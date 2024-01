Hoàng Uyển - Từ nguyên liệu thiên nhiên bản địa đến sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, sắc đẹp

Thời gian gần đây, cái tên Hoàng Uyển bất ngờ gây chú ý trên thị trường và các diễn đàn phụ nữ. Không chỉ bởi sự chỉn chu đẹp mắt từ bao bì mà còn bởi sự an toàn, lành tính, hiệu quả từ các sản phẩm của Hoàng Uyển - đó cũng là giá trị mà thương hiệu theo đuổi và mang đến cho khách hàng.



Tự hào sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp made in Vietnam

Yếu tố Việt Nam ghi dấu ấn rõ rệt trong từng sản phẩm của Hoàng Uyển. Không quá khi nói rằng nhìn vào bảng thành phần của thương hiệu này, bạn sẽ thấy không khác gì nhìn vào một tấm bản đồ về các sản vật đặc trưng của vùng Tây Bắc Việt Nam. Những nguyên liệu thô được Hoàng Uyển chọn lọc trải qua quá trình sản xuất theo tiêu chí của Bộ Y tế, áp dụng những công nghệ tối tân hàng đầu để giữ lại chất lượng của dược liệu.

Sự kết hợp của gừng gió, nghệ bọ cạp, sâm đương quy, rượu gạo giúp làm mờ vết thâm rạn da, sáng da cho mẹ bầu và mẹ sau sinh

Hãy thử nhìn vào một ví dụ: Rượu gừng, nghệ hạ thổ có khả năng khử mùi, làm sạch da srất tốt cho các mẹ ngay sau khi sinh. Tuy nhiên rượu gừng nghệ trên thị trường làm da rất vàng, dễ làm hỏng quần áo, chưa kể mùi không dễ chịu và đa số các sản phẩm này là thủ công nhà làm không đảm bảo. Với sản phẩm cốt gừng nghệ Ích Khang Hậu, thay vì sử dụng nghệ thông thường, Hoàng Uyển sử dụng nghệ bọ cạp thì tính công hiệu, tác động không chỉ cao gấp nhiều lần mà còn loại bỏ được tình trạng vàng da khi sử dụng. Ngoài ra, sản phẩm còn có sâm đương quy và linh chi sừng hươu tạo nên mùi thơm tự nhiên rất dễ chịu.

Hoàng Uyển không muốn bỏ phí nguồn tài nguyên thực vật giàu có, tốt lành mà Việt Nam được thiên nhiên ưu ái ban tặng

Tận dụng thế mạnh thời đại để mang đến sản phẩm ưu việt

Trên thực tế, rất nhiều gia đình Việt hiện nay vẫn sử dụng các phương pháp truyền thống, thủ công để chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp như đun nước lá, đắp lá, xông… Ở đây, chúng ta không phủ nhận hoàn toàn tính hiệu quả của các kinh nghiệm dân gian. Tuy nhiên những phương pháp này ngày càng thể hiện nhiều hạn chế như: mất thời gian, chứa nhiều rủi ro trong quá trình thực hiện: nguyên liệu khó tìm, nguyên liệu chứa chất bảo vệ thực vật, sai liều lượng, sai quy chuẩn, không đảm bảo vệ sinh chế biến, bỏng….

Các phương pháp thủ công truyền thống chứa nhiều rủi ro, mất thời gian và khó kiểm soát tính hiệu quả

Làm sao để tối ưu hóa sự kết hợp giữa nguyên liệu và công thức, cụ thể là sử dụng các dược liệu quý Tây Bắc cùng nhiều bài thuốc dân gian lâu đời trong chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp? Câu trả lời chính là: sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại với những kiểm định gắt gao hàng đầu.



Đưa các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp được sản xuất theo dây chuyền đảm bảo an toàn tới người tiêu dùng.

Không chọn hướng đi dễ dàng dẫu biết rằng luôn có những lựa chọn giá thành rẻ lại mang đến sự thay đổi nhanh chóng, Hoàng Uyển luôn chú trọng đến sự an toàn của khách hàng: không sử dụng những thành phần hoá học có khả năng ảnh hưởng tới sức khoẻ như parabel, cồn, hương liệu nhân tạo... Đối với các sản phẩm cho trẻ em, thương hiệu còn ứng dụng công thức "No Tears – Không cay mắt". Cái tên Hoàng Uyển được đông đảo các mẹ ưa chuộng một phần cũng chính vì sự an toàn này.



Lan tỏa cảm hứng sống khỏe đẹp cho phụ nữ

Giám đốc Trần Uyên Phương chia sẻ thêm, Hoàng Uyển kỳ vọng trở thành một trong các thương hiệu Việt truyền cảm hứng sống khỏe và đẹp đến chị em phụ nữ bằng chính sản phẩm đa dạng từ nguyên liệu của Việt Nam. Không kỳ vọng những thứ vĩ mô, mỗi bước đi của Hoàng Uyển đều tập trung vào sứ mệnh của mình là đưa các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp sạch, được sản xuất theo dây chuyền đảm bảo an toàn tới gia đình Việt. Hiện nay, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm các sản phẩm của Hoàng Uyển trên các kênh online như Shopee, fanpage cũng như tại các cửa hàng chăm sóc mẹ và bé, đơn vị chăm sóc mẹ và bé trên các thành phố lớn.

Hoàng Uyển trực thuộc Công ty TNHH MAMA LOVE có trụ sở tại LK12-No12, ngõ 107 Nguyễn Viết Xuân, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.