Hoàng Thùy xả ảnh bikini khoe vòng 1 căng đầy giữa drama bị đồng nghiệp chửi

Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, Hoàng Thùy đã tái xuất trên sàn catwalk với vai trò vedette trong Chung kết một show thực tế, trong phần biểu diễn BST thời trang của NTK Chung Thanh Phong. Tuy nhiên, số của Hoàng Thùy không thể tránh khỏi drama khi làng mốt lại xôn xao đoạn clip cô bị đồng nghiệp móc mỉa, nhận xét kém duyên phía sau cánh gà.



Cụ thể, trong lúc Hoàng Thùy diễn cặp cùng Minh Tú phần kết show, một giọng nói vang lên phía sau hậu trường bàn luận về phần trình diễn: "Sao kì vậy? Đi không chờ nhau vậy mấy má? M** d** dễ sợ không?". Trước sự việc, nhiều đồn đoán rằng giọng nói không ai khác là của Á quân Vietnam's Next Top Model - TyhD Thùy Dương nhưng nữ người mẫu đã từ chối bình luận về thông tin này.

Giữa "bão" lùm xùm, Hoàng Thùy cập nhật khá nhiều hình ảnh trên trang cá nhân. Cô mượn ca từ bản hit Easy On Me của Adele: "There ain't no gold in this river. That I've been washin' my hands in forever" (Tạm dịch: Chẳng còn gì quý giá trong dòng sông này nữa. Nơi mà tôi đã từng gội rửa đôi bàn tay mình dường như cả cuộc đời).

Hoàng Thùy dính phải chòm sao thị phi, đi đến đâu cũng có drama

Cách đây vài giờ, Hoàng Thùy tiếp tục "thiêu đốt" mọi ánh nhìn bằng loạt hình bikini nóng bỏng. Cô dành thời gian vui vẻ đi bơi với học trò cũ Thiếu Lan - top 5 Vietnam's Next Top Model 2016, đồng thời là học trò cô ở The Face Vietnam 2017.

Hoàng Thùy vẫn vui vẻ đăng hình trước drama làng mốt

Bật mí bản thân đã sụt khá nhiều ký trong thời gian vừa qua, Hoàng Thùy cảm thấy buồn vì điều này

Cô tự tin khoe vòng một khủng khiến khán giả "nóng mắt"

Bên cạnh đó, nữ người mẫu chính thức thông báo rằng cô sẽ không tham gia The Next Face Vietnam vì một số lý do cá nhân nên đành lỡ hẹn với chương trình. "Cám ơn BTC đã tin tưởng và ngỏ ý mời. Các bạn hãy đăng kí chương trình để nhận được nhiều cơ hội phát triển nhé! Thùy hi vọng sẽ có cơ hội đồng hành cùng các bạn trong các chương trình sau. Thùy xin chúc chương trình thành công!", Hoàng Thùy viết.

Giám khảo Nam Trung cùng 2 gương mặt của top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 là H'Hen Niê và Mâu Thủy sẽ "cầm trịch" chương trình mà Hoàng Thùy lỡ hẹn. Danh tính vị mentor thứ 3 vẫn đang là ẩn số

Ảnh: FBNV