoải mái "bung lụa" và tự tạo cho mình những phút giây vừa "xả stress" mà cũng vừa là những khoảnh khắc "để đời".

Đặc biệt, thử thách càng bắt đầu trở nên "hot hòn họt" hơn khi có sự xuất hiện của "anh Dương Lâm Đồng Nai". Với tính cách dí dỏm và gần gũi, cùng "skill" đội mì có 1-0-2, Dương Lâm đã nhanh chóng trở thành tâm điểm và làm đấu trường Truy Tìm Cao Thủ Đội Mì trở nên sôi động ngay từ những ngày đầu tiên.

Sốt "rần rần" với giải thưởng 113 triệu đồng

Bên cạnh thử thách thú vị, những phần thưởng "đỉnh của chóp" chính là thứ khiến cho cuộc thi Truy Tìm Cao Thủ Đội Mì Kokomi Đại trở nên "rần rần" hơn bao giờ hết. Nổi bật chính là giải thưởng khủng lên đến 113 triệu đồng dành cho cao thủ đội nhiều thùng mì nhất và có những màn thể hiện độc đáo nhất

Bên cạnh đó, những ai tham gia thử thách còn cơ cơ hội trở thành chủ nhân của những phần thưởng siêu xịn sò hàng tuần với loạt 112 Giải May Mắn, được trao thông qua Minigame trên Fanpage của Mì Kokomi. Chỉ cần đội được ít nhất 4 thùng Mì Kokomi, người chơi sẽ dễ dàng "ẵm" giải thưởng bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt và kèm theo một thùng Mì Kokomi Đại Một Gói Rưỡi Tôm Chua Cay.

Nếu bạn muốn rinh giải thưởng chấn động thì tham gia ngay cuộc thi Truy Tìm Cao Thủ Đội Mì của Mì Kokomi Đại, chỉ với các bước đơn giản sau:

Bước 1: Quay clip đội càng nhiều thùng Mì Kokomi Đại càng tốt, đội tối thiểu 4 thùng trong ít nhất 10 giây mà không dùng tay để vịn vào thùng. Thùng mì phải có đủ số lượng gói mì bên trong. Sau khi quay video đội mì, truy cập đường dẫn sau [https://bit.ly/4aw8bN6] hoặc vào ứng dụng CapCut gõ tìm kiếm "CAO THỦ ĐỘI MÌ". Ngoài ra, bạn cũng có thể đăng tải dưới hình thức video thông thường.

Bước 2: Đăng video hoàn thiện lên trang mạng xã hội như Facebook, Tiktok cá nhân ở chế độ công khai, kèm theo hashtag: #KOKOMIDai #MiKOKOMI #TruyTimCaoThuDoiMi

Bước 3: Theo dõi video dự thi của mình được đăng tải trên Fanpage Mì Kokomi. Thời gian tham gia: Từ ngày 15/12/2023 đến hết 15/01/2024

Tất cả thí sinh hoàn toàn có thể sử dụng bất kỳ loại Mì Kokomi nào để tham dự. Nhưng mách bạn một bí quyết để chiến thắng chính là hãy sử dụng thùng Mì Kokomi Đại Một Gói Rưỡi khi tham gia thử thách để có ngay 1,5 điểm thay vì chỉ 1 điểm khi sử dụng thùng Mì Kokomi thường.

Nếu bạn là người luôn săn lùng những thách thức để phá vỡ giới hạn bản thân, hoặc đơn giản là yêu thích sự khéo léo, thì cuộc thi Truy Tìm Cao Thủ Đội Mì của Mì Kokomi Đại chính là một sân chơi dành cho bạn. Còn chần chừ gì nữa, thách đấu ngay với Dương Lâm, khoe tài năng đội mì "độc nhất vô nhị" của mình và ẵm giải thôi nào!

Box thông tin

Từ ngày 15/12/2023 - 15/1/2024, Kokomi Đại triển khai cuộc thi Truy Tìm Cao Thủ Đội Mì với giải thưởng cao nhất lên đến 113 triệu đồng và 112 giải thưởng May Mắn 1 triệu đồng và 1 thùng Mì Kokomi Đại Một Gói Rưỡi tôm chua cay!

Thông tin chi tiết chương trình có tại: LINK

Kết quả sẽ được công bố hàng tuần thông qua livestream quay số may mắn tại fanpage: LINK FANPAGE

Sản phẩm được phân phối bởi Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Masan

Tòa nhà Mplaza, 39 Đ. Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh