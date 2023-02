Học được gì từ thành phố người dân có tuổi thọ cao ấn tượng?

Cụm từ ‘Vùng Xanh’ đang trở nên ngày càng phổ biến. Nếu bạn chưa từng nghe đến cụm từ này, thì đây là năm khu vực trên thế giới được cho là có mật độ người sống đến 100 tuổi cao nhất thế giới, theo Eatthis.

Hiện tại có năm Vùng Xanh được ghi nhận trên thế giới là Icaria (Hy Lạp), vùng Ogliastra ở Sardinia (Ý), Nicoya (Costa Rica), Loma Linda (Mỹ) và Okinawa (Nhật Bản).

Là một trong năm Vùng Xanh nổi tiếng, thành phố Loma Linda nằm giữa Thung lũng San Bernardino, bang California, nước Mỹ, là nơi ở của 21.000 người. Theo CNN, người dân tại đây thường sống lâu hơn 8-10 năm so với người Mỹ nói chung.

Theo các chuyên gia, lý do là Loma Linda là một trong những nơi có mật độ người theo Cơ Đốc Phục Lâm đông nhất thế giới. Tôn giáo này yêu cầu một lối sống lành mạnh và hết mình với cộng đồng – những điều có thể góp phần kéo dài tuổi thọ.

Người dân 'Vùng Xanh' thường có chế độ ăn lành mạnh, tốt cho sức khỏe. (Ảnh minh họa)

'Tôi chưa bao giờ bị căng thẳng'

Vào năm 2015, trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Tiến sĩ, Bác sĩ Ellsworth Wareham, người sống tại Loma Linda nói: "Theo như tôi được biết, căng thẳng là một thứ được tạo ra".

Lúc đó, ông Wareham 100 tuổi và vẫn cắt cỏ trước sân nhà. Ông là một tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm.

"Tôi chưa bao giờ bị căng thẳng", Wareham chia sẻ. "Tôi có một triết lý: Bạn luôn cố gắng hết sức có thể. Với những điều bạn không thể thay đổi, đừng nghĩ đến chúng nữa".

Là một bác sĩ phẫu thuật tim, ông Wareham đã hỗ trợ các ca phẫu thuật cho đến khi ông 95 tuổi và nói rằng ông vẫn có thể phẫu thuật ở tuổi 100.

"Tôi có thể làm phẫu thuật tim ngay bây giờ. Tay tôi vẫn rất vững, mắt tôi tinh tường. Huyết áp của tôi là 117. Tôi không nhận thấy trí tuệ hay tinh thần của mình bị suy giảm theo tuổi tác", bác sĩ Wareham nói. "Nếu bạn đưa cho tôi thứ gì đó để ghi nhớ, tôi sẽ ghi nhớ nó nhanh như khi tôi 20 tuổi."

Vai trò của ăn chay

Ông Wareham đã qua đời vào năm 2018, ở tuổi 104. Giống như 10% cộng đồng Cơ Đốc Phục Lâm, Wareham là một trong những người theo chế độ ăn thuần chay. 30% khác là những người ăn chay lacto-ovo, nghĩa là vẫn ăn sữa và trứng, trong khi 8% khác ăn cá nhưng không ăn thịt. Ăn chay phổ biến đến mức bạn không thể mua thịt tại các quán ăn tự phục vụ ở trường đại học và trung tâm y tế.

Tiến sĩ Michael Orlich là điều tra viên chính của Nghiên cứu Sức khỏe Cơ Đốc Phục Lâm-2, chuyên xem xét mối liên hệ giữa lối sống lành mạnh và bệnh tật ở 96.000 tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm ở Mỹ và Canada. Ông cho biết: "Ngay cả những người không ăn chay thuộc cộng đồng này cũng ít ăn thịt. Trung bình những người không ăn chay chỉ ăn khoảng 57 gram thịt mỗi ngày, khá ít".

Vì sao số thịt này được đánh giá là ít? Dựa trên số liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ về lượng thịt bán ra, vào năm 2018, mỗi người Mỹ tiêu thụ 100.7 kg thịt đỏ và thịt gia cầm. Để so sánh, những người Cơ Đốc Phục Lâm không ăn chay trong nghiên cứu trên tiêu thụ chỉ dưới 20.9 kg thịt một năm.

Một món ăn chay với rau củ và đậu.

