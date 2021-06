Hoàng Thuỳ: Người đẹp bị sao thị phi chiếu thẳng, "nằm không cũng dính đạn"

Hoàng Thuỳ là bóng hồng nổi tiếng nhẵn mặt trên các show truyền hình thực tế. Xuất thân là Quán quân Vietnam's Next Top Model 2011 và nỗ lực có thể đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2019, Hoàng Thuỳ là người đẹp được "chọn mặt gửi vàng" ngồi vào "ghế nóng" của các chương trình về sắc đẹp nhờ bề dày thành tích, kinh nghiệm. Thế nhưng Hoàng Thuỳ có vẻ như đã bị sao thị phi chiếu thẳng khi nhiều lần "nằm không cũng dính đạn", chẳng làm gì cũng vướng phải drama không đáng có.

Bị réo gọi trong drama unfriend Minh Tú

Chuyện bắt đầu từ một story của Minh Tú ám chỉ bị một "người bạn" nào đó huỷ kết bạn trên Facebook sau 3 năm. Việc người đẹp nhớ rõ cô và đối phương đã kết bạn 3 năm trước cho thấy đây là một mối quan hệ có tầm quan trọng nhất định với bản thân nữ siêu mẫu.

Ngay lập tức, netizen đã vào cuộc điều tra xoay quanh những mối quan hệ của Minh Tú. Kết quả, dân tình lại réo gọi Hoàng Thuỳ khi tình cờ phát hiện không còn tìm thấy tên của Minh Tú khi trong danh sách bạn bè của người đẹp.

Thời điểm đó, 2 chân dài đã có màn khẩu chiến đầy căng thẳng khi cùng làm HLV tại Đại Sứ Hoàn Mỹ 2020. Ba năm trước cũng là thời điểm cả hai góp mặt với vai trò HLV tại chương trình The Face Vietnam 2017. Netizen đã đào được khoảnh khắc Hoàng Thuỳ từng vào Facebook Minh Tú để "nhắc khéo" cô kết bạn với mình, còn vui vẻ rủ Minh Tú cùng đi ăn... phi lê cá. Bằng chứng này lại càng làm nghi vấn Minh Tú - Hoàng Thuỳ "cạch mặt" rõ hơn bao giờ hết.

Hoàng Thuỳ "im hơi lặng tiếng" nhưng vẫn bị réo gọi chỉ vì 1 story của Minh Tú

Bất ngờ bị lôi vào "cuộc chiến" trang phục Miss Universe với Khánh Vân

Thời gian gần đây, các diễn đàn chuyên bàn luận về những cuộc thi nhan sắc bất ngờ đào lại chuyện trang phục của Hoa hậu Khánh Vân lúc đi thi Miss Universe 2020. Nhiều ý kiến cho rằng ê-kíp của nàng Hậu đã quá đặt nặng vấn đề câu chuyện, ý nghĩa qua mỗi thiết kế mà bỏ quên tính thẩm mỹ, ấn tượng, đặc biệt là 2 bộ trang phục trong đêm thi Bán kết & Chung kết. Đặc biệt, Hoàng Thuỳ cũng bất ngờ bị lôi vào cuộc so sánh với Khánh Vân.

Nhiều người cho rằng "tủ đồ" của Hoàng Thuỳ khi dự thi Miss Universe cách đây 2 năm ấn tượng hơn hẳn, xứng đáng với ngôi vị Miss Fashion mà mọi người dành tặng. Một phần nữa, Hoàng Thuỳ đã chủ động thay đổi ê-kíp, không đồng hành với stylist từng chuẩn bị trang phục dự thi cho H'Hen Niê, Khánh Vân... nên sự so sánh là điều không tránh khỏi.



Hoàng Thuỳ được dành tặng cho danh hiệu Miss Fashion ở Miss Universe 2019

Để mọi chuyện không đi quá xa, Hoàng Thuỳ đã đích thân lên tiếng trên story Instagram. Cụ thể, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ và theo dõi, khiến cô cảm thấy hạnh phúc vì Miss Universe 2019 qua lâu rồi nhưng lại được nhắc lại theo hướng tích cực mấy hôm nay. Tuy nhiên, người đẹp chia sẻ rằng vẫn có một số bài so sánh về trang phục và nhắc đến việc mình đổi stylist với chiều hướng không mấy tích cực lắm. Cô hi vọng nếu mọi người yêu thương thì hãy nói về những điều tích cực, tránh so sánh với người khác để không gây hiểu lầm dẫn đến việc nhiều người có cái nhìn thiếu thiện cảm về cô.

Hoàng Thuỳ phải lên tiếng chia sẻ sau khi bị so sánh trang phục đi thi với Khánh Vân

Bỗng dưng trở thành "nhân tố drama" của Miss Universe Vietnam

Mới đây nhất, fanpage Miss Universe Vietnam đã chia sẻ lại đoạn clip của Á hậu Hoàng Thuỳ có phần gay gắt với thí sinh trong một thử thách khi làm giám khảo tại cuộc thi Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019. Đây chỉ là những tình huống giả định được đặt ra để thử thách khả năng xử lý tình huống nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch, tinh tế của một người đẹp. Việc Hoàng Thuỳ cùng giám khảo nam đã đưa ra khá nhiều tình huống thử thách thí sinh khiến các cô gái bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ cũng như khuyết điểm về tiếng Anh. Tuy nhiên, nhiều người chưa xem chương trình lại cho rằng Hoàng Thuỳ cố tình gây khó dễ cho đàn em, không nói được tiếng Anh...

Ngay lập tức, admin fanpage Hoàng Thuỳ đã phải vào tận nơi để bày tỏ quan điểm cứng rắn. Ngay sau đó, phía Miss Universe Vietnam cũng xóa đoạn clip phần thi này.

Phía Hoàng Thùy bức xúc khi clip bị đào lại tạo drama

Trên trang cá nhân, Hoàng Thuỳ cũng dùng fanpage của mình để bày tỏ quan điểm. Theo đó, cô từng bị khinh bỉ vì không nói được tiếng Anh lúc đi New York lúc 18, 19 tuổi. Mới đây, cô lại bị miệt thị bởi clip tình huống giả định mà fanpage Miss Universe Vietnam đào lại. Người đẹp đặt giả thiết: "Nếu các cuộc thi hay chương trình trong nước không thể hiện những tình huống giả định thì các bạn thí sinh sau này trở thành những Á hậu, Hoa hậu khi không giao tiếp được tiếng Anh rồi cũng bị các thành phần phỉ báng và cười cợt còn hơn gấp một trăm lần. Hay các bạn sẽ nương tay và miệng cười với các người đẹp và các Hoa - Á Hậu?".

Hoàng Thuỳ chia sẻ quan điểm sau drama

Ảnh: Internet, Chụp màn hình