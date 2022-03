HOẢ TỐC: 2 địa phương cho học sinh nghỉ học trực tiếp vì có F0 tăng nhanh

Mới đây, UBND TP. Buôn Ma Thuột quyết định cho học sinh 2 lớp 9 và lớp 12 nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến. Như vậy, đến nay toàn bộ học sinh TP đã chuyển qua học trực tuyến sau 2 tháng trở lại trường học.

Dù những học sinh này đã được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine, đủ ý thức để thực hiện các biện pháp phòng dịch, tuy nhiên những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục gia tăng, số ca F0 điều trị tại nhà chiếm trên 99% tổng ca nhiễm, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố đã tham mưu UBND thành phố chuyển hình thức học trực tiếp và học trực tuyến đối với tất cả các bậc học, kể cả học sinh khối 9 và 12 từ ngày 1/3 cho đến khi có thông báo mới.

Để kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh và đảm bảo chất lượng dạy - học, UBND thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu Phòng giáo dục - Đào tạo thành phố tổng hợp báo cáo số lượng cán bộ, giáo viên và học sinh bị nhiễm Covid -19 trước 17h hàng ngày. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu điều chỉnh phương án phòng chống dịch trong các trường học phù hợp với tình hình mới.

Tại tỉnh Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở, các cơ sở giáo dục ngoài công lập tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo các phương án phòng chống dịch Covid-19 trong trường học theo quy định, linh động theo từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh để tổ chức dạy học phù hợp. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với Trạm Y tế cấp xã để được hướng dẫn chuyên môn về phòng chống dịch Covid-19, xử trí khi phát hiện trường hợp nghi ngờ hoặc dương tính với SARS-CoV-2 trong trường học, nhất là các trường chưa đảm bảo nhân lực y tế.

Đối với TP. Pleiku, trước tình hình số ca nhiễm tăng nhanh trong cộng đồng, tạm thời dừng tổ chức học trực tiếp đối với học sinh mầm non và tiểu học từ ngày 28/2/2022 để rà soát, đánh giá, hướng dẫn tỉ mỉ, chặt chẽ, an toàn trước tình hình số ca tăng nhanh tại thành phố. Việc tổ chức dạy học trực tiếp của bậc học mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố trong thời gian tới giao UBND - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Pleiku đánh giá, xem xét, quyết định cụ thể.