Ăn chay mang lại kết quả gì? Rõ ràng là cân nặng được kiểm soát tốt hơn. Tiến sĩ Orlich cho biết những người ăn thuần chay trong nghiên cứu có chỉ số khối cơ thể (BMI) trung bình là 23, thấp hơn nhiều so với ngưỡng thừa cân của WHO (BMI lớn hơn hoặc bằng 25). Còn những người ăn thịt - bất kể họ ăn ít như thế nào - có chỉ số BMI trung bình là 29, gần chạm ngưỡng béo phì của WHO (BMI lớn hơn hoặc bằng 30).



Tiến sĩ Orlich cho biết thêm: "Trong Nghiên cứu Sức khỏe Cơ đốc Phục Lâm-2 của chúng tôi, những người ăn chay có xu hướng có huyết áp thấp hơn, cholesterol LDL thấp hơn, ít mắc hội chứng chuyển hóa và ít mắc bệnh tiểu đường hơn".

"Những người ăn chay có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng thấp hơn khoảng 22%. Nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt cũng thấp hơn".

Lối sống lành mạnh

Có nhiều yếu tố quan trọng khác có thể góp phần kéo dài tuổi thọ ở Loma Linda. Chỉ 1% cộng đồng Cơ Đốc Phục Lâm trong nghiên cứu hút thuốc. Họ không hoặc ít khi uống rượu. Tập thể dục hằng ngày trong không khí trong lành của thiên nhiên là bài tập tiêu chuẩn. Nhà thờ khuyến khích một cuộc sống vì cộng động, vì vậy các công việc tình nguyện, nhân đạo rất thường gặp, điều góp phần tạo nên ý thức cộng đồng.

Tôn giáo rất quan trọng với cuộc sống của họ. Những người theo đạo Cơ Đốc Phục Lâm có "cuộc hẹn hằng tuần với Chúa", trong đó họ đến nhà thờ, không làm việc và dành cả ngày để nghỉ ngơi và lấy lại năng lượng.

"Nếu cuộc sống của bạn là do Chúa định hướng, đừng can thiệp vào công việc của Chúa, Chúa là một người vĩ đại", Wareham nói với CNN. "Điều này giúp bạn thoát khỏi căng thẳng."

Nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm của Đại học Loma Linda tại thành phố Loma Linda, Mỹ.

Một loạt các nghiên cứu khác đã xem xét 20.000 tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm và thấy rằng chính mối liên kết của họ với nhà thờ đã tạo tiền đề cho các thói quen lành mạnh và cảm xúc lành mạnh.



Kelly Morton, giáo sư y khoa và tâm lý học tại Đại học Loma Linda, cho biết: "Những người theo tôn giáo này có chế độ ăn uống lành mạnh hơn, tập thể dục nhiều hơn, tinh thần thoải mái hơn và ít trầm cảm hơn. Và họ sống lâu hơn."

Giáo sư Morton đi sâu vào một nghiên cứu phân tích khả năng phục hồi của những thành viên cao tuổi nhất trong cộng đồng, những người trên 100 tuổi. Một lần nữa, cô và các cộng sự phát hiện ra rằng sự tham gia vào các hoạt động tôn giáo là một yếu tố quan trọng đối với tuổi thọ.

Không bao giờ là quá muộn

Rất ít người trong chúng ta thực hành đủ những thói quen sống lành mạnh kể trên. Nhưng tiến sĩ Orlich nói không bao giờ là quá muộn để bắt đầu.

Ông phân tích: "Phần lớn bằng chứng cho thấy việc thay đổi một số thói quen đơn giản có thể tạo ra sự khác biệt to lớn về nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng và khả năng sống lâu. Cơ thể có một khả năng đáng kinh ngạc là tự chữa lành ở một mức độ nào đó".

Lấy hút thuốc làm ví dụ. Tiến sĩ Orlich nói: "Nếu bạn đã ngừng hút thuốc trong hơn 20 hoặc 30 năm, bạn sẽ khó phân biệt được bạn với một người chưa bao giờ hút thuốc".

Và nếu bạn là một người lười biếng, tin tốt là bắt đầu bất kỳ loại bài tập nào cũng đều có lợi.

Tiến sĩ Orlich nói: "Điều đầu tiên bạn có thể làm là chuyển từ không tập thể dục sang tập vừa phải, chẳng hạn như đi bộ vừa phải vài lần một tuần. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu áp dụng lối sống lành mạnh. Mọi người thường có thể nhận được những lợi ích ấn tượng ngay cả trong một khoảng thời gian ngắn".

(Nguồn: CNN, Eatthis)